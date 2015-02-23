Apple'dan Avrupa'ya 1.7 Milyar Euroluk yatırım





Apple geçtiğimiz günlerde ABD'de 850 Milyon dolarlık bir güneş enerjisi tarlası yatırımı yapacağını duyurmuştu. Şirket bu kez Avrupa'ya tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan 2 yeni veri merkezi için 1.7 Milyar Euro bütçe ayırdığını açıkladı. İrlanda ve Danimarka'da kurulacak iki tesis Avrupa müşterilerini iTunes Store, App Store, iMessage, Maps , Siri gibi hizmetler ile birlikte Online hizmetler konusunda da destekleyecek.

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CEO Tim Cook bu projenin Apple'ın Avrupa'ya yaptığı en büyük yatırım olduğunu söylerken Avrupa kıtasındaki başarılı gidişattan dolayı tüketicilere teşekkür etti. Apple'ın Avrupa'da destek görmesinden gurur duyduklarını söyleyen Cook yatırımın bu kıtada yüzlerce iş olanağı yaratacağını ve Apple'ın en gelişmiş yeşil bina tasarımlarını uygulayacakları için heyecanlı olduklarını dile getirdi.Veri merkezlerinin tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışacağı belirtilirken Apple'ın ilerleyen dönemlerde yerel iş ortalarıyla yenilenebilir enerjiler konusunda çalışmaları olacağı ve iki veri merkezinin çevreye en az etkisi olan Apple veri merkezleri olacağı açıklandı. Merkezlerin yapımına 2017 yılında başlanması planlanıyor.Ayrıca şirket Avrupa ile ilgili bazı bilgileri de paylaşırken Avrupa'da yaklaşık 530 bin uygulama ile birlikte 672 bin işi desteklediklerini ve uygulama içi satışlarla Avrupa'da ki geliştiricilere bugüne kadar 6.6 Milyar euro kazandırıldığı belirtildi. Apple'ın Avrupa'da üretim ve faaliyetlerini destekleyen şirketlere 7.8 Milyar euro ödeme yaptığı ve bu kıtada 18bin 300 kişiye istihdam sağladığı da açıklandı.