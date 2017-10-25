Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın Safari tarayıcısı artık daha az bellek tüketiyor

macOS High Sierra ile birlikte gelen en son Safari sürümünün eskiye oranla çok daha az bellek kullandığı bildiriliyor. Tarayıcının RAM tüketiminde inanılmaz bir azalma var.
1 yıl
2b
1
18
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google'ın Chrome tarayıcısı her ne kadar zengin özellikler sunsa da arama devinin tüm iyileştirme çabalarına rağmen yıllar geçtikçe hep hafızalarımızda yüksek bellek kullanımıyla yer edindi. Nispeten hafif bir tarayıcı arayışında olan bir Mac kullanıcısıysanız Apple'ın kedi tarayıcısına geçiş yapmak iyi bir fikir olabilir.
Ayrıca Bkz. "Apple kablosuz şarj konusunda uzmanlaşmış PowerbyProxi'yi satın aldı"
Kirkville tarafından yayınlanan yeni bir raporda, macOS High Sierra ile birlikte gelen en son Safari sürümünün eskiye nazaran çok daha az bellek kullanmaya başladığı belirtiliyor. Site editörü Kirk McElhearn, ondan fazla sekme açıkken ve tarayıcı dört gündür çalışır durumda olmasına rağmen Safari'nin yaklaşık 3GB RAM kullandığını tespit etmiş durumda.
Apple'ın Safari tarayıcısı artık daha az bellek tüketiyor

Düşük RAM'li Mac veya Macbook'lar için ideal

McElhearn daha önce tarayıcının 5GB ila 9GB arasında bir RAM tüketimi yaptığını söylüyor. Safari aslında bellek düşmanı olarak bilinen bir yazılım değil ancak bilgisayardaki RAM'i verimli kullanmaya yönelik iyileştirmelerin, özellikle düşük RAM'li eski Mac veya MacBook kullanıcıları tarafından memnuniyetle karşılanacağını söyleyebiliriz.
Bellek yönetimi mutlaka ki kullanıcıların tarayıcı seçiminde göz önünde bulundurması gereken faktörlerden sadece biri ancak eski bir Mac kullanıp daha bellek dostu bir deneyim yaşamak isteyenler için Safari'nin iyi bir tercih olacağını söyleyebiliriz.

https://www.kirkville.com/apples-safari-web-browser-now-uses-much-less-memory/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
drjacob 1 yıl
Firefox'u iptal edip Safari kullanmaya başladım ondan daha hızlı ama güç tüketimini bilmiyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 1 yıl
Safari yerine Chrome , Firefox , Opera düşük bellek tüketsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Chrome'a da gelmesi lazım böyle bir şeyin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl kadirirdem
kadirirdem
Chrome'a da gelmesi lazım böyle bir şeyin.

Chrome da âlâsı "YILLARDIR" var. Adı da The Great Suspender. Kullanmadığın sekmeleri donduruyor. Bende şu an 70 sekme açık. 1530.6 MB RAM kullanıyor.
4.5 yıldız alan programı kullanan 1 milyon 250 bin kişi yanılıyor olamaz...
chrome.google.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kırmızı çekiç 1 yıl
Haberi, DH editörü yazmamış, Apple çalışanı yazmış sanki. 2017 macbook air (en ucuz model) 4000-4500 liradan başlıyor. O da günlük işlerde kullanmak için, performansı düşük bir cihaz. Bakalım önümüzdeki günlerde yeni macbook haberleri görecek miyiz? Apple ile DH yeni bir işbirliği içerisinde mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Afodfrea 1 yıl
Ayrıca Safari'de gözüme çarpan şey, genelde hep teknolojide geriden gelmelerine rağmen, güç ve bellek optimizasyonu konusunda daha iyiler. Belki de o yüzden ağırdan alıyorlar son sürüm web teknolojilerine desteklerini.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Afodfrea 1 yıl
konu macOS olunca orada yazan RAM miktarına çok da takılmamak lazım. Miktarlar genelde hep Windows'tan fazla oluyor çünkü. Fakat gelin görün ki macOS'in RAM yönetimi aşırı derecede beğenilir. "Activity Monitor"deki "Memory Pressure"e bakmak gerek.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
açmayın-bağıran-karı 1 yıl Afodfrea
Afodfrea
konu macOS olunca orada yazan RAM miktarına çok da takılmamak lazım. Miktarlar genelde hep Windows'tan fazla oluyor çünkü. Fakat gelin görün ki macOS'in RAM yönetimi aşırı derecede beğenilir. "Activity Monitor"deki "Memory Pressure"e bakmak gerek.

Katılıyorum buna. Ram kullanımı sürekli yüksek bende ama gelin görün ki 1 kere bile herhangi bir uygulamanın ramden dolayı kastığını, donduğunu, geç açıldığını görmedim. Windows ram şişince başlıyor sapıtmaya.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-4CF12F62C 1 yıl
Telefon için değil haber pc için yazılmış arkadaşlar !!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Consumer Reports iPhone 8 yerine Galaxy S7 alın demiş
Sıkıysa bunun haberini yapsanıza :D
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr_pc 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Consumer Reports iPhone 8 yerine Galaxy S7 alın demiş
Sıkıysa bunun haberini yapsanıza :D

Aynı testte note 8 de s7 sen düşük puan almış.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 1 yıl
Microsoft Edge de aynı sadelikte ama her zaman sadelik işe yaramıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0ldskool 1 yıl
apple macbook falan tamam biz de seviyoruz da
3gb diyorsun
az mı?
3gb 3
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2044 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tarayıcı, google chrome ve
6 etiket daha browser apple safari bellek tüketimi Tarayıcılar Yazılım Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Video Hakem Uygulaması bu hafta Süper Lig'de test edilecek 1 yıl Türkiye’nin yeni uyduları Airbus işbirliği ile yapılacak 1 yıl DARPA drone-robot ordusu için fikir arıyor 1 yıl Bazı Galaxy S8 modelleri için Oreo Beta güncellemesi haftaya yayınlanacak 1 yıl Google ve Cisco, Kubernetes odaklı bulut altyapısı kuruyor 1 yıl Parrot çiftçilere ve itfaiyecilere yönelik Drone geliştirdi 1 yıl Samsung’un yeni nesil NVMe SSD kartları görünmeye başladı 1 yıl AMD’den madencilere sevindirici haber: 12 karta kadar destek geldi 1 yıl Ameliyatlarda robot kullanımı ameliyatın sonucunu etkilemiyor 1 yıl 10 soruda Turkcell'in yeni arama motoru Yaani hakkında merak edilenler 1 yıl Uber kendi kredi kartını kullanıma sunuyor 1 yıl Facebook'ta 4K video testleri başladı 1 yıl Sony Xperia Hello robot hoparlör duyuruldu 1 yıl NuTonomy firmasını satın alan Delphi otonom sürüş yarışında iddialı 1 yıl Vadaa ve Selpak fili gibi eşsiz karakterlerin tasarımcısı Ozan Kaygısız ile buluştuk 1 yıl Apple, iPhone X'in üretimi için kolaya kaçtı iddiası [Güncelleme] 1 yıl Daimler elektrikli kamyonunu Tesla'dan önce sahneye çıkardı 1 yıl Google Lens ilk nesil Pixel telefonlarına geldi 1 yıl Rusya'nın yeni nükleer füzesi Satan 2 test için hazır 1 yıl 8 çekirdek 16 izlekli devler kapışıyor! i7 7820X vs Ryzen 7 1800X! 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple'ın Safari tarayıcısı artık daha az bellek tüketiyor Sonraki Milli işletim sistemi Pardus tekrar ayağa kaldırıldı 1 yıl Samsung, kablosuz şarj menzilini arttıran yeni bir patent başvurusunda bulundu 1 yıl Türk yapımı PC oyunu Tartarus 21 Kasım'da çıkacak 1 yıl Yeni nesil Sony robot köpek gelecek yıl bizlerle 1 yıl iMac Pro için AMD Radeon Pro Vega üretimi hızlanıyor 1 yıl Apple CEO'su Tim Cook görevini bırakmaya mı hazırlanıyor? 1 yıl Yerli jet motoru için anlaşma tamam, çalışmalar başlıyor! 1 yıl Apple kablosuz şarj konusunda uzmanlaşmış PowerbyProxi'yi satın aldı 1 yıl Bad Rabbit fidye yazılımı Türkiye'yi de hedef alıyor 1 yıl Nintendo'nun Animal Crossing oyunu kamp temasıyla mobil platforma geliyor 1 yıl Teknotel Kurumsal Kısa 1 yıl Bitcoin'de yeni çatallanma: Bitcoin Gold ortaya çıktı 1 yıl Dünyanın ilk raysız treni denemelere başladı 1 yıl Netflix'ten Stranger Things için Barış Manço'lu fragman 1 yıl Instagram canlı yayınlarına yeni bir özellik eklendi 1 yıl AMD yıllar sonra kara geçmeyi başardı 1 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi dünyanın en hızlı alerji testini onayladı 1 yıl Yerli arama motoru Yaani resmen tanıtıldı! İşte tüm detaylar: 1 yıl HTC U11 Plus kablosuz şarj özelliğiyle mi geliyor? 1 yıl Huawei sadece 9 ayda 100 milyon akıllı telefon sattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim