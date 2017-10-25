Apple'ın Safari tarayıcısı artık daha az bellek tüketiyor

Google'ın Chrome tarayıcısı her ne kadar zengin özellikler sunsa da arama devinin tüm iyileştirme çabalarına rağmen yıllar geçtikçe hep hafızalarımızda yüksek bellek kullanımıyla yer edindi. Nispeten hafif bir tarayıcı arayışında olan bir Mac kullanıcısıysanız Apple'ın kedi tarayıcısına geçiş yapmak iyi bir fikir olabilir.

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Kirkville tarafından yayınlanan yeni bir raporda, macOS High Sierra ile birlikte gelen en son Safari sürümünün eskiye nazaran çok daha az bellek kullanmaya başladığı belirtiliyor. Site editörü Kirk McElhearn, ondan fazla sekme açıkken ve tarayıcı dört gündür çalışır durumda olmasına rağmen Safari'nin yaklaşık 3GB RAM kullandığını tespit etmiş durumda.

Düşük RAM'li Mac veya Macbook'lar için ideal

McElhearn daha önce tarayıcının 5GB ila 9GB arasında bir RAM tüketimi yaptığını söylüyor. Safari aslında bellek düşmanı olarak bilinen bir yazılım değil ancak bilgisayardaki RAM'i verimli kullanmaya yönelik iyileştirmelerin, özellikle düşük RAM'li eski Mac veya MacBook kullanıcıları tarafından memnuniyetle karşılanacağını söyleyebiliriz.

Bellek yönetimi mutlaka ki kullanıcıların tarayıcı seçiminde göz önünde bulundurması gereken faktörlerden sadece biri ancak eski bir Mac kullanıp daha bellek dostu bir deneyim yaşamak isteyenler için Safari'nin iyi bir tercih olacağını söyleyebiliriz.

https://www.kirkville.com/apples-safari-web-browser-now-uses-much-less-memory/