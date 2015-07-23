Apple'ın akıllı saat pazarındaki hakimiyeti %75 seviyesinde

Apple'ın akıllı saat çözümü Apple Watch çıkışı ile birlikte akıllı saat sektöründe kontrolü ele almış durumda. Nisan ayından bu yana çeşitli ülkelerde satılmaya başlanan Apple Watch, henüz ülkemizde de resmi olarak satışa başlamış değil. Yine de Apple'ın akıllı saati tüm bölgelerde faaliyet göstermemesine rağmen pazarın 4'de 3'ünü oluşturmayı başarıyor.

Geçtiğimiz yılın 2. çeyreğinde 1 milyon akıllı saat satışı yapılırken bu yıl aynı dönemde bu rakam 5.3 milyona çıkmış durumda. Bu rakamın 4 milyonluk bölümünü ise Apple Watch oluşturuyor. Apple Watch'ın yüksek satışları ile akıllı saat sektöründe %457'lik bir büyüme sağladığı söyleniyor.

Geçen yıl Apple'ın konumunda olan Samsung ise büyük bir düşüş yaşamış durumda. 2014'ün 2. çeyreğinde 700 bin akıllı saat satışı ile pazarın %73.6'sına hakim olan şirketin satışları bu yılın aynı döneminde 400 bin adete gerilemiş durumda. Apple'ın oyuna dahil olması ise Samsung'un pazar payının %7.5 seviyesine kadar gerilemesine sebep oluyor. Diğer üreticiler pazarda %17 seviyesinde varlık gösterirken kalan %75.5 Apple'ın hakimiyetinde bulunuyor.

Kısa bir süre önce Apple Watch'ın 31 Temmuz 2015 tarihinden itibaren ülkemizde de resmi olarak satışa çıkacağı açıklanmıştı. Fiyat politikası ile eleştirilen Apple Watch modellerinin ülkemiz fiyatlandırmasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.