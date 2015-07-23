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Apple'ın akıllı saat pazarındaki hakimiyeti %75 seviyesinde

3 yıl
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iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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Apple'ın akıllı saat pazarındaki hakimiyeti %75 seviyesinde
 
Apple'ın akıllı saat çözümü Apple Watch çıkışı ile birlikte akıllı saat sektöründe kontrolü ele almış durumda. Nisan ayından bu yana çeşitli ülkelerde satılmaya başlanan Apple Watch, henüz ülkemizde de resmi olarak satışa başlamış değil. Yine de Apple'ın akıllı saati tüm bölgelerde faaliyet göstermemesine rağmen pazarın 4'de 3'ünü oluşturmayı başarıyor.
Geçtiğimiz yılın 2. çeyreğinde 1 milyon akıllı saat satışı yapılırken bu yıl aynı dönemde bu rakam 5.3 milyona çıkmış durumda. Bu rakamın 4 milyonluk bölümünü ise Apple Watch oluşturuyor. Apple Watch'ın yüksek satışları ile akıllı saat sektöründe %457'lik bir büyüme sağladığı söyleniyor.
Apple'ın akıllı saat pazarındaki hakimiyeti %75 seviyesinde
 
Geçen yıl Apple'ın konumunda olan Samsung ise büyük bir düşüş yaşamış durumda. 2014'ün 2. çeyreğinde 700 bin akıllı saat satışı ile pazarın %73.6'sına hakim olan şirketin satışları bu yılın aynı döneminde 400 bin adete gerilemiş durumda. Apple'ın oyuna dahil olması ise Samsung'un pazar payının %7.5 seviyesine kadar gerilemesine sebep oluyor. Diğer üreticiler pazarda %17 seviyesinde varlık gösterirken kalan %75.5 Apple'ın hakimiyetinde bulunuyor.
Kısa bir süre önce Apple Watch'ın 31 Temmuz 2015 tarihinden itibaren ülkemizde de resmi olarak satışa çıkacağı açıklanmıştı. Fiyat politikası ile eleştirilen Apple Watch modellerinin ülkemiz fiyatlandırmasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

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gcb1903 3 yıl en beğenilen
İşte bunlar hep fakirlik.
Nasıl demeyin. Adam fakir ve zengine özeniyor. Zenginin arabasını alamaz, kıyafetini alamaz, evini alamaz, tatilini yaşayamaz ama telefonunu alabilir. Eskiden saatini de alamazdı şimdi saat de telefon gibi oldu onu da alıyor.
Fakirlik demek özgünlükten yoksunluk demek, özenti demek.
Zenginler ölsün 93 Brodway'dan selamlar.
İşte bunlar hep fakirlik.Nasıl demeyin. Adam fakir ve zengine özeniyor. Zenginin arabasını alamaz, kıyafetini alamaz, evini alamaz, tatilini yaşayamaz ama t...
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St Batuhan 3 yıl
This Is My Destiny
DubSteq Vay be .Demek ki akıllı saat alanların ortalama %75i parasını bir teknolojik facia ya vermiş.
Diğer seçeneklere bakarsak; Galaxy Gear S dışında samsungdan bir şey yok bunu kabul edelim.Ona bakacak olursak (sanırım) sadece Samsung telefonlarda çalışan bir saat.Kaliteden eser yok dandik bir kol bandı kalite diye bir şey yok.Lastik leğen bir şey sonuçta bu telefon değil kaliteli hissettirmeli.Kişisel bir şey. Diğerleri fasa fiso bir tek moto 360 var,o da kaba bir tasarıma sahip 360 diye geçmesine ramen tam 360 derece değil,ekranı kötü ve arayüzü belli ki sadece saatler için tasarlanmamış çok uyumsuz sanki telefon. Apple dışındaki kimse akıllı saat yapmadı.Bir tek Apple akıllı saat yaptı.Diğerleri telefon kadar donanım koymadan telefon yazılımını çalıştırmaya uğraştılar o da olmadı.Onlarınki telefonla saat arasında bocalayan bir saçmalık.Tek SAAT Appleınki. Sport modeli dışındakiler alınmaz,(çok pahalı o paraya sahiden kaliteli marka saatler alınabilir) o ayrı.

Bilgi sahibi olmadan konuşmak olabilir bu. Sony'nin SmartWatch 2'sini inceledin mi hiç acaba? Araştırdın mı da kalkıp böyle değerlendiriyorsun ki? Zamanının gerçekten ötesinde ve şu an bulunan saatlerden daha akıl karı bir yapı ortaya koyan yegane cihaz. Bu bir gerçek. SW3'ü hiç mi hiç sevmedim ama SW2'nin tam anlamıyla devam modelini ürettiğinde Sony yine gerçekten bu işin doğrusu ortaya çıkacak. Abartı donanım olmadan, ekranı iç aydınlatma olmadan da rahatça çalışan ve şık yapılı bir cihaz. Zaten adamlar LiveView ile girişip SW ile ilerletip SW2 ile doğru düzeye getirmişlerdi. Sonra sektörün saçma yapısı nedeniyle adamlar da dönüp SW3 ü çıkardılar, IFA'da umarım eskisinin üstüne koyup bir şeyler sunarlar. Apple Watch'dan kat kat daha iyi bir cihaz SW2!
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DH Misafiri 3 yıl
Fransada yasiyorum etrafimda bir tane bile gormedim bu saati kullanan.restorant isletiyorum gelen musterilerde ya sony saat var ya samsung.benim gorusum tamamen yalan haber yahudi stratejisi. Satilmiyo ama cok hit bisey gibi gosterip piyasasini saglam tutuyolar inanmayin.ayni paraya fransada iphone 6 bulmak o kdr kolayki bunu kim alir
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Playinq 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Fransada yasiyorum etrafimda bir tane bile gormedim bu saati kullanan.restorant isletiyorum gelen musterilerde ya sony saat var ya samsung.benim gorusum tamamen yalan haber yahudi stratejisi. Satilmiyo ama cok hit bisey gibi gosterip piyasasini saglam tutuyolar inanmayin.ayni paraya fransada iphone 6 bulmak o kdr kolayki bunu kim alir

Türkiye'de satılmayan cihaz icin donanimhaber neden boyle bi reklam yapsın karı ne donanimhaberin bu konuda? 'Yahudi stratejisi' deyip apple gibi ie şirketin tum kontrolünü Yahudilere vermek
Coca cola aracını tekmeliyorsundur bi de sen simdi
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technical death metal 3 yıl
Pebble'ın durumu nedir merak etmiyor degilim
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xpow3r 3 yıl
ne kadar zaman geçti de hemen pazarın %75'ne sahip oldular yahu, insan hayret ediyor.
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BekirTemel 3 yıl
Hiç ilgimi çekmedi bu saat işi nedense,heralde fazla işlevsel özellik sunmadığı için olsa gerek.
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kule_genclik 3 yıl
Toplam 5 milyon şaşkın insan var
akıllı saat hele hele apple watch alınır mi zenginlikler fakirlikle de alakası yok telefonu şarj etmeye useniyoruz bir de saat mi şarj edicez her gün şekilde yok
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Pi 3 yıl
Ne zaman normal bir saat gibi sarj ihtiyaci kalmaz o zaman yayginlasir. Yoksa denemelik oyuncaktan baska birsey degil su an icin.
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clopin 3 yıl
alıpda sürekli kullanan varmıdır merak ediyorum heves olsun hava olsun diye alınmışdır
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wolf silver 3 yıl
Şu pil olayıni halledinceye kadar akıllı saat alınmaz...
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DubSteq 3 yıl
Vay be .Demek ki akıllı saat alanların ortalama %75'i parasını bir teknolojik facia ya vermiş.
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This Is My Destiny 3 yıl DubSteq
DubSteq

Vay be .Demek ki akıllı saat alanların ortalama %75'i parasını bir teknolojik facia ya vermiş.

Diğer seçeneklere bakarsak;
Galaxy Gear S dışında samsung'dan bir şey yok bunu kabul edelim.Ona bakacak olursak (sanırım) sadece Samsung telefonlarda çalışan bir saat.Kaliteden eser yok dandik bir kol bandı kalite diye bir şey yok.Lastik leğen bir şey sonuçta bu telefon değil kaliteli hissettirmeli.Kişisel bir şey.
Diğerleri fasa fiso bir tek moto 360 var,o da kaba bir tasarıma sahip 360 diye geçmesine ramen tam 360 derece değil,ekranı kötü ve arayüzü belli ki sadece saatler için tasarlanmamış çok uyumsuz sanki telefon.

Apple dışındaki kimse akıllı saat yapmadı.Bir tek Apple akıllı saat yaptı.Diğerleri telefon kadar donanım koymadan telefon yazılımını çalıştırmaya uğraştılar o da olmadı.Onlarınki telefonla saat arasında bocalayan bir saçmalık.Tek "SAAT" Apple'ınki.
Sport modeli dışındakiler alınmaz,(çok pahalı o paraya sahiden kaliteli marka saatler alınabilir) o ayrı.
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semih1441 3 yıl
Aslında akıllı saat öyle gereksiz bişey değil. Marka saatlere verdiğim parayla akıllı saat alırım saatten fazlasını kullanırım fakat bu fiyatlar gerçekten çok uçuk. En baba akıllı saat 600 bilemediğin 700 olmalı ki satsın
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