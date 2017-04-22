Apple'ın da dahil olduğu birçok şirket patent ihlalinden dava edildi

Dünyanın en büyük patent paylaşım şirketi olan Acacia Research Apple’a, Verizon’a, Sprint’e ve T-Mobile’a dava açtı. Davanın gerekçesi olarak Nokia tarafından alınan, ardından yapılan anlaşmalarla birçok farklı şirketin ortak kullanımına sunulan 4 farklı patent (6,892,074, 8,902,770, 8,254,872 ve 9,037,129) gösterildi. Patentler temel cep telefonu teknolojileriyle alakalı.

Nokia’nın patent paylaşımında bulunduğu şirket, alt kuruluşlarıyla birlikte daha önceki dönemlerde Apple’ın sorunlar yaşamasına neden olmuştu. Apple, Nokia’nın patentleri üzerinden farklı şirketlerin kendisine açtığı davaların bir tür anlaşma kapsamında gerçekleştirildiğini dile getirmiş ve bu davaların patentlerle hakları korumaya değil, şirketler üzerinden para kazanmaya yönelik olduğunu söylemişti. Bu açıklamaların ardından geçtiğimiz Aralık ayında Nokia da Apple tarafından dava edilmişti. Nokia tarafı da bu davanın ertesi gününde büyük bir patent ihlali davasıyla Apple’a karşılık verdi.

Nokia’nın patentlerini kullanma hakkına sahip olan şirketlerden birisi, MobileMedia Ideas, geçtiğimiz sene açtığı dava ile 3 milyon dolar kazanmayı başarmıştı. Apple’a ve 4 şirkete açılan dava ile ilgilenecek Cellular Communications Equipment’ın da (Acacia Research’ün alt kuruluşu) şirketlerden yüklü miktarda ödeme alabileceği düşünülüyor. Dava, birçok patent davasının görüldüğü Doğu Teksas’ta görülecek.

https://arstechnica.com/tech-policy/2017/04/patent-holding-company-uses-ex-nokia-patents-to-sue-apple-phone-carriers/