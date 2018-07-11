Apple'ın eski mühendisi, otonom araç projesini Çin'e satmaya giderken yakalandı

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Apple'da çalışan eski bir mühendisin, şirketin otonom araç projesindeki sırları Çinli şirketlere satmak üzereyken yakalandığı bildirildi. Habere göre Xiaolang Zhang adlı mühendis, Apple'ın otonom araç verilerini depoladığı bilgisayarla birlikte havaalanında yakalandı.
Zhang, 10 yıl hapis ve 250 bin dolar para cezası alabilir
Federal ajanlar, Pekin'e son saniye bileti alan Xiaolang Zhang'i, Cumartesi günü San Jose Uluslararası Havalimanı'nda durdurdu. Zhang ajanlara, elektrikli ve otonom araçlar üzerine Xmotors'ta çalışmaya başlayacağını söylerken, Apple'ın 40 GB'lık proje verilerini karısının dizüstü bilgisayarına depoladığını itiraf etti.
ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne yapılan şikayette Zhang'in, Apple'ın Titan kod isimli otonom araç ekibinin bir parçası olarak devre kartlarını tasarlayıp test ettiği ve şirketin ticari sırlarını çalarak Alibaba, Foxconn ve IDG Capital gibi dev Çinli şirketlerin yatırımcısı oldukları XMotors'a satmak üzereyken yakalandığı belirtiliyor.Apple'ın güvenlik ekibi, Zhang'in mühendislik şemaları, teknik referans kılavuzları ve teknik raporlar da dahil olmak üzere birçok gizli veriyi çaldığını doğrularken: "Gizlilik ve fikri mülkiyetimizin korunmasını çok ciddiye alıyoruz. Bu konuda yetkililerle çalışıyoruz ve bu tür eylemleri yapan kişiler hakkında mümkün olan tüm yasal haklarımızı kullancağız." açıklamasını yaptılar. Zhang şimdi 10 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya.
https://techcrunch.com/2018/07/10/ex-apple-employee-charged-with-stealing-self-driving-car-secrets/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben olsam o bilgileri nand yongasına yazar yongayı da bilgisayarın ram belleginin üstündeki chiplerle degişirdim :) çine varınca eski yerine lehimler içini okurdum :D
Filmlerden çalma da başlamış
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