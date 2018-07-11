Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın eski mühendisi, otonom araç projesini Çin'e satmaya giderken yakalandı

Apple'ın otonom araç bölümünde çalışan eski mühendisi Xiaolang Zhang, proje bilgilerini çalıp Çinli şirketler tarafından desteklenen Xmotors'a satmaya giderken yakalandı.
10 ay
7,8b
1
21
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknoloji devi Apple'da çalışan eski bir mühendisin, şirketin otonom araç projesindeki sırları Çinli şirketlere satmak üzereyken yakalandığı bildirildi. Habere göre Xiaolang Zhang adlı mühendis, Apple'ın otonom araç verilerini depoladığı bilgisayarla birlikte havaalanında yakalandı.

Zhang, 10 yıl hapis ve 250 bin dolar para cezası alabilir

Federal ajanlar, Pekin'e son saniye bileti alan Xiaolang Zhang'i, Cumartesi günü San Jose Uluslararası Havalimanı'nda durdurdu. Zhang ajanlara, elektrikli ve otonom araçlar üzerine Xmotors'ta çalışmaya başlayacağını söylerken, Apple'ın 40 GB'lık proje verilerini karısının dizüstü bilgisayarına depoladığını itiraf etti.
ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne yapılan şikayette Zhang'in, Apple'ın Titan kod isimli otonom araç ekibinin bir parçası olarak devre kartlarını tasarlayıp test ettiği ve şirketin ticari sırlarını çalarak Alibaba, Foxconn ve IDG Capital gibi dev Çinli şirketlerin yatırımcısı oldukları XMotors'a satmak üzereyken yakalandığı belirtiliyor.
Apple'ın güvenlik ekibi, Zhang'in mühendislik şemaları, teknik referans kılavuzları ve teknik raporlar da dahil olmak üzere birçok gizli veriyi çaldığını doğrularken: "Gizlilik ve fikri mülkiyetimizin korunmasını çok ciddiye alıyoruz. Bu konuda yetkililerle çalışıyoruz ve bu tür eylemleri yapan kişiler hakkında mümkün olan tüm yasal haklarımızı kullancağız." açıklamasını yaptılar. Zhang şimdi 10 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya.

https://techcrunch.com/2018/07/10/ex-apple-employee-charged-with-stealing-self-driving-car-secrets/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sawasson 10 ay en beğenilen
Devir yavşaklık devri olmuş
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 10 ay
lanet olası federaller
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erwin-Rommel 10 ay
Vay hain
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 10 ay
Çinliler ne olursa olsun ülkesinin menfaatine çalışan ve bunun için her tür dalavereyi yapmaya hazırlar gibi gözüküyor. Ama Türkiyede olsa her tür teknolojik bilgileri Appela satmaya çalışan bir hayli babayiğit bulunur. Bizim memleketlinin de hali başka. Vatansever bulmak zor şu zamanlarda.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuk172 10 ay
Adam mühendis, büyük ihtimalle cinlige kafası basmadi. Sok karının laptoptan HDD sdd ne varsa yolla kargo ile. Ne ugrasiyon böyle. Neyse büyük ihtimalle Apple bu adamdan şüphelenip takip ediyormus ki, bileti alırken enselemisler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 10 ay
Bu tarz şirketlerin dosya transfer şirketlerine erişimi yasaktır. Aynı şekilde usb erişimi de kısıtlı olabilir. Yani imkanları dahilinde bu şekilde hareket etmiş olabilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 10 ay Piêr Dé Sans
Verileri Karısının laptopuna yüklemiş yalnız dikkatini çekerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 10 ay
O derece akıllı bir adam nasıl olur da bu şekilde yakalanır. Resmen akıl tutulması yaşamış.Apple den bile çalsa emek hırsızlıgı iyi bişey degil.
Ben olsam o bilgileri nand yongasına yazar yongayı da bilgisayarın ram belleginin üstündeki chiplerle degişirdim :) çine varınca eski yerine lehimler içini okurdum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nefendim 10 ay

yonex78
O derece akıllı bir adam nasıl olur da bu şekilde yakalanır. Resmen akıl tutulması yaşamış.Apple den bile çalsa emek hırsızlıgı iyi bişey degil.
Ben olsam o bilgileri nand yongasına yazar yongayı da bilgisayarın ram belleginin üstündeki chiplerle degişirdim :) çine varınca eski yerine lehimler içini okurdum :D

Filmlerden çalma da başlamış
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 10 ay
Tasarım peugeot buna ne demeli hırsız apple ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
idombayci 10 ay
Çinden abd ye giderken ticari sırları geçekten götürse ve yakalansa suç olmazdı.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaiser75 10 ay
Hain hain, ararın 155'i, içer aldırırın seni. Yok ya yanlış oldu 911'i aramak lazım. Ne de olsa suç Amerika'da işlenmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackGhost12 10 ay
Resimdeki arabaysa estetik duruyormuş, gayet ilginç bir model olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7757 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
otonom araç, project titan ve
7 etiket daha hırsızlık xiaolang zhang Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Samsung 96 katmanlı 3D V-NAND yongalarının üretimine başladı 10 ay Tek hamlede 2400MHz'den 3200MHz'e O.C! "ADATA XPG Spectrix D40 incelemesi" 10 ay Clash Royale toplamda 2 milyar gelir barajını aştı 10 ay Huawei Talkband B5 duyuruldu 10 ay Stephen King uyarlaması Castle Rock'ın ilk uzun fragmanı yayınlandı 10 ay WhatsApp sahte haberler için gazete ilanı yayınladı 10 ay Galaxy Tab S4 en net görselleriyle karşınızda 10 ay Düşük ışıkta çekilen fotoğrafları kaliteli hale dönüştüren yapay zeka: Noise2Noise 10 ay Elektrikli BMW iX3'ün Çin'de üretileceği resmi olarak onaylandı 10 ay WhatsApp’ta yönlendirilmiş mesajlara "İletildi" uyarısı geldi 10 ay Sony Xperia XA2 Plus resmi olarak duyuruldu: 6 inç ekran, Snapdragon 630 işlemci 10 ay ABD donanmasına ait belgeleri Dropbox hesabında tutan mühendis yakalandı 10 ay Çalışanların performansını yapay zekâ tahmin edecek 10 ay Facebook, alışveriş modelini değiştirecek artırılmış gerçeklik reklamlarını test ediyor 10 ay Assan Hanil, "Teknoloji Günleri" etkinliğinde Ar-Ge çalışmalarının meyvelerini sergiledi 10 ay Tayland'da yaşanan mağaradan kurtarma operasyonu Hollywood filmi oluyor 10 ay HTC'nin Exodus adlı blockchain telefonu sonbaharda çıkacak 10 ay Nike, yeni modeli Zoom Pegasus Turbo'yu duyurdu 10 ay Taylandlı kurtarma ekibi, Elon Musk'ın denizaltı tasarımını "kullanışsız" buldu 10 ay Meizu M6s elimizde: Samsung'un 6 çekirdekli işlemcisi onda 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Apple'ın eski mühendisi, otonom araç projesini Çin'e satmaya giderken yakalandı Sonraki Apple, Google'ın eski yapay zeka uzmanını işe aldı 10 ay Rusya, 3 ton kargoyu uzaya taşıdı: Yeni bir rekora imza attı 10 ay Android 8 tabanlı EMUI 8 güncellemesi alacak yeni Huawei cihazları duyuruldu 10 ay Samsung bu yılki Geliştirici Konferansı'nın tarihini açıkladı 10 ay Japonya'da Apple'a haksız rekabet incelemesi başlatıldı 10 ay Xiaomi, Türkiye'deki ilk resmi mağazasını İstanbul'da açıyor 10 ay Mercedes-Benz, elektrikli şehir otobüsü eCitaro'yu duyurdu 10 ay Booking.com'un erişim engelinin kaldırılması talebi ikinci kez reddedildi 10 ay Sidney Havalimanı'nda pasaport yerine yüz tanıma sistemi kullanılacak 10 ay Lityum iyon bataryalar ''geleceğin petrolü'' olma yolunda 10 ay Çentikli tasarıma sahip Nokia 5.1 Plus'ın görselleri sızdı 10 ay Apple kurumsal olarak 1Password kullanmaya başlıyor 10 ay 32 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemcisi satışa çıkıyor 10 ay Resmi Samsung Galaxy Note 9 görseli sızdırıldı iddiası 10 ay Tesla Türkiye'de fabrika açacak iddiası! 10 ay Lian Li Strimer aydınlatmalı kablo satışa çıkıyor 10 ay Huawei MediaPad T3 10 ve T3 7 tabletleri satışa sunuldu 10 ay 2019 DS3 Crossback'in tasarımı ortaya çıktı 10 ay BtcTürk, Tether(USDT) alım satım işlemlerini başlattı 10 ay Xiaomi Mi Mix 2S kutu açılışı ve ilk izlenimler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim