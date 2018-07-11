Apple'ın eski mühendisi, otonom araç projesini Çin'e satmaya giderken yakalandı

Teknoloji devi Apple'da çalışan eski bir mühendisin, şirketin otonom araç projesindeki sırları Çinli şirketlere satmak üzereyken yakalandığı bildirildi. Habere göre Xiaolang Zhang adlı mühendis, Apple'ın otonom araç verilerini depoladığı bilgisayarla birlikte havaalanında yakalandı.

Zhang, 10 yıl hapis ve 250 bin dolar para cezası alabilir

Federal ajanlar, Pekin'e son saniye bileti alan Xiaolang Zhang'i, Cumartesi günü San Jose Uluslararası Havalimanı'nda durdurdu. Zhang ajanlara, elektrikli ve otonom araçlar üzerine Xmotors'ta çalışmaya başlayacağını söylerken, Apple'ın 40 GB'lık proje verilerini karısının dizüstü bilgisayarına depoladığını itiraf etti.

ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne yapılan şikayette Zhang'in, Apple'ın Titan kod isimli otonom araç ekibinin bir parçası olarak devre kartlarını tasarlayıp test ettiği ve şirketin ticari sırlarını çalarak Alibaba, Foxconn ve IDG Capital gibi dev Çinli şirketlerin yatırımcısı oldukları XMotors'a satmak üzereyken yakalandığı belirtiliyor.

https://techcrunch.com/2018/07/10/ex-apple-employee-charged-with-stealing-self-driving-car-secrets/

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Apple'ın güvenlik ekibi, Zhang'inveda dahil olmak üzere birçokdoğrularken: "Gizlilik ve fikri mülkiyetimizin korunmasını çok ciddiye alıyoruz. Bu konuda yetkililerle çalışıyoruz ve bu tür eylemleri yapan kişiler hakkında mümkün olan tüm yasal haklarımızı kullancağız." açıklamasını yaptılar. Zhang şimdikadar hapis vepara cezasıyla karşı karşıya.