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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın yeni merkezi Campus 2 hakkında tanıtım videosu yayınladı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'ın yeni merkezi Campus 2 hakkında tanıtım videosu yayınladı
Apple'ın yeni merkezi Campus 2 hakkında tanıtım videosu yayınladı

Apple'ın yeni çalışma merkezi Campus 2 hakkında firmanın alıştığımız sunum tarzıyla hazırlanan yeni bir tanıtım videosu yayınladı.
Uzay gemisini andıran bir tasarım ile Steve Jobs'un büyük katkılarıyla hazırlanan ve Campus 2 olarak adlandırılan yeni yerleşke, yaklaşık 260 bin metre kare alana sahip olacak. Apple'ın şuan çalışma gösterdiği merkezinde 2,800 kişi çalışırken, yeni yapılan Campus 2 merkezinde 14,000 yakın personel yer alacak ve 7,000'den fazla ağaç ile doğayla iç içe bir yapı kurulacak. Apple'ın yönetim kurulu başkanı Tim Cook'un daha önce yaptığı açıklama doğrultusunda 2016 yılında açılarak faaliyet göstermeye başlayacağı belirtilen merkez, %100 oranında yenilebilir enerji ile faaliyet gösterecek ve firmaya 7 milyar dolardan fazla bir maliyet çıkartacak.
İşte bu geleceğin çalışma ortamını Cupertino belediye meclisine sunmak için, sanki bir Apple cihazı tanıtılıyormuş gibi hazırlanan 35 dakikalık videoyu direkt olarak aşağıda izleyerek, Campus 2 hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.
 
Apple'ın yeni merkezi Campus 2 hakkında tanıtım videosu yayınladı


http://www.slashgear.com/apple-struts-campus-2-promo-video-before-cupertino-city-council-12301150/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
giogo 5 yıl en beğenilen
Adam gitmiş doğayla bütünleşik çalışma ortamı yapmış.Orada çalışan insanlar nasıl şevkle çalışır tahmin edin.Sıkılınca kendini dışarı atar 20 dakika deşarj olur, sonra şevkle geçer işinin başına.
Sana o ortamı sağlayan firma için elinden gelenin en iyisinide yapmaya çalışırsın.
Adam gitmiş doğayla bütünleşik çalışma ortamı yapmış.Orada çalışan insanlar nasıl şevkle çalışır tahmin edin.Sıkılınca kendini dışarı atar 20 dakika deşarj olu...
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fukox 5 yıl
Sanki her an yerden çıkıp uçacakmış gibi görünüyor
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alican09turk 5 yıl
Bizimkiler gibi ağaç kesip yerine avm yapmaya kalkmıyorlar ya da ben uygun gördüm diyip kafalarına göre iş yapmıyorlar. 7000 ağaç dikiyorlar. Şehir meclisinin izin vermesi gerekiyor. Zihniyet farkı. Bizimkiler ÇED raporsuz köprü yapmaya kalkıyorlar.
Bizimkiler gibi ağaç kesip yerine avm yapmaya kalkmıyorlar ya da ben uygun gördüm diyip kafalarına göre iş yapmıyorlar. 7000 ağaç dikiyorlar. Şehir meclisinin ...
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WB 5 yıl
Adamlarda hem vizyon hem para var
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uzunca961 5 yıl
Adamlar cidden hem vizyonlu hemde çalışanlarına o havayı verip çalışmalarında moral kazandırıyor ya
.

Bizimkiler ne yapıyor kümes gibi bir yere sok 50 tane yazılımcıyı şunu yap bunu yap. PEH
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alican09turk 5 yıl
Bizimkiler gibi ağaç kesip yerine avm yapmaya kalkmıyorlar ya da ben uygun gördüm diyip kafalarına göre iş yapmıyorlar. 7000 ağaç dikiyorlar. Şehir meclisinin izin vermesi gerekiyor. Zihniyet farkı. Bizimkiler ÇED raporsuz köprü yapmaya kalkıyorlar.
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emre350z 5 yıl
bizde olsa o yere avm rezidans yaparlardı.
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römercan 5 yıl
Bunun adı da kampüsse bizimkiler apartman dairesi
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giogo 5 yıl en beğenilen
Adam gitmiş doğayla bütünleşik çalışma ortamı yapmış.Orada çalışan insanlar nasıl şevkle çalışır tahmin edin.Sıkılınca kendini dışarı atar 20 dakika deşarj olur, sonra şevkle geçer işinin başına.
Sana o ortamı sağlayan firma için elinden gelenin en iyisinide yapmaya çalışırsın.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fukox 5 yıl
Sanki her an yerden çıkıp uçacakmış gibi görünüyor
Yanıtla +6
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