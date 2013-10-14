Apple'ın yeni merkezi Campus 2 hakkında tanıtım videosu yayınladı





Apple'ın yeni çalışma merkezi Campus 2 hakkında firmanın alıştığımız sunum tarzıyla hazırlanan yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

Uzay gemisini andıran bir tasarım ile Steve Jobs'un büyük katkılarıyla hazırlanan ve Campus 2 olarak adlandırılan yeni yerleşke, yaklaşık 260 bin metre kare alana sahip olacak. Apple'ın şuan çalışma gösterdiği merkezinde 2,800 kişi çalışırken, yeni yapılan Campus 2 merkezinde 14,000 yakın personel yer alacak ve 7,000'den fazla ağaç ile doğayla iç içe bir yapı kurulacak. Apple'ın yönetim kurulu başkanı Tim Cook'un daha önce yaptığı açıklama doğrultusunda 2016 yılında açılarak faaliyet göstermeye başlayacağı belirtilen merkez, %100 oranında yenilebilir enerji ile faaliyet gösterecek ve firmaya 7 milyar dolardan fazla bir maliyet çıkartacak.

İşte bu geleceğin çalışma ortamını Cupertino belediye meclisine sunmak için, sanki bir Apple cihazı tanıtılıyormuş gibi hazırlanan 35 dakikalık videoyu direkt olarak aşağıda izleyerek, Campus 2 hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.





http://www.slashgear.com/apple-struts-campus-2-promo-video-before-cupertino-city-council-12301150/