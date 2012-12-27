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AppoinTile ile randevularınız Live Tiles üzerinde

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
329
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone ekosistemi ile birlikte sunulmaya başlayan Live Tiles yani canlı karolar, pek çok önemli fikre de kapı açıyor. Uygulamaların anlık güncellemelerini başlangıç ekranında görme imkanı veren Live Tiles uyumlu uygulamalar da artış gösteriyor.

AppoinTile randevularınızı canlı karo üzerinde gösterirken, opsiyonel ikinci bir karo daha atayabiliyor. Bu karo da doğrudan ayarlara ulaşmanızı sağlıyor. Ayrıca randevu için gerekli tüm bilgileri toplayabilen ve güzergah çizebilen bir özellik de mevcut.

Uygulama randevu için uyarı da gönderebiliyor. Kilit ekranı desteği de mevcut. Mağazadaki satış fiyatı 5TL.


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