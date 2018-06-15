Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aquaman filminden yeni görüntüler yayınlandı

Bu yıl sinemaseverler ile buluşacak Aquaman filminden yeni görüntüler yayınlandı. DC sinematik evreninin yeni filmi özellikle su altı sahneleri ile ses getirecek.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
5,2b
1
21
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Batman v Superman ile temelleri atıldıktan sonra Suicide Squad ve Wonder Woman gibi filmler ile devam eden DC sinematik evreni, Justice League'in gişede yaşadığı hüsrana rağmen beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. DC sinematik evreninin yeni filmi olan Aquaman, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.
21 Aralık'ta vizyona girecek Aquaman filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros, merakla beklenen filmden yeni görüntüler yayınladı. Entertainment Weekly'de yayınlanan bu görüntülerde hem Aquaman hem de filmin diğer ana karakterleri King Orm (Patrick Wilson), Queen Atlanna (Nicole Kidman) ve Meera (Amber Heard) boy gösteriyor.
Aquaman'i daha önce Batman v Superman ve Justice League'de de karaktere hayat veren Jason Momoa'nın canlandırdığı filmin yönetmenliğini James Wan (Saw, Insidious, The Conjuring) üstleniyor. Filmin başrollerinde Momoa'ya Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren ve Yahya Abdul-Mateen II eşlik ediyor.
Su altı imparatorluğu Atlantis'in veliahdı olduğunu öğrenen Arthur Curry'nin hikayesine odaklanan film, Curry'nin halkına liderlik etmek için yıllar sonra Atlantis'e dönmesini anlatıyor.
DC sinematik evreni için yeni bir dönemin başlangıcı olacağı söylenen Aquaman'ın özellikle su altındaki sahneleri ile bugüne kadar sinema dünyasında görülmemiş bir deneyim sunacağı belirtiliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MERNEPTAH 11 ay
Amerikanın sahte kahramanları bakın ne hale soktu sizi yediniz birbirinizi yahu boş verin tartışmayı dedeler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gabuk 11 ay
Film dehşet olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 11 ay
Yetti, vallahi gına geldi süper kahraman filmlerinden. Bu filmleri sevmeyenler de var. Normal aksiyon, bilim kurgu filmleri de çekin. Hollywood bitmiş abi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cngzmls 11 ay
Yetti, vallahi gına geldi süper kahraman filmlerinden. Bu filmleri sevmeyenler de var. Normal aksiyon, bilim kurgu filmleri de çekin. Hollywood bitmiş abi.
4 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 11 ay cngzmls
Cizgi Roman kulturu cocukluktan veya sonradan edinmeyenlerin feryatlarini icraa ediyorsun
...
Kulturel cahillik hezeyanlari filan desem tam oturur...
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Prezidente 11 ay cngzmls
beğenmeiyosan izlemeci veletler gelir birazdan kaç hmn knk.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
darkaura 11 ay
yakin zaman dc filmlerinde gordugum eksik iyi kotu karakter yaratamiyorlar. bu tip aksiyon filmlerinden bahsediyorsak filmin basarisi yarattigi komplike, guclu kotu karakter imajiyla orantilidir. ornek vermek gerekirse marvelin son filmi infinity war in kotu karakteri thanos oncesinde kac filmdir sekillendirildi, film icinde karakterin motivasyonu ve kisilik gelisimi uzerinde o kadar duruldu, ortaya guclu komplike bir kotu karakter konuldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanandnexus 11 ay
James wan yönetiyorsa film dc evreninin karanlık yüzünü güzel yansıtır. Ben umutluyum.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5194 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, çizgi roman ve
9 etiket daha DC Comics dc sinematik evreni aquaman aquaman filmi Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 ay Apple ilk animasyon filmi için hazırlıklara başladı 11 ay Microsoft'un yeni oyunları Türkçe dil desteği ile çıkacak 11 ay Nokia X6'ya çentik gizleme güncellemesi geldi 11 ay Thermaltake’dan oyunculara ses kontrollü mekanik klavye 11 ay Microsoft, Amazon Go'ya rakip kasiyersiz mağaza geliştiriyor 11 ay Yapay zeka mail bildirimlerine el attı: Gmail'den akıllı bildirim özelliği 11 ay ASUS, VR/AR odaklı telefonu ZenFone Ares'i tanıttı! 11 ay Pedal çevirdikçe kripto para kazandıran proje 11 ay MSI'ın madenciliğe özel ekran kartları 11 ay Braun Series 5 5140s testte 11 ay E3: The Division 2 oynadık 11 ay E3 Mixer standında Forza 4 deneyimi 11 ay Shadow of the Tomb Raider stand turu 11 ay Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA’nın özellikleri beli oldu 11 ay 22 günde 1 milyon OnePlus 6 satıldı 11 ay Galaxy S10 performansıyla adından söz ettirecek 11 ay Google Pixelbook modeli Windows’a dönebilir 11 ay iPhonedo ile E3 sohbeti 11 ay Trafikten sıkılanlara elektrikli çözüm: 170 km menzilli scooter 11 ay Stalkerlar müjde! Instagram ekran görüntüsü bildirimleri göndermekten vazgeçti 11 ay GÖRÜNTÜLENEN Aquaman filminden yeni görüntüler yayınlandı Sonraki Yok artık! RGB ışıklandırmalı kablo 11 ay E3: Sony'nin editörlere özel oyun alanı 11 ay Çentiksiz ekranıyla öne çıkan Vivo NEX S’in kamera çekim örnekleri 11 ay E3: Ubisoft stand turu 11 ay E3: Bethesda Standı turu 11 ay Facebook'un iletişimden sorumlu yöneticisi görevinden ayrıldı 11 ay Corsair'dan harika kasalar, çılgın bellekler 11 ay Audi: "Gelecekte satışlarımızın yarısını SUV'ler oluşturacak" 11 ay Samsung'un yeni akıllı saati Gear S4, Ağustos ayında tanıtılabilir 11 ay Çin hükümeti, vatandaşların araçlarını çiplerle takip edecek 11 ay Haftaya BİM ve A101 mağazalarında birbirinden iddialı teknolojik ürünler var 11 ay iPhone 3GS yıllar sonra yeniden satışta 11 ay Toyota, Uber'in rakibine 1 milyar dolarlık yatırım yapacak 11 ay iPhone'ları kırmak daha da zor hale geliyor 11 ay Apple, iPhone X için beş öğretici reklam filmi yayınladı 11 ay ABD'den gelen Ether açıklaması kripto para piyasasını hareketlendirdi 11 ay Telltale Games, Stranger Things oyunu için hazırlıklara başladı 11 ay Fallout 76 "Online Fallout deneyimi" 11 ay Twitter, 2018 Dünya Kupası'na özel içerikler sunacak 11 ay Control "Remedy'den yeni oyun" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim