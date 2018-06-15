Aquaman filminden yeni görüntüler yayınlandı

Batman v Superman ile temelleri atıldıktan sonra Suicide Squad ve Wonder Woman gibi filmler ile devam eden DC sinematik evreni, Justice League'in gişede yaşadığı hüsrana rağmen beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. DC sinematik evreninin yeni filmi olan Aquaman, bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.

21 Aralık'ta vizyona girecek Aquaman filmi için tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros, merakla beklenen filmden yeni görüntüler yayınladı. Entertainment Weekly'de yayınlanan bu görüntülerde hem Aquaman hem de filmin diğer ana karakterleri King Orm (Patrick Wilson), Queen Atlanna (Nicole Kidman) ve Meera (Amber Heard) boy gösteriyor.

Aquaman'i daha önce Batman v Superman ve Justice League'de de karaktere hayat veren Jason Momoa'nın canlandırdığı filmin yönetmenliğini James Wan (Saw, Insidious, The Conjuring) üstleniyor. Filmin başrollerinde Momoa'ya Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren ve Yahya Abdul-Mateen II eşlik ediyor.

Su altı imparatorluğu Atlantis'in veliahdı olduğunu öğrenen Arthur Curry'nin hikayesine odaklanan film, Curry'nin halkına liderlik etmek için yıllar sonra Atlantis'e dönmesini anlatıyor.

DC sinematik evreni için yeni bir dönemin başlangıcı olacağı söylenen Aquaman'ın özellikle su altındaki sahneleri ile bugüne kadar sinema dünyasında görülmemiş bir deneyim sunacağı belirtiliyor.