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Aquaman, gişede 1 milyar doları geride bıraktı

Gişedeceki macerasına hızla devam eden Aquaman, bu hafta sonu itibarıyla 1 milyar dolarlık sınırı geride bıraktı. Aquaman'ın özellikle de ABD dışındaki ülkelerde büyük başarı elde ettiğini görüyoruz.
4 ay
7,4b
1
45
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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DC sinematik evreninin geçtiğimiz ay vizyona giren yeni filmi Aquaman, bugün itibarıyla gişede 1 milyar dolar barajını resmen geride bıraktı. Özellikle de ABD dışındaki ülkelerde beklentilerin üzerinde bir başarıya imza atan film, yapımcı firma Warner Bros.'un yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Box Office Mojo tarafından yayınlanan verilere göre Aquaman'ın ABD'deki toplam gişe hasılatı şu anda 287 milyon dolar seviyesinde. Bu alanda diğer DC uyarlamaları Suicide Squad (325m), Batman v Superman (330m) ve Wonder Woman'ın (412m) gerisinde kaldığını görüyoruz.

Dünya geneline baktığımızda ise durumlar tam tersine dönüyor. Aquaman, ABD dışındaki ülkelerde şu an itibarıyla toplam 732 milyon dolarlık inanılmaz bir gişe hasılatı elde etmiş. Bu alanda Christopher Nolan'ın The Dark Knight serisi de dahil olmak üzere Aquaman'ın DC uyarlamaları arasında açık bir farkla lider olduğunu görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "Vizyona girecek 10 Süper Kahraman filmi 2019"
Aquaman ayrıca 1 milyar dolarlık barajı geride bırakan ikinci DC uyarlaması oldu. Daha önce hatırlayacağınız üzere The Dark Knight Rises (1.08 milyar dolar) aynı başarıya imza atmıştı. DC'nin The Dark Knight serisi sonrasında oluşturulan yeni sinematik evreninde ise 1 milyar dolar seviyesine ulaşabilen bir film olmamıştı.

Oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman ve Patrick Nilson gibi isimlerin yer aldığı Aquaman, 28 Aralık'ta ülkemizde de vizyona girmişti. 

https://screenrant.com/aquaman-box-office-billion-worldwide/ Yorum Yaz
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Spider_hip 4 ay en beğenilen
Millet marvel'ı beklerken oyalanıyor işte.
2 Yanıt Yanıtla +34
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keremec 4 ay
Filme daha gitmedim ama vizyonda kalirsa 4dx ,böyle su fışkırtmalı olandan falan gitmeyi dusunuyorum
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Deswaaa 4 ay Spider_hip
Ciddi olmak gerekirse marvel hemen hemen çoğu bana göre çöplük heleki avenger serisi dc sevmem ama aquaman efsane olmuş avenger gittiğim de hiçbi zevk alamamıştım tırt
Ciddi olmak gerekirse marvel hemen hemen çoğu bana göre çöplük heleki avenger serisi dc sevmem ama aquaman efsane olmuş avenger gittiğim de hiçbi zevk alamamı...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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asyaa17 2 ay yeni yorumcu
haberim bile yoktu vizyona girmiş gitmiş merak ettim
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haruncic3k 3 ay
O değilde yiyecek değil içecek değil elle tutulacak bir şey değil psikolojik zevk için dünyadaki insanlar 1 milyar doları aşacak kadar bu filme para veriyor kısacık bir haz alıyor ve bitiyor. Bu milyar dolarları kazanan firmalar paraları nerelerde harcıyorlar acaba ? Hadi 300 milyon dolar maliyet olsa 700 milyon doları mazlumlara sıkılan kurşun amerikanın darbelerine finansman ordusuna silah vb vb bizleri bitiriyorlar kısaca. Gerçekten Türkiyede Türkiyeyi geç müslüman ülkelerinde bir kişide şöyle bir milyar dolarlık film yapamıyor. Dangal vs yapsada bu mazlum müslümanlara gitmiyor. Neyse konudan konuya gittik kısacası yazık bize çok gerideyiz..
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MERNEPTAH 3 ay haruncic3k
Kesinlikle haklısın kardeşim
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MERNEPTAH 4 ay
DC çok daha haşametlidir yahu.marvel cinematik evrende çok başarılı oldu yani Batman ve supermanler varken ıron-man'lerden kimsenin haberi bile yoktu
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luganoguz 4 ay
Garibim DC, o kadar film yap. 1 Milyar barajını sadece 2 film geçsin.


Rakibi artık 1 Milyarı geçmediğinde haber oluyor, geçtiğinde değil.
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xgny58x 4 ay luganoguz
Rakibi Dark Knight gibi bir film yapamadı daha. Böyle saçma bir cümle kurarsan karşındaki de böyle bir cümle kurar. Filmleri hasılatlarına göre değerlendirmeyi kesin bence. Black Panther gibi bir film çoğu kült filmden daha iyi hasılat yaptı bu onun iyi olduğunu mu gösteriyor?
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Shrimp61 4 ay luganoguz
Garibim DC?
Tüm super kahraman filmlerine bak.Tüm marvel filmlerini toplasan acaba Batman 3'lemesinin yerini tutabilir mi?
Ayrıca marvel çizgi roman evrenine sürekli reset atarken Dc nasıl iyi bir şekilde ilerliyor nasıl epik hikayeler yapıuor bakabilirsin.
Dc her sene 4- 5 tane ana evrene dahil olan veya olmayan kaliteli animasyon filmleri yapıyor.Marvel ilk elle tutulur animasyon filmini bu sene yaptı.
Dc ve marvel dizi ve animasyon dizilerine bakalım.Dc'nin animasyon dizisi young justice kadar izlenen ve kaliteli bir marvel dizisi var mı?(belki daredevil.o da iptal edildi zaten).Flash, arrow falan hic saymıyorum.Ben sevmesem de kaçınca sezonlarından gidiyor bakabilirsin zaten.
O çok sevdiğiniz sinematik evreninde bile 20 den fazla filmi olan marvelın gerçekten guzel diyebileceğimiz 3,4 tane filmi varken Marvel>Dc ,garibim DC xd kafalarına girmeye pek gerek yok.Dc her yönüyle Marvel'dan çok daha önde.Marvel'ın birkac tane daha fazla hasılat elde eden filmi çekmesi bunu değistirmez.
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Sphygmus 4 ay
Dc karakterlerinin filmlerini begenmiyorsunuzda imdb puanina göre 3.sirada dc filmi var. Aquaman e acikcasi gitmek istememistim,smallville harici pek aşina olduğum bir karakter de degil jl den biraz gördüm arkadaşla bulusmustuk ona girelim dedik böyle bir şey beklemiyordum çok beğendim
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Krone 4 ay
JL rezaletine bin basar. Şu yoklukta izlenir.
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techniquest35 4 ay
Hak ettiğini düşünüyorum. Gayet te keyifle DC'nin kıyıdan geri dönüşünü gördük.
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Askaparta 4 ay
Öyle ya da böyle milyarı alıyor çerezlik hayal alemi geçici keyifler.
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xgny58x 4 ay
Oyuncu siyahi olsaydı 1.5 milyar dolar yapardı. Black Panther gibi bir çöp bile 1 milyarı geçti. Milleti böyle kandırıyorlar femizim ırkçılık bilmem ne ayağına paraları götürüyorlar helal olsun.
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KnghtER 4 ay
DC comics sinemada Marvelin cok gerisinde kaldi, belki bir cikis olur onlar icin.
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