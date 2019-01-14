Aquaman, gişede 1 milyar doları geride bıraktı

DC sinematik evreninin geçtiğimiz ay vizyona giren yeni filmi Aquaman, bugün itibarıyla gişede 1 milyar dolar barajını resmen geride bıraktı. Özellikle de ABD dışındaki ülkelerde beklentilerin üzerinde bir başarıya imza atan film, yapımcı firma Warner Bros.'un yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Box Office Mojo tarafından yayınlanan verilere göre Aquaman'ın ABD'deki toplam gişe hasılatı şu anda 287 milyon dolar seviyesinde. Bu alanda diğer DC uyarlamaları Suicide Squad (325m), Batman v Superman (330m) ve Wonder Woman'ın (412m) gerisinde kaldığını görüyoruz.
Dünya geneline baktığımızda ise durumlar tam tersine dönüyor. Aquaman, ABD dışındaki ülkelerde şu an itibarıyla toplam 732 milyon dolarlık inanılmaz bir gişe hasılatı elde etmiş. Bu alanda Christopher Nolan'ın The Dark Knight serisi de dahil olmak üzere Aquaman'ın DC uyarlamaları arasında açık bir farkla lider olduğunu görüyoruz.
Ayrıca Bkz. "Vizyona girecek 10 Süper Kahraman filmi 2019"
Aquaman ayrıca 1 milyar dolarlık barajı geride bırakan ikinci DC uyarlaması oldu. Daha önce hatırlayacağınız üzere The Dark Knight Rises (1.08 milyar dolar) aynı başarıya imza atmıştı. DC'nin The Dark Knight serisi sonrasında oluşturulan yeni sinematik evreninde ise 1 milyar dolar seviyesine ulaşabilen bir film olmamıştı.
Oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman ve Patrick Nilson gibi isimlerin yer aldığı Aquaman, 28 Aralık'ta ülkemizde de vizyona girmişti.
https://screenrant.com/aquaman-box-office-billion-worldwide/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Box Office Mojo tarafından yayınlanan verilere göre Aquaman'ın ABD'deki toplam gişe hasılatı şu anda 287 milyon dolar seviyesinde. Bu alanda diğer DC uyarlamaları Suicide Squad (325m), Batman v Superman (330m) ve Wonder Woman'ın (412m) gerisinde kaldığını görüyoruz.
Dünya geneline baktığımızda ise durumlar tam tersine dönüyor. Aquaman, ABD dışındaki ülkelerde şu an itibarıyla toplam 732 milyon dolarlık inanılmaz bir gişe hasılatı elde etmiş. Bu alanda Christopher Nolan'ın The Dark Knight serisi de dahil olmak üzere Aquaman'ın DC uyarlamaları arasında açık bir farkla lider olduğunu görüyoruz.
Ayrıca Bkz. "Vizyona girecek 10 Süper Kahraman filmi 2019"
Aquaman ayrıca 1 milyar dolarlık barajı geride bırakan ikinci DC uyarlaması oldu. Daha önce hatırlayacağınız üzere The Dark Knight Rises (1.08 milyar dolar) aynı başarıya imza atmıştı. DC'nin The Dark Knight serisi sonrasında oluşturulan yeni sinematik evreninde ise 1 milyar dolar seviyesine ulaşabilen bir film olmamıştı.
Oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman ve Patrick Nilson gibi isimlerin yer aldığı Aquaman, 28 Aralık'ta ülkemizde de vizyona girmişti.
https://screenrant.com/aquaman-box-office-billion-worldwide/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Rakibi artık 1 Milyarı geçmediğinde haber oluyor, geçtiğinde değil.
Tüm super kahraman filmlerine bak.Tüm marvel filmlerini toplasan acaba Batman 3'lemesinin yerini tutabilir mi?
Ayrıca marvel çizgi roman evrenine sürekli reset atarken Dc nasıl iyi bir şekilde ilerliyor nasıl epik hikayeler yapıuor bakabilirsin.
Dc her sene 4- 5 tane ana evrene dahil olan veya olmayan kaliteli animasyon filmleri yapıyor.Marvel ilk elle tutulur animasyon filmini bu sene yaptı.
Dc ve marvel dizi ve animasyon dizilerine bakalım.Dc'nin animasyon dizisi young justice kadar izlenen ve kaliteli bir marvel dizisi var mı?(belki daredevil.o da iptal edildi zaten).Flash, arrow falan hic saymıyorum.Ben sevmesem de kaçınca sezonlarından gidiyor bakabilirsin zaten.
O çok sevdiğiniz sinematik evreninde bile 20 den fazla filmi olan marvelın gerçekten guzel diyebileceğimiz 3,4 tane filmi varken Marvel>Dc ,garibim DC xd kafalarına girmeye pek gerek yok.Dc her yönüyle Marvel'dan çok daha önde.Marvel'ın birkac tane daha fazla hasılat elde eden filmi çekmesi bunu değistirmez.
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