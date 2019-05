Aquaman, gişede 1 milyar doları geride bıraktı

Ayrıca Bkz.

DC sinematik evreninin geçtiğimiz ay vizyona giren yeni filmi Aquaman, bugün itibarıyla gişede 1 milyar dolar barajını resmen geride bıraktı. Özellikle de ABD dışındaki ülkelerde beklentilerin üzerinde bir başarıya imza atan film, yapımcı firma Warner Bros.'un yüzünü güldürmeye devam ediyor.Box Office Mojo tarafından yayınlanan verilere göre Aquaman'ın ABD'deki toplam gişe hasılatı şu anda 287 milyon dolar seviyesinde. Bu alanda diğer DC uyarlamaları Suicide Squad (325m), Batman v Superman (330m) ve Wonder Woman'ın (412m) gerisinde kaldığını görüyoruz.Dünya geneline baktığımızda ise durumlar tam tersine dönüyor. Aquaman, ABD dışındaki ülkelerde şu an itibarıyla toplam 732 milyon dolarlık inanılmaz bir gişe hasılatı elde etmiş. Bu alanda Christopher Nolan'ın The Dark Knight serisi de dahil olmak üzere Aquaman'ın DC uyarlamaları arasında açık bir farkla lider olduğunu görüyoruz.Aquaman ayrıca 1 milyar dolarlık barajı geride bırakan ikinci DC uyarlaması oldu. Daha önce hatırlayacağınız üzere The Dark Knight Rises (1.08 milyar dolar) aynı başarıya imza atmıştı. DC'nin The Dark Knight serisi sonrasında oluşturulan yeni sinematik evreninde ise 1 milyar dolar seviyesine ulaşabilen bir film olmamıştı.Oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman ve Patrick Nilson gibi isimlerin yer aldığı Aquaman, 28 Aralık'ta ülkemizde de vizyona girmişti.