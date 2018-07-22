Aquaman'den sonra Shazam'ın da ilk fragmanı yayımlandı

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Şu sıralar ABD'de düzenlenen San Diego Comic-Con'da yeni projelerini tanıtan Warner Bros, özellikle DC Comics uyarlamaları ile adından söz ettirdi. Merakla beklenen Aquaman filminin ilk fragmanını yayımlayan Warner Bros, bununla yetinmedi ve önümüzdeki yıl çıkacak Shazam! filminin de ilk fragmanını yayımladı.

Yayımlanan bu ilk fragman, Shazam!'ın DC sinematik evrenindeki diğer filmlerden farklı bir tona sahip olacağını gösteriyor. Batman v Superman, Suicide Squad ve Justice League'te karanlık bir ton tercih eden Warner Bros, Shazam! filminde ise çok daha renkli ve eğlenceli bir hikaye sunacak.

DC Comics'in en sevilen çizgi roman serileri arasında yer alan Shazam!; büyülü sözü (Shazam!) söyleyerek neredeyse Superman kadar güçlü bir süper kahramana dönüşebilen genç Billy Batson'ın hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle: Creation)'in üstlendiği Shazam! filminde sevilen karakteri, Chuck dizisi ile adını duyuran Zachary Levi canlandırıyor.

Başrollerinde Levi'a Asher Angel, Mark Strong, Grace Fulton, Jack Dylan Grazer, Ian Chen ve Djimon Honsou'nun eşlik ettiği Shazam!, 5 Nisan 2019'da vizyona girecek.