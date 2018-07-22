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Aquaman'den sonra Shazam'ın da ilk fragmanı yayımlandı

San Diego Comic-Con'da yeni filmlerini tanıtan Warner Bros, Aquaman'den sonra Shazam! filminin ilk fragmanını da yayımladı. Shazam!, önümüzdeki yıl sinemaseverler ile buluşacak.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Aquaman'den sonra Shazam'ın da ilk fragmanı yayımlandı
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Şu sıralar ABD'de düzenlenen San Diego Comic-Con'da yeni projelerini tanıtan Warner Bros, özellikle DC Comics uyarlamaları ile adından söz ettirdi. Merakla beklenen Aquaman filminin ilk fragmanını yayımlayan Warner Bros, bununla yetinmedi ve önümüzdeki yıl çıkacak Shazam! filminin de ilk fragmanını yayımladı.

Yayımlanan bu ilk fragman, Shazam!'ın DC sinematik evrenindeki diğer filmlerden farklı bir tona sahip olacağını gösteriyor. Batman v Superman, Suicide Squad ve Justice League'te karanlık bir ton tercih eden Warner Bros, Shazam! filminde ise çok daha renkli ve eğlenceli bir hikaye sunacak.

DC Comics'in en sevilen çizgi roman serileri arasında yer alan Shazam!; büyülü sözü (Shazam!) söyleyerek neredeyse Superman kadar güçlü bir süper kahramana dönüşebilen genç Billy Batson'ın hikayesini anlatıyor.
Yönetmenliğini David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle: Creation)'in üstlendiği Shazam! filminde sevilen karakteri, Chuck dizisi ile adını duyuran Zachary Levi canlandırıyor.
Başrollerinde Levi'a Asher Angel, Mark Strong, Grace Fulton, Jack Dylan Grazer, Ian Chen ve Djimon Honsou'nun eşlik ettiği Shazam!, 5 Nisan 2019'da vizyona girecek.

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Guhong01 10 ay en beğenilen

idombayci
Niye takım elbiseli veya kot pantolon tshirtlü bir süper kahraman olmaz. Hem deri olacak genelde de kırmızı don giyilecek, İllaki pelerin olacak.Cadılı çizgi filmlerden her yere pelerin yayılmış. Sanki üper kahraman üşümesin diye pelerinde şart.

Hancock
idombayciNiye takım elbiseli veya kot pantolon tshirtlü bir süper kahraman olmaz. Hem deri olacak genelde de kırmızı don giyilecek, İllaki ...
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ceh.meh 9 ay
saçmalamakta çığır açmışlar. Bu düşük kalitede kahramanlara Marvel film bile yapmaya tenezzül etmiyor, Netflix’e veriyor dizisini yapıyorlar. Bu Shazam’ında dizisini yapsalar olurdu. Bedava bilet bile olsa gidip izlemem. O derece saçma geldi bana.
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xgny58x 9 ay ceh.meh
film yapmaya tenezzül etmiyor mu? Ant man nedir ya da black panther? Shazam bu iki karakterden daha köklü bir orijine sahip.
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Hazreti Bruce Wayne 9 ay ceh.meh
Gardiyınz of dı galaksi çok iyi moruq yeaaa
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Shrimp6 9 ay ceh.meh
Düşük kalite kahraman mı?
E tabi çizgi roman bilgisi sadece marvel filmlerinden olan bi insan daha farklı nasil bir yorum yapabilirdi ki.
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Ohol Oula 10 ay
Spotify fragmanı ne zaman
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The Ace of Spades 10 ay
Injustice'deki gibi falan yapsalarmış kıyafeti bari .. Çizgi film kıyafeti olmuş bu .
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kymelria 10 ay
Çalan şarkıyı bilen süper kahraman
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Infinitum 10 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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redoracle 10 ay
Zachary'nin suratı cgi gibi duruyor.
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Nike 10 ay
Kostüm felaket duruyor.
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lterlemez 10 ay
Zachary Levi, Chuck'da iyi iş çıkartmıştı. Bakalım bunda ne yapacak?
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Mianfei 10 ay
Kostüm çok basit kaçmış. Biraz daha allama pullama yapılabilir gibi.
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idombayci 10 ay
Niye takım elbiseli veya kot pantolon tshirtlü bir süper kahraman olmaz. Hem deri olacak genelde de kırmızı don giyilecek, İllaki pelerin olacak.Cadılı çizgi filmlerden her yere pelerin yayılmış. Sanki üper kahraman üşümesin diye pelerinde şart.
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Guhong01 10 ay

idombayci
Niye takım elbiseli veya kot pantolon tshirtlü bir süper kahraman olmaz. Hem deri olacak genelde de kırmızı don giyilecek, İllaki pelerin olacak.Cadılı çizgi filmlerden her yere pelerin yayılmış. Sanki üper kahraman üşümesin diye pelerinde şart.

Hancock
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Shazam, shazam filmi ve
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