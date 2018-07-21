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Aquaman'in ilk fragmanı Comic-Con'u salladı

Bu yılın en merak edilen filmlerinden Aquaman'in ilk fragmanı yayımlandı. DC sinematik evreninin yeni filmi, şu sıralar ABD'de devam eden San Diego Comic-Con'a damga vurdu.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
7,4b
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15
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Aquaman'in ilk fragmanı Comic-Con'u salladı
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Şu sıralar ABD'de devam eden San Diego Comic-Con'a bu yıl Warner Bros'un paneli damga vurdu. Bugün akşam saatlerinde düzenlenen panelde yeni projelerini tanıtan Warner Bros, özellikle DC Comics uyarlamaları ile Comic-Con 2018'de adından söz ettirmeyi başardı.
Warner Bros'un Comic-Con'da tanıttığı filmlerden biri de bu yıl sinemaseverler ile buluşacak olan Aquaman filmiydi. DC sinematik evreninin yeni filmi olan Aquaman'in ilk fragmanı, Comic-Con'da gösterildi ve kısa süre sonra da internete yüklendi. 
Aquaman'i daha önce Batman v Superman ve Justice League'de de karaktere hayat veren Jason Momoa'nın canlandırdığı filmin yönetmenliğini James Wan (Saw, Insidious, The Conjuring) üstleniyor. Filmin başrollerinde Momoa'ya Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren ve Yahya Abdul-Mateen II eşlik ediyor.
Su altı imparatorluğu Atlantis'in veliahdı olduğunu öğrenen Arthur Curry'nin hikayesine odaklanan film, Curry'nin halkına liderlik etmek için yıllar sonra Atlantis'e dönmesini anlatıyor.
Comic-Con 2018'de yayımlanan ilk fragmanı ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başaran Aquaman, 21 Aralık'ta vizyona girecek. 
 

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MALTHAEL 10 ay en beğenilen
Fragman hakikaten çok sağlam olmuş . Beklediğimden çok çok daha iyi bir fragman yapmışlar. Film'de fragmanın yarısı kadar iyi olursa , benim için yeterli olur .
Fragman hakikaten çok sağlam olmuş . Beklediğimden çok çok daha iyi bir fragman yapmışlar. Film'de fragmanın yarısı kadar iyi olursa , benim için yeterli olur ...
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Nightwing 10 ay WB
James wan kendi söyledi, film süper kahraman filminden ziyade fantastik bilimkurgu filmi olacak diye.
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murphy adam 10 ay
DC'den bu sefer iyi bir iş çıkacak gibi
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DennisLars 10 ay
Fragman çok sağlam olmuş
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MonitörKertenkelesi 10 ay
Fragman gayet güzel görünüyor filme harcayacağınız paraya göre puan vermek en iyisi.
Kaliteli bir sinemada en pahali bir bilet için - Yeterli
Orta karar bir sinemada normal bir bilet için - İyi, güzel
Tivibu gibi yerlerden ucuza izleyecekler için - Çok iyi
Torrent veya korsan bedava izleyecekler için - Mükemmel ötesi.
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ax 10 ay
Warner Bros akıllanmayacak.Ne shazam ne de bu film beklentileri karşılar...
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KalemKolik 10 ay
Fragmana göre konuşursak muazzam iyi bir film geliyor. Ortalığı toz duman edecek. Çok büyük beklenti oluşturdu.
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BoRriZ 10 ay
genelde DC fragmanları pek etkilemezdi. ancak bu sefer gerçekten güzel ve birçok farklı olay/kapışma olacak gibi. başarılı olabilir eğer senaryo çok zayıf kalmazsa. görsel efektler çok güzel görünüyor. Marvel fanı olarak DC'nin başarılı olmasını da istiyorum ;)
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evohan 10 ay
bu film hangi dönemde geçiyor, jl nin devamında geçmeyecek sanırım
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-CristaL- 10 ay
fragman çok iyi. umarım fragman dışında şeyler görürüz jl gibi olmaz
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SkeletorQ 10 ay
Bu adam duyguları yansıtamıyor
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Tengrist 10 ay
Denize de giremicez artık korkudan
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redoracle 10 ay
Aquaman artık balıklara fısıldayan adam olmaktan fazlası olacak gibi.
Keşke fantastic four vs Prens Namor görebilsek, niyeyse burdaki deniz canavarlarını görünce fantastikteki okyanustan gelip şehri dağıtan yaratıklar geldi.
Namor'un Hulk'la bile kapıştığını gördük,ayrıca susan storm'a da ilgisi var ordan bir film çıkartabilirler aslında.
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