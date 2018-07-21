Aquaman'in ilk fragmanı Comic-Con'u salladı

Haber Editörü
Şu sıralar ABD'de devam eden San Diego Comic-Con'a bu yıl Warner Bros'un paneli damga vurdu. Bugün akşam saatlerinde düzenlenen panelde yeni projelerini tanıtan Warner Bros, özellikle DC Comics uyarlamaları ile Comic-Con 2018'de adından söz ettirmeyi başardı.
Warner Bros'un Comic-Con'da tanıttığı filmlerden biri de bu yıl sinemaseverler ile buluşacak olan Aquaman filmiydi. DC sinematik evreninin yeni filmi olan Aquaman'in ilk fragmanı, Comic-Con'da gösterildi ve kısa süre sonra da internete yüklendi.
Aquaman'i daha önce Batman v Superman ve Justice League'de de karaktere hayat veren Jason Momoa'nın canlandırdığı filmin yönetmenliğini James Wan (Saw, Insidious, The Conjuring) üstleniyor. Filmin başrollerinde Momoa'ya Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren ve Yahya Abdul-Mateen II eşlik ediyor.
Su altı imparatorluğu Atlantis'in veliahdı olduğunu öğrenen Arthur Curry'nin hikayesine odaklanan film, Curry'nin halkına liderlik etmek için yıllar sonra Atlantis'e dönmesini anlatıyor.
Comic-Con 2018'de yayımlanan ilk fragmanı ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başaran Aquaman, 21 Aralık'ta vizyona girecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kaliteli bir sinemada en pahali bir bilet için - Yeterli
Orta karar bir sinemada normal bir bilet için - İyi, güzel
Tivibu gibi yerlerden ucuza izleyecekler için - Çok iyi
Torrent veya korsan bedava izleyecekler için - Mükemmel ötesi.
Keşke fantastic four vs Prens Namor görebilsek, niyeyse burdaki deniz canavarlarını görünce fantastikteki okyanustan gelip şehri dağıtan yaratıklar geldi.
Namor'un Hulk'la bile kapıştığını gördük,ayrıca susan storm'a da ilgisi var ordan bir film çıkartabilirler aslında.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
7369 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
sinema, çizgi roman ve