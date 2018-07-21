Aquaman'in ilk fragmanı Comic-Con'u salladı

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Şu sıralar ABD'de devam eden San Diego Comic-Con'a bu yıl Warner Bros'un paneli damga vurdu. Bugün akşam saatlerinde düzenlenen panelde yeni projelerini tanıtan Warner Bros, özellikle DC Comics uyarlamaları ile Comic-Con 2018'de adından söz ettirmeyi başardı.

Warner Bros'un Comic-Con'da tanıttığı filmlerden biri de bu yıl sinemaseverler ile buluşacak olan Aquaman filmiydi. DC sinematik evreninin yeni filmi olan Aquaman'in ilk fragmanı, Comic-Con'da gösterildi ve kısa süre sonra da internete yüklendi.

Aquaman'i daha önce Batman v Superman ve Justice League'de de karaktere hayat veren Jason Momoa'nın canlandırdığı filmin yönetmenliğini James Wan (Saw, Insidious, The Conjuring) üstleniyor. Filmin başrollerinde Momoa'ya Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren ve Yahya Abdul-Mateen II eşlik ediyor.

Su altı imparatorluğu Atlantis'in veliahdı olduğunu öğrenen Arthur Curry'nin hikayesine odaklanan film, Curry'nin halkına liderlik etmek için yıllar sonra Atlantis'e dönmesini anlatıyor.

Comic-Con 2018'de yayımlanan ilk fragmanı ile sinemaseverleri heyecanlandırmayı başaran Aquaman, 21 Aralık'ta vizyona girecek.