DC çizgi romanlarından uyarlanan Titans'ın ilk fragmanı yayımlandı

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DC Comics çizgi romanlarından uyarlanan orijinal dizi ve filmlerin yer alacağı yeni dijital platform DC Universe, bu sonbaharda yayın hayatına başlayacak. DC Universe'te yayımlanacak ilk orijinal dizi, DC genç kahramanlarını bir araya getiren Titans olacak.

Şu sıralar ABD'de düzenlenen San Diego Comic-Con'da DC Universe'ü kapsamlı olarak tanıtması beklenen Warner Bros, Comic-Con öncesi Titans'ın ilk fragmanını yayımladı. Paylaşılan bu ilk fragman, Titans'ın DC filmlerindeki karanlık tonu koruyacağını ve yetişkinlere yönelik bir dizi olacağını gösteriyor.

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DC'nin en sevilen çizgi roman serileri arasında yer alan Titans; Batman'in yardımcısı olarak tanınan Robin'in liderlik ettiği genç kahramanların maceralarını anlatıyor. Greg Berlanti, Geoff Johns ve Akiva Goldsman tarafından hazırlanan Titans dizisinde Robin'e Raven, Starfire ve Beast Boy gibi Teen Titans çizgi romanlarının sevilen kahramanları eşlik edecek.

Robin'i genç oyuncu Brenton Thwaites'in canlandırdığı dizinin başrollerinde Thwaites'e Teagan Croft, Anna Diop, Ryan Potter, Alan Ritchson ve Minka Kelly eşlik ediyor.

Titans ile birlikte açılış yapacak DC Universe'te orijinal dizilerin yanı sıra, çizgi romanlar ve animasyon filmler de yer alacak. Hazırlık aşamasında olan Doom Patrol, Swamp Thing ve Stargirl dizileri de DC Universe'te yayımlanacak.