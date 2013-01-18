Araştırma : LTE bağlantılı cihazlar bu yıl 322 milyona yükselecek





3. nesil iletişim teknolojilerinin bir sonraki adımı sayılan 4G/LTE bağlantı teknolojisi, henüz ülkemiz için uzak bir gelecekte sayılsa da, dünyada giderek yaygınlaşıyor.





Strategy Analytics tarafından yapılan araştırmaya göre, bu yıl LTE bağlantılı cihaz sayısı 322 milyona yükselirken, 2017 yılında bu rakamın 1.6 milyar olması bekleniyor. 2017 yılındaki bu rakam global mobil iletişim pazarının yüzde 17'sini oluştururken, hizmet gelirlerinin ise yüzde 40'ını kapsayacak.





ABD, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere pek çok ülkede LTE uyumlu cihazların giderek artması ve teknolojinin yaygınlaşmasındaki agresif politikalar, LTE'nin taban kazanmasında başrolü oynuyor.





Samsung'un cihaz sayısı bakımından hakim olduğu LTE pazarında Apple'ın iPhone 5 ile yaptığı hamle, pazarın ivme kazanmasına yardımcı oluyor. Model sadece ABD'de değil satışa sunulduğu ülkelerdeki LTE altyapısını da desteklediği için kısa vadede hızlı bir yükseliş sağlayacak. Geçen yılın sonlarında dünya nüfusuna oranı yüzde 11 olan LTE kullanımı, bu yılın sonunda yüzde 22'ye çıkacak.





LTE teknolojisinde yapılan fiyatlandırmalar, orta vadede gelir modeli açısından başarılı bulunuyor. Buna yüksek cihaz satışları ve altyapı çalışmaları da eklenince, 2016 yılında LTE teknolojisinin gelir bakımından 3G WCDMA teknolojisini geride bırakması bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/lte-connections-forecast-1-6-billion-2017-147956/