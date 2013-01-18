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Araştırma : LTE bağlantılı cihazlar bu yıl 322 milyona yükselecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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3. nesil iletişim teknolojilerinin bir sonraki adımı sayılan 4G/LTE bağlantı teknolojisi, henüz ülkemiz için uzak bir gelecekte sayılsa da, dünyada giderek yaygınlaşıyor. 

Strategy Analytics tarafından yapılan araştırmaya göre, bu yıl LTE bağlantılı cihaz sayısı 322 milyona yükselirken, 2017 yılında bu rakamın 1.6 milyar olması bekleniyor. 2017 yılındaki bu rakam global mobil iletişim pazarının yüzde 17'sini oluştururken, hizmet gelirlerinin ise yüzde 40'ını kapsayacak. 

ABD, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere pek çok ülkede LTE uyumlu cihazların giderek artması ve teknolojinin yaygınlaşmasındaki agresif politikalar, LTE'nin taban kazanmasında başrolü oynuyor. 

Samsung'un cihaz sayısı bakımından hakim olduğu LTE pazarında Apple'ın iPhone 5 ile yaptığı hamle, pazarın ivme kazanmasına yardımcı oluyor. Model sadece ABD'de değil satışa sunulduğu ülkelerdeki LTE altyapısını da desteklediği için kısa vadede hızlı bir yükseliş sağlayacak. Geçen yılın sonlarında dünya nüfusuna oranı yüzde 11 olan LTE kullanımı, bu yılın sonunda yüzde 22'ye çıkacak. 

LTE teknolojisinde yapılan fiyatlandırmalar, orta vadede gelir modeli açısından başarılı bulunuyor. Buna yüksek cihaz satışları ve altyapı çalışmaları da eklenince, 2016 yılında LTE teknolojisinin gelir bakımından 3G WCDMA teknolojisini geride bırakması bekleniyor.  

http://www.androidauthority.com/lte-connections-forecast-1-6-billion-2017-147956/ Yorum Yaz
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Solid State Disk 6 yıl
Çok tâlihsiz bir haber.
Heryerde bu anten kulelerini görmekten mîdem bulanır oldu. Onca insan üç kuruş için evinin üstüne bu sinsî kâtillerden diktiriyor, ama Allah'ın bir kulu da çıkıp: ' Bunun sağlığımıza zarârı olmasın ? ' diye düşünmüyor.. Milletin sağlığını hiçe sayıyorlar.
Her tarafa düzensizce dikilen bu kuleler yüzünden insanların kansere yakalanma oranları iyice arttı. Bu kulelere 400 metreden fazla yaklaşmayın uyarısı yapıyor uzmanlar.
Bağ ağrıları,
Uyku düzeninin bozulması,
Halisinasyon görmeler,
Sinirsel gerilmeler,
Özellikle de 15 yaşına gelmemiş çocuklarda davranış ve DNA bozuklukları,
Öğrenme gücünde yavaşlama ya da noksanlık,
Anlık unutkanlıklar...
Bu rezilliğe artık bir dur demek lâzım !
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tahir40 6 yıl
Cihazlar 1 milyarı da geçse fark etmez, benim telefon da destekliyor ama neye yarar. Ülkemize 3G nasıl devlet lisans vermediği için bir kaç afrika ülkesiyle beraber en son geldiyse 4G de yine en son gelecektir. Sonra bakan pişkin pişkin iyi oldu, bizdeki 4G, dört buçuk G mübarek diye çıkar, Çaresiz operatörlerimiz de bizdeki 4G, Amerikanın 5G'sinden hızlıdır diye reklam yaparlar... Anlamadığım bu teknolojiyi hükümetimiz mi icad eddi de hükümet lisans vermeden şirketler kullanamıyor!)
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3D'ne BANDIM 6 yıl
Kimbilir ne zaman ülkemize gelir.
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fbkaya 6 yıl
türkiyeye gelmesi uzun sürecek gibi
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nehuse 6 yıl
Bize kolay kolay gelmez Çünkü getirdiği hız ve uzak noktalardan erişim avantajı sayesinde TTNET gibi tekel firmaların çok büyük müşteri kaybına sebep olur.
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-Ege 6 yıl
Türkiye de satılan LTE desteği olan telefonlar örneğin; Lumia 920 icinde LTE çipi var mı? Burada olsa kullanabilir miyiz? Bilgisi olan cevaplasın lütfen.
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oledudi 6 yıl
Darısı başımıza diyelim
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