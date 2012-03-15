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Araştırma: Tüketicilerin tercihi 4.0 - 4.5 inç arası ekrana sahip telefonlardan yana

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
18,3b
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29
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Gelişen teknolojiyle beraber adeta multimedya canavarına dönüşen akıllı telefonlarda ekran boyutunun son zamanlarda büyüdüğüne şahit oluyoruz. 4.0-inç veya daha büyük ekrana sahip akıllı telefonlar bazı kesimlerce memnuniyetle karşılanırken, bazıları bu durumun taşıma güçlüğüne neden olduğunu ileri sürerek eleştiride bulunuyor.
Ünlü araştırma firmalarından Strategy Analytics, tüketicilerin akıllı telefonlardaki ekran boyutu tercihlerini ortaya çıkarmak adına bir çalışma yürütmüş. Amerika ve İngiltere'deki katılımcıların (toplam sayı belirtilmemiş) %90'ı, kalın tasarıma sahip olmaması koşuluyla 4.0-inç ve 4.5-inç arası değişen ekran boyutlu modellerden yana tercih yapmış. Tercihler cinsiyet bazında ele alındığında ise kadınlar daha küçük akıllı telefonları beğeniyor. Tüketicilerin daha büyük ekranlı akıllı telefonlara yönelmesi gelişen multimedya yeteneklerine (oyun, uygulama, müzik, video) ve modellerin gitgide daha iyi internet deneyimi sunmasına bağlanıyor.

http://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=pressreleaseviewer&a0=5187 Yorum Yaz
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Firaristt 7 yıl en beğenilen
Bence gayet mantıklı... Benim elim.iri ve 4" Galaxy S bana küçük geliyor.4.5-4.8" arası bir cihaz eğer ki.ince ve gereksiz boşluklar minimuma indirilirse almayı düşünüyorum. Üreticiler açısından da bir bakıma daha iyi bir durum. Gelişen çipler ısınabiliyor ve ısı daha büyük.alana yayılabiliyor ve daha büyük.boyutlu pil konulabiliyor...Herkes en iyiye sahip olacak diye bir şey yok sonuçta... Herkes bütçesinin ve kendine uygun olanı alacak olduktan sonra sorun yok... 4.5-4.8"lik cihazlara çok büyük cart curt demek saçmalıktan ibaret. Eli, avucu büyük olanlar da böyle cihazları tercih ediyorsa eleştirilmesinin manası yok bence... Oyun oynarken ekranı görmek, büyük.ekranlı bir.cihazı tercih etmek benim için daha iyi iken başkası için taşıma derdi olabilir.bırakın orasını cihazı alanlar düşünsün. Einstein olmaya gerek yok...
Bence gayet mantıklı... Benim elim.iri ve 4" Galaxy S bana küçük geliyor.4.5-4.8" arası bir cihaz eğer ki.ince ve gereksiz boşluklar minimuma indirilirse almayı...
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Glitz 7 yıl
3.2" ekran kullanırken 3.5" lik iPhone'nin ekranı büyük derdim. 4.3" ekran kullanıyorumve şuan küçük geliyor. Bu istek bitmez sanırım piyasada 4.3" ekranlı telefonlar yaygınlaşsın o zaman daha da büyügünü isteyeceğiz...
3.2" ekran kullanırken 3.5" lik iPhone'nin ekranı büyük derdim. 4.3" ekran kullanıyorumve şuan küçük geliyor. Bu istek bitmez sanırım piyasada 4.3" ekranlı t...
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sendemail 7 yıl
he unutmadan 4.0 sonrasında avucunuz ne kadar maharetlı olursa olsun bır el daha gerekıyor ,,,,yılların deneyımı , 4.0 ınchten byuk olan dogrulasın lutfen...
ulan ne fesatsınız he :p
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sendemail 7 yıl
b.oku cıktı iyicene , geçen bır arkadas glaxy s2 cıkardı paltosundan sandım ki lcd tv tasıyor , kendısı bana bılgısayara ıhtıyacı kalmadıgından ,iş,guc,ofıs,web,film ,oyun,dizi vs.r her zımbırtıyı tukettıgını soyledı de be kardesım ben evdendısarı cıkarmaya korkarım 2 bin kusur tl lık alet palto cebınde tasıyor langr lungur...ustelık telefon bu !!!
şuna bir baksanıza
4.7 ınch
gsmarena.com/...
KANIMCA 4.0 INCH ERGONOMIK SINIRDIR
apple stratejısıne de gelınce, adamlar optımumu bulmus kardesım ,nokıa da aynı kafa yapısında bakınız lumıa serısıne hıc 4-5 ınch takıntısı gormezsınız , yahu nerede tasıyacaksın o kadar buyuk cıhazı.ekran cızılır ayrı dert yarım saat konusamazsın bıle ,o kadar genıs ekranı doyuracak pil nerede, ekranda kulagının terı ıvırzıvırı kalır,
aslında pil cozumu var ,3-4 ay gıden piller var lakın radyasyon oyle fazla kı kaşlarınızın ortasından tırnak cıkma rıskı var...
fanboyluk manboyluk umurumda degıl ancak ,apple ekran ebatı ıle oynamıyorsa vardır bır bıldıklerı ....nokıa da oyle
bendenız de yakında atrix almayı planlıyorum ,cebımde androıd cıhaz var ama tav oldum ıste atrıx benım sınırım hem fıyat hem donanım yonunden hem de kalas gıbı telefon düşse dert etmem ...
aranızda hakıkaten 5.0 ınch ya da 4.0 ınch uzerı cıhaz kullanan var mı ,helal olsun ne dıyeyım....
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createemir 7 yıl
Ama nasıl taşıcaz diyolar..
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VYC Majoris 7 yıl
Cesur bir marka olsa ve yeni çıkacak amiral gemisi telefonunu 4.7 inç ve 4.0 inç boyutlarında çıkarsa ve tam anlamıyla aynı özelliklerde olsa sanırım hiçbir sorun kalmazdı. Diğer 4 inç olanlar satılmaz bu sefer diyoruz ama fiyat farkından dolayı diğer modeller de yine satılacaktır. O düşük modellerin kullanıcıları 4 inçlik amiral modele kaysa da firma için daha iyi olur zaten.
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Rainbow6 7 yıl
Bende buyuk ekrandan yanayim boylece tablet tasimak zorunda kalmam devir degisti eskiden buyuk ekran telefonlar oldukca kalindi ama simdi oldukca ince ve hafifler ekran kaliteleri ve donanim hizlari oldukca degisti simdi kastirmadan internete girip guclu grafikli oyunlar oynaya biliyoruz yada filim seyredebiliyoruz hatta ilerde tabletlerin bile sonu gelebilir cunku firmalar 2 parca halinde kitap gibi acilan ve ortada minimum parca birakan cift ekranli telefonlar uzerinde calisiyolar boylece 7-10 ince kadar cikan bi telefonunuz olacak .. bu tarz urunlerde benim taktigim tek konu pil omru bunun uzerinde de calissalar cok iyi olur
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vidoko 7 yıl
amaç eleştirmek bundan zevk almaktır hele o eksi basmak varya bayılıyorum eğer kişi katılmıyorsa görüşüme bassın arkadaş eksiyi işin zevki orda zaten. yani amaç faşistlik değil bence ,yoksa forumun amacı ne dir ?herkes aynı görüşte olamaz zaten, sonuç Eleştirmek göremediklerimizi görebilmek.(ve en güzeli yorumları okurken gülebilmek)
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darkaura 7 yıl
burda forumda bunca yorum okuyup, yazdikdan sonra su sonuca vardim ki, muhtemelen egitim sistemimizden kaynaklanan bir durum, hepimiz biraz fasistiz. tabir biraz agir farkindayim ama baskalarinin tercihlerine zevklerine tahammul edememenin baska bir sifati yok. kendi kullandigimiz ekran boyu disindakiler sacma ve gereksiz, farkli os li telefon kullanicilarinida dusman gibi goruyoruz. 4.5inch-3.2inch, ios android, intel amd, nvidia ati bu kadar sacma nedenlerden bu kadar kamplasmanin baska bir aciklamasi olamaz
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haymatloshan 7 yıl
Adı üzerinde telefon bu,tablet değil.Esnetilip,ekranı genişletilen bir telefon yapılırsa boyut sorunu da ortadan kalkar veya ince olup katlandığında telefon,açıldığında tablet olacak bir model.4 inç bile büyük geliyor açıkcası bana.
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NuKe_MaNia 7 yıl
3.7 ideal fazla büyük gereksiz
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iismailcu 7 yıl
4 inch idealidir daha büyügü takoz gibi duruyor tek elle tutması cok zor oluyor gereksizzzz
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.AnasoN. 7 yıl
boyutu değil işlevi önemli
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jibe 7 yıl
HunMan
ayağında yırtık ayakkabı elinde iphone olan insan yada ayranı yok içmeye atla gider sıçmaya güzel bir örnegiz dünyaya. eyiye gidiy maşullah

ahahahahah bu ne yahu.
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