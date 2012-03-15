Araştırma: Tüketicilerin tercihi 4.0 - 4.5 inç arası ekrana sahip telefonlardan yana

Gelişen teknolojiyle beraber adeta multimedya canavarına dönüşen akıllı telefonlarda ekran boyutunun son zamanlarda büyüdüğüne şahit oluyoruz. 4.0-inç veya daha büyük ekrana sahip akıllı telefonlar bazı kesimlerce memnuniyetle karşılanırken, bazıları bu durumun taşıma güçlüğüne neden olduğunu ileri sürerek eleştiride bulunuyor.

Ünlü araştırma firmalarından Strategy Analytics, tüketicilerin akıllı telefonlardaki ekran boyutu tercihlerini ortaya çıkarmak adına bir çalışma yürütmüş. Amerika ve İngiltere'deki katılımcıların (toplam sayı belirtilmemiş) %90'ı, kalın tasarıma sahip olmaması koşuluyla 4.0-inç ve 4.5-inç arası değişen ekran boyutlu modellerden yana tercih yapmış. Tercihler cinsiyet bazında ele alındığında ise kadınlar daha küçük akıllı telefonları beğeniyor. Tüketicilerin daha büyük ekranlı akıllı telefonlara yönelmesi gelişen multimedya yeteneklerine (oyun, uygulama, müzik, video) ve modellerin gitgide daha iyi internet deneyimi sunmasına bağlanıyor.



http://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=pressreleaseviewer&a0=5187