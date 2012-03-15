Araştırma: Tüketicilerin tercihi 4.0 - 4.5 inç arası ekrana sahip telefonlardan yana

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Gelişen teknolojiyle beraber adeta multimedya canavarına dönüşen akıllı telefonlarda ekran boyutunun son zamanlarda büyüdüğüne şahit oluyoruz. 4.0-inç veya daha büyük ekrana sahip akıllı telefonlar bazı kesimlerce memnuniyetle karşılanırken, bazıları bu durumun taşıma güçlüğüne neden olduğunu ileri sürerek eleştiride bulunuyor.
Ünlü araştırma firmalarından Strategy Analytics, tüketicilerin akıllı telefonlardaki ekran boyutu tercihlerini ortaya çıkarmak adına bir çalışma yürütmüş. Amerika ve İngiltere'deki katılımcıların (toplam sayı belirtilmemiş) %90'ı, kalın tasarıma sahip olmaması koşuluyla 4.0-inç ve 4.5-inç arası değişen ekran boyutlu modellerden yana tercih yapmış. Tercihler cinsiyet bazında ele alındığında ise kadınlar daha küçük akıllı telefonları beğeniyor. Tüketicilerin daha büyük ekranlı akıllı telefonlara yönelmesi gelişen multimedya yeteneklerine (oyun, uygulama, müzik, video) ve modellerin gitgide daha iyi internet deneyimi sunmasına bağlanıyor.
http://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=pressreleaseviewer&a0=5187 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ulan ne fesatsınız he :p
şuna bir baksanıza
4.7 ınch
gsmarena.com/...
KANIMCA 4.0 INCH ERGONOMIK SINIRDIR
apple stratejısıne de gelınce, adamlar optımumu bulmus kardesım ,nokıa da aynı kafa yapısında bakınız lumıa serısıne hıc 4-5 ınch takıntısı gormezsınız , yahu nerede tasıyacaksın o kadar buyuk cıhazı.ekran cızılır ayrı dert yarım saat konusamazsın bıle ,o kadar genıs ekranı doyuracak pil nerede, ekranda kulagının terı ıvırzıvırı kalır,
aslında pil cozumu var ,3-4 ay gıden piller var lakın radyasyon oyle fazla kı kaşlarınızın ortasından tırnak cıkma rıskı var...
fanboyluk manboyluk umurumda degıl ancak ,apple ekran ebatı ıle oynamıyorsa vardır bır bıldıklerı ....nokıa da oyle
bendenız de yakında atrix almayı planlıyorum ,cebımde androıd cıhaz var ama tav oldum ıste atrıx benım sınırım hem fıyat hem donanım yonunden hem de kalas gıbı telefon düşse dert etmem ...
aranızda hakıkaten 5.0 ınch ya da 4.0 ınch uzerı cıhaz kullanan var mı ,helal olsun ne dıyeyım....
ahahahahah bu ne yahu.
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