Araştırma : Uygulama ekonomisi 2007'den bu yana ABD'de 460 000 iş imkanı yarattı

2000'li yılların başlarında özellikle Nokia ve Symbian işletim sistemi ile kullanımı artmaya başlayan akıllı telefonlar için geliştirilen mobil uygulamalar, geliştiricler açısından büyük gelir getiren bir ekonomi olmaktan oldukça uzaktı.





Ancak özellikle 2007 yılında iPhone'un pazara girmesi ve ardından Android işletim sisteminin piyasada boy göstermesi, akıllı telefonlara olan ilgiyi patlatmasının yanında sayısı milyarlara varan mobil uygulama indirme trendini de başlatmış oldu.





TechNet adlı teknik konu ağının verilerine göre uygulama geliştiricileri için yeni bir pazar ortaya çıkmış durumda. Uygulama Ekonomisi adı verilen pazarda Facebook odaklı Zynga gibi firmalar, Amazon, AT&T ve EA gibi devler, Google ve Apple gibi büyük paya sahip şirketlerdeki iş imkanları bulunuyor.





2007'den bu yana uygulama ekonomisi ABD'de 460 000 iş imkanı ortaya çıkardı. New York ve Kaliforniya en fazla iş pozisyonunun bulunduğu şehirler. Yaklaşık 300 000 pozisyon bu iki şehirde bulunuyor. Uygulama ekonomisinin 2011 yılı geliri ise 20 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.





Örneğin Facebook uygulamalarının oluşturduğu iş imkanı sayısı 182 000 civarında. Son üç ayda bilgisayar ve matematik tabanlı iş pozisyonları için verilen reklam sayısı ise 925 000. Uygulama ekonomisinin doğrudan kazandırdığı iş imkanı yaklaşık 135 000 iken dolaylı olarak kazandırdığı iş pozisyonu ise 325 000 olarak belirtilmiş.





Sadece 4 yılda bu kadar büyük bir imkanın oluşması gelecekte uygulama ekonomisinin çok büyük gelir elde edilen bir alan olma yolunda ilerlediğini ortaya koyuyor.