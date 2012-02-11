Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırma : Uygulama ekonomisi 2007'den bu yana ABD'de 460 000 iş imkanı yarattı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,4b
1
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2000'li yılların başlarında özellikle Nokia ve Symbian işletim sistemi ile kullanımı artmaya başlayan akıllı telefonlar için geliştirilen mobil uygulamalar, geliştiricler açısından büyük gelir getiren bir ekonomi olmaktan oldukça uzaktı.

Ancak özellikle 2007 yılında iPhone'un pazara girmesi ve ardından Android işletim sisteminin piyasada boy göstermesi, akıllı telefonlara olan ilgiyi patlatmasının yanında sayısı milyarlara varan mobil uygulama indirme trendini de başlatmış oldu.

TechNet adlı teknik konu ağının verilerine göre uygulama geliştiricileri için yeni bir pazar ortaya çıkmış durumda. Uygulama Ekonomisi adı verilen pazarda Facebook odaklı Zynga gibi firmalar, Amazon, AT&T ve EA gibi devler, Google ve Apple gibi büyük paya sahip şirketlerdeki iş imkanları bulunuyor.

2007'den bu yana uygulama ekonomisi ABD'de 460 000 iş imkanı ortaya çıkardı. New York ve Kaliforniya en fazla iş pozisyonunun bulunduğu şehirler. Yaklaşık 300 000 pozisyon bu iki şehirde bulunuyor. Uygulama ekonomisinin 2011 yılı geliri ise 20 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. 

Örneğin Facebook uygulamalarının oluşturduğu iş imkanı sayısı 182 000 civarında. Son üç ayda bilgisayar ve matematik tabanlı iş pozisyonları için verilen reklam sayısı ise 925 000. Uygulama ekonomisinin doğrudan kazandırdığı iş imkanı yaklaşık 135 000 iken dolaylı olarak kazandırdığı iş pozisyonu ise 325 000 olarak belirtilmiş.

Sadece 4 yılda bu kadar büyük bir imkanın oluşması gelecekte uygulama ekonomisinin çok büyük gelir elde edilen bir alan olma yolunda ilerlediğini ortaya koyuyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 7 yıl
Bu iyi bir haber teknolojinin gelişimi insanların iş bulma imkanı keşfedilme ve keşfetme imkanına yarıyor.:=)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1: ASUS'un oyunculara özel bilgisayarı mercek altında 7 yıl Dell Inspiron N5110 Dizüstü Bilgisayar video inceleme 7 yıl 1e1 Haber: Geri Döndü! 10 Şubat/02 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim