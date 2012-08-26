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Araştırma : Yılın ikinci yarısında Android pazarın yüzde 70'ine hakim olacak

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında Android ve iOS arasında kıyasıya rekabet devam ederken, tahminler yılın ikinci yarısında da Android hakimiyetinin devam edeceği yönünde.

Digitimes tarafından yapılan araştırmaya göre yılın ilk yarısında yüzde 60 pazar payına sahip olan Android işletim sistemi, ikinci yarısında payını yüzde 70'e yükseltecek. Samsung, Huawei, ZTE gibi firmaların yılın üçüncü çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatlarını artırması beklenirken, giriş seviyesine hitap eden firmaların da özellikle Çin'de satışlarını artırması bekleniyor.

2011 yılı ikinci yarısı ve 2012 yılı ikinci yarısı karşılaştırmasının yapıldığı araştırmada, geçen yıl Android işletim sisteminin yüzde 236, iOS işletim sisteminin yüzde 95 büyüdüğü gözlemlenirken, Windows mobil platformu ise yüzde 17.50 düşüş gösterdi. Bu yıl ise en fazla yükselmeyi yüzde 107.8 ile Windows Phone platformu gerçekleştirecek. Android yüzde 89, iOS ise yüzde 39 büyüyecek.

Nokia ve Microsoft ortaklığıyla piyasaya sürülen Lumia modeller, Windows Phone pazarını hızlandırarak bu yıl 21 milyon WP cihazı satılmasını sağlayacak. 2011 yılında 224 milyon Android işletim sistemli akıllı telefon satılmışken, 2012 yılında yıl bazında sevkiyat büyüme oranı düşük kalacak. Apple'ın ise bu yıl 125 milyon iPhone satması bekleniyor. 

BlackBerry ve Symbian da ise yüzde 40-65 arasında düşüşler görülebilir.

http://www.digitimes.com/news/a20120824PD210.html Yorum Yaz
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nurettinaz 6 yıl
Burada bahsedilen pazar bence sadece moobil pazar olmamalı nikonun öncülük ettiği ve bir çok firmanın takip etme sinyalleri verdiği fotoğraf makinesi segmenti, yazıcı arayüzü, beyaz eşyalar, yol bilgisayarları, otomobil yazılımları hepsi android e geçmeye başladı.
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shiyuyi999991 6 yıl
Artık sadece BBM yetmiyor pazarda büyük yer edinebilmek için.
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Zeith 6 yıl
Zannetmiyorum
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FRAPS 6 yıl
200. - 300 liralik dandik telefonların hepsine android yüklerseniz boyle olur . Bu yükselişi pek önemsemiyorum sadece bir rüzgar ..
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OverClocK1ng 6 yıl
Yok canım inanmam. Bence Nokia olacaktır. Hatta Android'i de batıracak.
Şimdi soyu tükenmekte olan Nokius Fanatikus türünden Systenapss adlı üye gelir Nokia yı savunur. Bu habere de inanmaz.
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szr1907 6 yıl
iphone alanların çogu gösteriş için alıyor bu aşikar sırf facebook ta şurda burda "iphone ile" yada "ios aracılıgı ile" yazısını görmek için alanlar var. kötü bi işletim sistemi mi ? hayır. stabil, kullanıcı dostu basit bi arayüzü var.
ama kısıtlı. android deki bu patlamanın sebebide özgür çeşitliliğği olan fiyatça çok uygun olmasından ve google destekli olmasından kaynaklanıyor.
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E_Aydin35 6 yıl
Açıckası Android'in başarısını ve gün geçtikce durdurulamıyan artışını hep konuşuyoruz ancak içler acısı olan Symbian ve Blackberry gerçekten pazardan 2013 senesine kalmaz silinirler muhtemlen..
Ancak Windows Phone 8 ile artışa geçicektir Microsoft-Nokia artık bu artışı takip ediceğiz.. :)
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Moribito 6 yıl
Birde Android ele alinirken, sadece smartphone olarak mi dusunulmus orasi ayrilmali. Anroid o kadar gelistiki artik;

Mobil telefonlar
Digital fotograf makinalari
Arabalar
Beyaz esyalar
Sirketlerin ozel ic projelerinde
NASA bile uzaya gondericegi mini araclarda kullanmaya basladi


Sanirim 3 yil icersinde OUYA patlama yasiyacak, TVlerde android gorucegiz, yazicilarda belki, kisacasi Android girmedigi delik kalmiyacak, onune gecilmez bir OS olucak.
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OneMoreChance 6 yıl
Artık pazarın kolay kolay oynayacağını düşünmüyorum. ios ve android kapışması olacak.
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ozqur333 6 yıl
eeee öylede herkesin eline iphone var bende bunu anlamıyorum türkiye'ye bak zengini fakiri iphone kullanıyor
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Aykutikula 6 yıl
gayet normal değilmi?? android kullanmayan nokia ve apple var ne bekleniyorduki?
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teramit 6 yıl
mnc07
DH Misafiri100lerce bilindik , bilinmedik marka kullanıyor. Olsun o kadar.
yanlış düşünüyorsun insanlar telefon alırken markaya değil işletim sistemine bakıyor ios istiyorsa marka değiştirme hakkı yok apple almak zorunda,ama android istiyorsa marka çeşitliliği var herhangi birini tercih edebiliyor..

ben kimsenin ios istiyorum o zaman iphone alayım dediğini görmedim sanmıyorumda öyle olduğunu. iphone istiyorum diyor alıyor içinde ios geliyor, samsung istiyorum diyor alıyor içinde android geliyor. yani millet donanım seçiyor işletim sistemi içinde geldiği için android kullanmış oluyor.ciddi bir müşteri kitlesi ios nedir android nedir bilmiyor bile telefon nasıl iyi mi diye soruyor adam.
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