Araştırma : Yılın ikinci yarısında Android pazarın yüzde 70'ine hakim olacak

Akıllı telefon pazarında Android ve iOS arasında kıyasıya rekabet devam ederken, tahminler yılın ikinci yarısında da Android hakimiyetinin devam edeceği yönünde.





Digitimes tarafından yapılan araştırmaya göre yılın ilk yarısında yüzde 60 pazar payına sahip olan Android işletim sistemi, ikinci yarısında payını yüzde 70'e yükseltecek. Samsung, Huawei, ZTE gibi firmaların yılın üçüncü çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatlarını artırması beklenirken, giriş seviyesine hitap eden firmaların da özellikle Çin'de satışlarını artırması bekleniyor.





2011 yılı ikinci yarısı ve 2012 yılı ikinci yarısı karşılaştırmasının yapıldığı araştırmada, geçen yıl Android işletim sisteminin yüzde 236, iOS işletim sisteminin yüzde 95 büyüdüğü gözlemlenirken, Windows mobil platformu ise yüzde 17.50 düşüş gösterdi. Bu yıl ise en fazla yükselmeyi yüzde 107.8 ile Windows Phone platformu gerçekleştirecek. Android yüzde 89, iOS ise yüzde 39 büyüyecek.





Nokia ve Microsoft ortaklığıyla piyasaya sürülen Lumia modeller, Windows Phone pazarını hızlandırarak bu yıl 21 milyon WP cihazı satılmasını sağlayacak. 2011 yılında 224 milyon Android işletim sistemli akıllı telefon satılmışken, 2012 yılında yıl bazında sevkiyat büyüme oranı düşük kalacak. Apple'ın ise bu yıl 125 milyon iPhone satması bekleniyor.





BlackBerry ve Symbian da ise yüzde 40-65 arasında düşüşler görülebilir.