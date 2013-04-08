Araştırma : Yılın ilk çeyreğinde mobil uygulama gelirleri 2.2 milyar dolar oldu





Mobil uygulamalar ve uygulama mağazaları, mobil işletim sistemleri için en önemli unsur haline gelirken, geliştiricilere de önemli gelirler sağlıyor.





Canalys tarafından yılın ilk çeyreği için yapılan araştırmaya göre; en büyük 4 uygulama mağazası dikkate alındığında 13.4 milyar indirme sayısı yakalanırken, ücretli uygulama, uygulama içi satış ve aboneliklerden elde edilen gelir de 2.2 milyar dolara yükseldi.





Play mağazası 6.8 milyar indirme sayısı ile rakamın yüzde 51'ine hakim olurken, Apple yüzde 40, BlackBerry ve Microsoft da tek haneli rakamlarda indirme oranı elde etti.





Ancak Play mağazası sayı bakımından liderken, App Store da gelir bakımından lider durumda. Firma tek başına 1.6 milyar dolar ile sektör gelirlerinin yüzde 74'üne ulaşmayı başardı. Google yaklaşık 440 milyon dolar gelir ile yüzde 20 pay alırken, diğer mağazalar yine tek haneli rakamlarda kaldı.





Bir önceki çeyreğe göre indirme sayılarında büyüme yüzde 11 olurken, satışlarda ise yüzde 9 oldu. En büyük iki pazardan Kuzey Amerika'da indirme sayıları yüzde 6, gelirler yüzde 8 artarken, Batı Avrupa'da indirme sayıları yüzde 10, gelirler ise yüzde 8 artış kaydetti.





Apple ve Google uygulama mağazalarında 800 bin uygulama sayısını geçerken, BlackBerry ve Microsoft 100 bin sınırını geçmiş durumda. Raporda artışın önümüzdeki dönemlerde de hızlı bir şekilde devam edeceği öngörülüyor.

http://techcrunch.com/2013/04/08/app-stores-in-q1-2013-hauled-in-2-2b-in-sales-on-13-4b-downloads-googleapple-duopoly-leading-the-way-canalys/