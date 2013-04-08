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Araştırma : Yılın ilk çeyreğinde mobil uygulama gelirleri 2.2 milyar dolar oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırma : Yılın ilk çeyreğinde mobil uygulama gelirleri 2.2 milyar dolar oldu

Mobil uygulamalar ve uygulama mağazaları, mobil işletim sistemleri için en önemli unsur haline gelirken, geliştiricilere de önemli gelirler sağlıyor.

Canalys tarafından yılın ilk çeyreği için yapılan araştırmaya göre; en büyük 4 uygulama mağazası dikkate alındığında 13.4 milyar indirme sayısı yakalanırken, ücretli uygulama, uygulama içi satış ve aboneliklerden elde edilen gelir de 2.2 milyar dolara yükseldi. 

Play mağazası 6.8 milyar indirme sayısı ile rakamın yüzde 51'ine hakim olurken, Apple yüzde 40, BlackBerry ve Microsoft da tek haneli rakamlarda indirme oranı elde etti. 

Ancak Play mağazası sayı bakımından liderken, App Store da gelir bakımından lider durumda. Firma tek başına 1.6 milyar dolar ile sektör gelirlerinin yüzde 74'üne ulaşmayı başardı. Google yaklaşık 440 milyon dolar gelir ile yüzde 20 pay alırken, diğer mağazalar yine tek haneli rakamlarda kaldı.

Bir önceki çeyreğe göre indirme sayılarında büyüme yüzde 11 olurken, satışlarda ise yüzde 9 oldu. En büyük iki pazardan Kuzey Amerika'da indirme sayıları yüzde 6, gelirler yüzde 8 artarken, Batı Avrupa'da indirme sayıları yüzde 10, gelirler ise yüzde 8 artış kaydetti.

Apple ve Google uygulama mağazalarında 800 bin uygulama sayısını geçerken, BlackBerry ve Microsoft 100 bin sınırını geçmiş durumda. Raporda artışın önümüzdeki dönemlerde de hızlı bir şekilde devam edeceği öngörülüyor.

http://techcrunch.com/2013/04/08/app-stores-in-q1-2013-hauled-in-2-2b-in-sales-on-13-4b-downloads-googleapple-duopoly-leading-the-way-canalys/ Yorum Yaz
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seconder77 6 yıl
UstaMuro
Arkadas, bunlar manyak mi ya. insanlarin derdi ne. Amele gibi applerin elde ettigi gelire bak. Bedava olanlarla yetinemeyen zaten kafasini telefondan kaldirmayandir. Madem cok meraklisin tablet gibi telefonunda gta oynamaya. ozaman al bi psp adam gibi ne oynicaksan oyna. Bu app cilginligi nedir böyle ya.Soruyorum size;Bilincsiz kullanici sadece bizim ülkemizde mi varmis yoksa tüm dünyada mi?

parası var alıyor sanane
herkes senin gibi 5-10 tl nin hesabını yapmıyor
maddi durumum iyi kredi kartını stora'a bağladım
uygulamının fiyatına bile bakmıyorum alırken
1 Yanıt Yanıtla
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swat882 6 yıl seconder77
seconder77

UstaMuro

Arkadas, bunlar manyak mi ya. insanlarin derdi ne. Amele gibi applerin elde ettigi gelire bak. Bedava olanlarla yetinemeyen zaten kafasini telefondan kaldirmayandir. Madem cok meraklisin tablet gibi telefonunda gta oynamaya. ozaman al bi psp adam gibi ne oynicaksan oyna. Bu app cilginligi nedir böyle ya.Soruyorum size;Bilincsiz kullanici sadece bizim ülkemizde mi varmis yoksa tüm dünyada mi?


parası var alıyor sanane
herkes senin gibi 5-10 tl nin hesabını yapmıyor
maddi durumum iyi kredi kartını stora'a bağladım
uygulamının fiyatına bile bakmıyorum alırken

yalana bak


her konuya yaptığın yorum gibi bu da yalan
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dockhanger 6 yıl
bimsell ciler toplanmış konuya
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DaRKFoRCeS 6 yıl
normal bir şey bir android kullanıcısı olarak tablet te iPad i tavsiye ediyorum bir tanıdık tavsiye ettim oda aldı en basitinden bir uygulama indirecektim hemen şifre sordu ios un iphone ve iPad e özel olması da ayrı bir konu. haliyle bu kadar kar edecek.
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UstaMuro 6 yıl
Arkadas, bunlar manyak mi ya. insanlarin derdi ne. Amele gibi applerin elde ettigi gelire bak. Bedava olanlarla yetinemeyen zaten kafasini telefondan kaldirmayandir. Madem cok meraklisin tablet gibi telefonunda gta oynamaya. ozaman al bi psp adam gibi ne oynicaksan oyna. Bu app cilginligi nedir böyle ya.
Soruyorum size;
Bilincsiz kullanici sadece bizim ülkemizde mi varmis yoksa tüm dünyada mi?
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kcankaynak 6 yıl
Keşke Android uygulamaları kalite olarak iOS'u yakalayabilse. Aynı uygulama iOS'ta çok akıcı ve stabil çalışırken Android tarafında aynı kaliteyi zaman zaman göremiyorsunuz. Bir sorun çıkınca ilgilenen geliştirici sayısı az. Saçma sapan çöp uygulamalar cirit atıyor. Pazar payına bu denli hakim olan bir uygulama mağazasının daha iyi denetlenmesi gerekir.
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