Araştırma: iPhone kullanıcılarının aylık iletişim giderleri daha fazla

Consumer Intelligence Research Partners'ın yaptığı son çalışmayla birlikte akıllı telefon kullanıcılarının davranışlarıyla ilgili yapılan araştırmalara bir yenisi daha ekledi.

Ekim ve aralık ayları arasındaki dönemin mercek altına alındığı çalışmanın dikkat çekici iki noktası bulunuyor. Bunlardan sırasıyla akııllı telefon kullanıcıların, mobil iletişim için ödedikleri aylık tutar ve bir önceki akıllı telefon işletim sistemleri.

Araştırmaya göre mobil iletişim için iOS kullanıcılarının %10'u 200 dolardan fazla olmak üzere, %59'u 100 dolardan daha yüksek fatura ödemesi gerçekleştirirken Android kullanıcılarında bu değer %53. Diğer taraftan Android kullanıcıları 25-50 dolar arasındaki fatura ödemelerinde, iPhone kullanıcılarına kıyasla öne çıkıyor.

Araştırmayı gerçekleştiren CIRP'den Josh Levitz, iPhone tarafındaki bu yüklü fatura ödemenin kullanıcı davranışından daha çok operatör tarafından yapılan sözleşmeli anlaşmaların sebep olduğunu düşündüklerini ifade ederken, Android tarafında ise özellikle kullanıcıların ön ödemeli (kontörlü) ve sözleşmesiz faturaları tercih etmesinden dolayı daha düşük aylık iletişim giderleri olduğuna dikkat çekiyor.

Araştırmanın bir diğer sonucu ise mobil işletim sistemlerinin, kendi sadık müşteri kitlesini ne derecede kurabildiğine ışık tutuyor. Araştırma sonucuna göre Android'in kullanıcılarının %64'ünün bir önceki telefonu yine Android bazlıyken; ekosistemden ayrılmama oranı iPhone kullanıcılarında ise %88 seviyesinde. Diğer taraftan Blackberry 10 ile eski günleri dönmek için gün sayan Blackberry dünyasından ayrılan kullanıcıların daha çok iPhone'a yöneldiği gözlerden kaçmıyor.