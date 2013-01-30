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Araştırma: iPhone kullanıcılarının aylık iletişim giderleri daha fazla

6 yıl
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31
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Consumer Intelligence Research Partners'ın yaptığı son çalışmayla birlikte akıllı telefon kullanıcılarının davranışlarıyla ilgili yapılan araştırmalara bir yenisi daha ekledi.

Ekim ve aralık ayları arasındaki dönemin mercek altına alındığı çalışmanın dikkat çekici iki noktası bulunuyor. Bunlardan sırasıyla akııllı telefon kullanıcıların, mobil iletişim için ödedikleri aylık tutar ve bir önceki akıllı telefon işletim sistemleri.

Araştırma: iPhone kullanıcılarının aylık iletişim giderleri daha fazla

Araştırmaya göre mobil iletişim için iOS kullanıcılarının %10'u 200 dolardan fazla olmak üzere, %59'u 100 dolardan daha yüksek fatura ödemesi gerçekleştirirken Android kullanıcılarında bu değer %53. Diğer taraftan Android kullanıcıları 25-50 dolar arasındaki fatura ödemelerinde, iPhone kullanıcılarına kıyasla öne çıkıyor.

Araştırmayı gerçekleştiren CIRP'den Josh Levitz, iPhone tarafındaki bu yüklü fatura ödemenin kullanıcı davranışından daha çok operatör tarafından yapılan sözleşmeli anlaşmaların sebep olduğunu düşündüklerini ifade ederken, Android tarafında ise özellikle kullanıcıların ön ödemeli (kontörlü) ve sözleşmesiz faturaları tercih etmesinden dolayı daha düşük aylık iletişim giderleri olduğuna dikkat çekiyor.

Araştırma: iPhone kullanıcılarının aylık iletişim giderleri daha fazla

Araştırmanın bir diğer sonucu ise mobil işletim sistemlerinin, kendi sadık müşteri kitlesini ne derecede kurabildiğine ışık tutuyor. Araştırma sonucuna göre Android'in kullanıcılarının %64'ünün bir önceki telefonu yine Android bazlıyken; ekosistemden ayrılmama oranı iPhone kullanıcılarında ise %88 seviyesinde. Diğer taraftan Blackberry 10 ile eski günleri dönmek için gün sayan Blackberry dünyasından ayrılan kullanıcıların daha çok iPhone'a yöneldiği gözlerden kaçmıyor.


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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
Biz zengin olduğumuzdan bize koymaz editör kardeş.
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evetbenim 6 yıl
durumu şöyle anlatayım gözlemlerimden yola çıkarak diyorum ki
android kullanıcıları bu işle haşır neşir pc ile uğraşan
sürekli telefonlarını kurcalayan insanlar zamanlarının çoğunu
böle forumlarda geçirirler sevgilileri ve arkadaş çevresi yoktur
iphone kullanıcıları öyle yazılım fln filan uğraşmazlar
ara sıra appstore girer 1-2 uygulama indirir oynarlar
o kadar genelde facebook'a sıkça girerler
sevgilileri ve arkadaş çevreleri vardır
telefonla çok konuşurlar ztn iphone alan adam ortamda çıkardığı zaman
güzel bir görünüm sergilemesini isterler elinde telefonun
durumu şöyle anlatayım gözlemlerimden yola çıkarak diyorum kiandroid kullanıcıları bu işle haşır neşir pc ile uğraşansürekli telefonlarını kurcalayan i...
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evetbenim 6 yıl
durumu şöyle anlatayım gözlemlerimden yola çıkarak diyorum ki
android kullanıcıları bu işle haşır neşir pc ile uğraşan
sürekli telefonlarını kurcalayan insanlar zamanlarının çoğunu
böle forumlarda geçirirler sevgilileri ve arkadaş çevresi yoktur
iphone kullanıcıları öyle yazılım fln filan uğraşmazlar
ara sıra appstore girer 1-2 uygulama indirir oynarlar
o kadar genelde facebook'a sıkça girerler
sevgilileri ve arkadaş çevreleri vardır
telefonla çok konuşurlar ztn iphone alan adam ortamda çıkardığı zaman
güzel bir görünüm sergilemesini isterler elinde telefonun
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Saçma o kadar para verip telefon aldım aylar sonra ilk defa tl yükledim. Kullanım amacıyla ilgilin
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EuroAsia 6 yıl
Lafa bak Turkiyede herkesin elinde iphone var.. Olmayacakmiydi usta? Herkeste olmayan telefon istiyorsan git wertu al ya da porsche design blackberry al. Yok onlar herkeste
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blackhbosss 6 yıl
blackhbosss
İphone para verenin aklını yiyim teknoloji özürlü olması lazım :)

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blackhbosss 6 yıl
İphone para verenin aklını yiyim teknoloji özürlü olman lazım :)
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doktormert 6 yıl
vitor reis
İşin en komiğide iphone u olup köntürlü hat kullananlar sanırım.. faturalı hattır bu telefonun halettiği yazık etmeyin alete

İçi dolu olan tek bir mesajınız yok. İşin komik yanı sürekli eksilenmenize rağmen azıcık ilerleme yok.
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cnr.kh 6 yıl
krediyle, borçla iphone alıp, çağrı atan arkadaşlarım var... bu değerler bu ülkede tam tersi olur... iphonun borcu bitene kadar ne kontro alırız nede mesaj atarız... burası Türkiye herşey tersinedir... tüm dünya gider mersine biz gideriz tersine... bu tezat zaten iphone fiyatları ile de sabittir... :) tüm dünyada bizim yarı fiyatımızdır... ama bizde her şekilde pahalıdır taahhütlü de alsan pahalı normal alsan da pahalıdır...
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Mmertkk 6 yıl



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Omer_Faruk. 6 yıl
Aylık giderim 19 tl gerçekten çok fazla
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GaMeOvErsıx 6 yıl
İPHONE AKAR HACIIII
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tkdonanımhaber 6 yıl
"Paran kadar konuş!" Deyimini şimdi daha iyi anlıyorum. :)
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plutonus 6 yıl
sahip olunan telefonla iletişim giderleri arasında doğrudan bir ilişki olduğunu düşünmüyorum.
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