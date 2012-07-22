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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırmacılar GPS ile elektrikli araçların tek şarj mesafesini uzatmaya çalışıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Otomotiv sektöründe uzun bir geçmişi olmasına rağmen henüz yaygın bir kullanım alanı bulamayan elektrikli araçların tek şarj sonrası gidebileceği mesafeyi artırmak için pek çok çalışmalar yapılıyor.

Genelde batarya teknolojileri ve tasarım üzerine yapılan çalışmaların haricinde daha kısa vadede sonuç verecek projeler de var.

Kaliforniya Riverside Üniversitesi mühendislerinden oluşan bir ekip, araç içi navigasyon sistemlerini optimize ederek yüzde 10 daha fazla mesafe katedebilme konusunda araştırmalar yapıyor.

Ekip Kaliforniya Enerji Komisyonu'ndan 1 yıllık araştırma için 95 000$'lık bir hibe almayı başarmış. Proje elektrikli araç sürücülerinden gerçek zamanlı bilgileri toplayarak, bir algoritma vasıtasıyla araç için enerji tasarrufu sağlayacak rotaları belirlemeyi amaç ediniyor.

Sistem gerçek dünya değişimlerine daha çabuk tepki verebilmeyi sağlayacak. Anlık hava değişimleri, trafik akışı, araçtaki yolcuların ve eşyaların ağırlığı gibi pek çok parametre sistem algoritması içerisinde değerlendirilecek.

Ekip sadece elektrikli araçlar için değil, benzinli araçlarda da bu yolla yüzde 15'lik bir yakıt tasarrufu sağlanacağını belirtiyor. Çalışmaların devam ettiği projenin ne zaman hayata geçeceği ise şimdilik belirsiz.

http://www.greencarreports.com/news/1077862_researchers-improve-electric-car-range-with-better-gps-system Yorum Yaz
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Odysseus348 7 yıl en beğenilen
navigasyonda yokuş yukarı yolları tercih etmezler olur biter...
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Virtual Reality 7 yıl
Bilimin durduğu yer. Taşınabilir enerji
Ne yaparlarsa yapsınlar batarya sorununu aşamıyorlar.
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yunxixiner 7 yıl
voltaj düşerse tekrar yüklemek için sadece bir depo sıvı değişimi süresi kadar süre alır.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Vincent van Gogh 7 yıl
Tesla bobini yapsınlar
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blizzard3 7 yıl
aklıma ne geldi biliyomusunuz elektirikli arablar yaygınlastıgında yuksek yokuslu yollar sinek avlıcak hiç araba goremiceksiniz cunku millet sarj yiyor diye baska yoldan gidicek :)
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First_Person 7 yıl
Tek şarj ile gidilecek mesafeyi bu şekilde artırmaya çalıştıklarına göre, daha iyi batarya geliştirme çalışmaları pek parlak gitmiyor herhalde...
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SEO-Uzmanı 7 yıl
farklı firmaların kendi standartlarına göre farklı ebatlarda
akü ve batarya üretmeleri ciddi sıkıntı yaratır !
bunun yerine elektrik yükü taşıya bilir sıvı üzerine yoğunlaşsınlar !
voltaj düşerse tekrar yüklemek için sadece bir depo sıvı değişimi süresi kadar süre alır.
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Odysseus348 7 yıl
navigasyonda yokuş yukarı yolları tercih etmezler olur biter...
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