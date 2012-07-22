Araştırmacılar GPS ile elektrikli araçların tek şarj mesafesini uzatmaya çalışıyor

Otomotiv sektöründe uzun bir geçmişi olmasına rağmen henüz yaygın bir kullanım alanı bulamayan elektrikli araçların tek şarj sonrası gidebileceği mesafeyi artırmak için pek çok çalışmalar yapılıyor.





Genelde batarya teknolojileri ve tasarım üzerine yapılan çalışmaların haricinde daha kısa vadede sonuç verecek projeler de var.





Kaliforniya Riverside Üniversitesi mühendislerinden oluşan bir ekip, araç içi navigasyon sistemlerini optimize ederek yüzde 10 daha fazla mesafe katedebilme konusunda araştırmalar yapıyor.





Ekip Kaliforniya Enerji Komisyonu'ndan 1 yıllık araştırma için 95 000$'lık bir hibe almayı başarmış. Proje elektrikli araç sürücülerinden gerçek zamanlı bilgileri toplayarak, bir algoritma vasıtasıyla araç için enerji tasarrufu sağlayacak rotaları belirlemeyi amaç ediniyor.





Sistem gerçek dünya değişimlerine daha çabuk tepki verebilmeyi sağlayacak. Anlık hava değişimleri, trafik akışı, araçtaki yolcuların ve eşyaların ağırlığı gibi pek çok parametre sistem algoritması içerisinde değerlendirilecek.





Ekip sadece elektrikli araçlar için değil, benzinli araçlarda da bu yolla yüzde 15'lik bir yakıt tasarrufu sağlanacağını belirtiyor. Çalışmaların devam ettiği projenin ne zaman hayata geçeceği ise şimdilik belirsiz.