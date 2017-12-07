Araştırmacılar enerji gerektirmeyen WiFi cihazı icat etti

Bugün elektronik alet dediğimiz zaman mutlaka enerjisini bir kaynaktan karşılamak zorunda olan cihazlar aklımıza geliyor. Peki bir enerji kaynağı olmadan elektronik alet geliştirilebilir mi? Bu sorunun cevabı kısmen de olsa evet.
Çok akılcı bir teknik
Washington Üniversitesi araştırmacıları, 3 boyutlu yazıcı ile ürettikleri nesnelere WiFi sinyali dağıtabilme özelliği kazandırdı. Daha doğrusu WiFi sinyallerini yansıtabilme özelliği kazandırdı.
Araştırmacılar projeleri için 3 boyutlu yazıcılar ile yaylar, çarklar ve anahtarlar üretti. Bu bileşenlerden çeşitli nesneler oluşturarak bunları sinyal yansıtıcı olarak kullanmayı başardı. Örneğin bir projede anemometre bir çarka bağlandı. Çark döndükçe bağlı olduğu anteni hareket ettirerek ortamdaki WiFi sinyallerini yansıtmaya başladı. Kod çözücü olarak bir WiFi alıcısı da bu sinyalleri tercüme etti.Ayrıca Bkz. "Yonga AMD’den modem Qualcomm’dan"
Başka bir projede ise deterjan bidonunun ağzına bağlanan bir test tüpü, deterjan döküldükçe WiFi sinyalleri gönderdi ve sistem bidonda ne kadar deterjan kaldığını hesap ederek gerekirse en yakın markete sipariş verdi.
Ekip bu şekilde daha önce başarılamamış bir işe imza attıklarını belirtiyor. Bu mantık ile sadece bir tane kod çözücü kullanarak ev ortamında 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiş pek çok akıllı nesne ortaya çıkarılabilecek. Ekip Asya’daki SIGGRAPH konferansında projelerini sundu ve oldukça da beğeni topladı.
https://www.engadget.com/2017/12/05/researchers-3d-print-wifi-connected-objects-no-power/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sadece 2.4ghz bandında çalışıyor, WiFi cihazı ise monitor modunda verdiği sinyalin echosundaki değişime bakıyor.
Neyse , bu günlerde geçer ..
ÇÜNKÜ EKREMYETMİŞBİR olayı anlamadan anlatmış...
videoyu izleyince anladım durumu...
-
Ekrem için haber sadece APPLE olmalı,
'' epıl enerji gerektirmeyen telefon yaptı'' haberin içeriği aslında az enerji tüketen telefon ...
-
Ne zaman düzelecek bu adminlerin hali sn.GÜN bey! Donanım haber bi ONEDİO ya dönüşmekte
Beyler siz mevzuyu farklı anlamışsınız. kinetik enerjiyi elektriğe çeviren bir şey yok. Adamlar sadece elektriksiz kullanılabilen bir sensör teknolojisi geliştirmiş. İşin mekanik boyutundan çok yazılım kısmı mühim. hareket eden antene çarpan wifi sinyallerini yazılımla çözüp antenin hareketinden bir sensör vazifesi görmesi sağlanmış. Radyo dalgasıyla çalışan elektriksiz Mekanik sensör geliştirmişler tabiri caizse.
Donanım Haber'de güzel bir gün daha.
Haberde ekstra bir güç kaynağına ihtiyaç duymayan wifi sinyal üreticiler yapıldı dese daha güzel ve anlaşılır olurdu.
Misal olarak, ayakkabınıza, bisikletinize konacak bu tarz bir alet ile kaç km yol gittiğiniz, kaç adım attığınız, kaç dk aktif olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Bunun için ekstradan şarj etmene pil takmana vs gerek yok. Ayakkabının içinde bir esnek yay mekanizmasıyla adımını sayabilirisin mesela. Evet senin basıncını kullanıyor olacak ama sen zaten o basıncı yapacaksın. Kısacası ekstradan bir enerji ile beslemene gerek olmayacak. Bisiklet de keza aynı. Aklıma gelen ilk örnekler bunlar. Daha bir sürü örnek çıkacaktır. Hastanın öksürüğü sayısı gücü, nefes sayısı gücü vs ile belki de bir sürü sağlık verisi elde edilebilir...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4342 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
wifi, wifi objects ve