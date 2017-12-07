Araştırmacılar enerji gerektirmeyen WiFi cihazı icat etti

Bugün elektronik alet dediğimiz zaman mutlaka enerjisini bir kaynaktan karşılamak zorunda olan cihazlar aklımıza geliyor. Peki bir enerji kaynağı olmadan elektronik alet geliştirilebilir mi? Bu sorunun cevabı kısmen de olsa evet.

Çok akılcı bir teknik

Washington Üniversitesi araştırmacıları, 3 boyutlu yazıcı ile ürettikleri nesnelere WiFi sinyali dağıtabilme özelliği kazandırdı. Daha doğrusu WiFi sinyallerini yansıtabilme özelliği kazandırdı.

Araştırmacılar projeleri için 3 boyutlu yazıcılar ile yaylar, çarklar ve anahtarlar üretti. Bu bileşenlerden çeşitli nesneler oluşturarak bunları sinyal yansıtıcı olarak kullanmayı başardı. Örneğin bir projede anemometre bir çarka bağlandı. Çark döndükçe bağlı olduğu anteni hareket ettirerek ortamdaki WiFi sinyallerini yansıtmaya başladı. Kod çözücü olarak bir WiFi alıcısı da bu sinyalleri tercüme etti.

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Başka bir projede ise deterjan bidonunun ağzına bağlanan bir test tüpü, deterjan döküldükçe WiFi sinyalleri gönderdi ve sistem bidonda ne kadar deterjan kaldığını hesap ederek gerekirse en yakın markete sipariş verdi.

Ekip bu şekilde daha önce başarılamamış bir işe imza attıklarını belirtiyor. Bu mantık ile sadece bir tane kod çözücü kullanarak ev ortamında 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiş pek çok akıllı nesne ortaya çıkarılabilecek. Ekip Asya’daki SIGGRAPH konferansında projelerini sundu ve oldukça da beğeni topladı.