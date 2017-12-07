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Araştırmacılar enerji gerektirmeyen WiFi cihazı icat etti

Araştırmacılar ortamdaki WiFi sinyallerini yansıtarak enerji kaynağına gerek duymadan bir takip cihazı geliştirmeyi başardı. Bu gelişme evinizde bile WiFi cihazı yapmanızı sağlayabilir.
1 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırmacılar enerji gerektirmeyen WiFi cihazı icat etti

Bugün elektronik alet dediğimiz zaman mutlaka enerjisini bir kaynaktan karşılamak zorunda olan cihazlar aklımıza geliyor. Peki bir enerji kaynağı olmadan elektronik alet geliştirilebilir mi? Bu sorunun cevabı kısmen de olsa evet.

Çok akılcı bir teknik

Washington Üniversitesi araştırmacıları, 3 boyutlu yazıcı ile ürettikleri nesnelere WiFi sinyali dağıtabilme özelliği kazandırdı. Daha doğrusu WiFi sinyallerini yansıtabilme özelliği kazandırdı.

Araştırmacılar projeleri için 3 boyutlu yazıcılar ile yaylar, çarklar ve anahtarlar üretti. Bu bileşenlerden çeşitli nesneler oluşturarak bunları sinyal yansıtıcı olarak kullanmayı başardı. Örneğin bir projede anemometre bir çarka bağlandı. Çark döndükçe bağlı olduğu anteni hareket ettirerek ortamdaki WiFi sinyallerini yansıtmaya başladı. Kod çözücü olarak bir WiFi alıcısı da bu sinyalleri tercüme etti.

Ayrıca Bkz. "Yonga AMD’den modem Qualcomm’dan"

Başka bir projede ise deterjan bidonunun ağzına bağlanan bir test tüpü, deterjan döküldükçe WiFi sinyalleri gönderdi ve sistem bidonda ne kadar deterjan kaldığını hesap ederek gerekirse en yakın markete sipariş verdi.

Ekip bu şekilde daha önce başarılamamış bir işe imza attıklarını belirtiyor. Bu mantık ile sadece bir tane kod çözücü kullanarak ev ortamında 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiş pek çok akıllı nesne ortaya çıkarılabilecek. Ekip Asya’daki SIGGRAPH konferansında projelerini sundu ve oldukça da beğeni topladı.

 

https://www.engadget.com/2017/12/05/researchers-3d-print-wifi-connected-objects-no-power/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
EzioAuditore_ 1 yıl en beğenilen
Pilin kimyasal enerjisini değil de akan sıvının hareket enerjisini kullanınca enerji kullanılmamış mı sayılıyor? :D
1 Yanıt Yanıtla +17
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Jacobıan 1 yıl
''enerji gerektirmeyen'' işte donanımhaberin geldiği seviye, teknoloji sitesi değil mübarek sanki imam hatip sergisi
Yanıtla +8
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burakk, 1 yıl
Cihaz WiFi cihazı da değil ayrıca;
Sadece 2.4ghz bandında çalışıyor, WiFi cihazı ise monitor modunda verdiği sinyalin echosundaki değişime bakıyor.
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xyz35 1 yıl

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dfk24 1 yıl
Adamlar mars'tan toprak almaya başladı biz hala enerjiyi dönüştürüp dönüştürüp yeni bişeyler bulmuş gibi haber yapıyoruz .
Neyse , bu günlerde geçer ..
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artenis 1 yıl
Ben de diyorum ki neden anlamıyorum haberin içeriğini ve başlığı...
ÇÜNKÜ EKREMYETMİŞBİR olayı anlamadan anlatmış...
videoyu izleyince anladım durumu...
-
Ekrem için haber sadece APPLE olmalı,
'' epıl enerji gerektirmeyen telefon yaptı'' haberin içeriği aslında az enerji tüketen telefon ...
-
Ne zaman düzelecek bu adminlerin hali sn.GÜN bey! Donanım haber bi ONEDİO ya dönüşmekte
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GetSomeRest 1 yıl
Cahiller ordusuyla karşı karşıyayız resmen. Ne haberi yapan doğru anlamış ne de okuyanlar(yorum yapanlar). Videoyu izlemesem bende anlamayacaktım. Adamlar 3d yazıcıyla sayaç yapmışlar bildiğin su, doğalgaz vb birsürü şeyi ölçen sayaç. Wifi modem değil yani.
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Jacobıan 1 yıl
''enerji gerektirmeyen'' işte donanımhaberin geldiği seviye, teknoloji sitesi değil mübarek sanki imam hatip sergisi
Yanıtla +8
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Piêr Dé Sans 1 yıl
iyi de kinetik de olsa enerji enerjidir. Enerji olmadan yapılan bir şey yok. Sadece "harici" elektriğe ihtiyaç duymamışlar. Türbin mantığıyla enerjiyi kendileri üretmişler.
1 Yanıt Yanıtla
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ugrcnbks 1 yıl Piêr Dé Sans
Piêr Dé Sans

iyi de kinetik de olsa enerji enerjidir. Enerji olmadan yapılan bir şey yok. Sadece "harici" elektriğe ihtiyaç duymamışlar. Türbin mantığıyla enerjiyi kendileri üretmişler.


EzioAuditore_

Pilin kimyasal enerjisini değil de akan sıvının hareket enerjisini kullanınca enerji kullanılmamış mı sayılıyor? :D
Beyler siz mevzuyu farklı anlamışsınız. kinetik enerjiyi elektriğe çeviren bir şey yok. Adamlar sadece elektriksiz kullanılabilen bir sensör teknolojisi geliştirmiş. İşin mekanik boyutundan çok yazılım kısmı mühim. hareket eden antene çarpan wifi sinyallerini yazılımla çözüp antenin hareketinden bir sensör vazifesi görmesi sağlanmış. Radyo dalgasıyla çalışan elektriksiz Mekanik sensör geliştirmişler tabiri caizse.
1 Yanıt Yanıtla +3
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ONY86 1 yıl
günün en acayip haberi bu olsa gerek.ancak haberin anlatımı çok saçma.adamlar hem biliyor ama bilmiyorlar bazı bazı da muallaktalar.ama neden bu haber cep telefonu kategorisinde?
1 Yanıt Yanıtla +2
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sniper23 1 yıl ONY86
ONY86

günün en acayip haberi bu olsa gerek.ancak haberin anlatımı çok saçma.adamlar hem biliyor ama bilmiyorlar bazı bazı da muallaktalar.ama neden bu haber cep telefonu kategorisinde?

Donanım Haber'de güzel bir gün daha.
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EzioAuditore_ 1 yıl en beğenilen
Pilin kimyasal enerjisini değil de akan sıvının hareket enerjisini kullanınca enerji kullanılmamış mı sayılıyor? :D
1 Yanıt Yanıtla +17
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ardicli2000 1 yıl EzioAuditore_
EzioAuditore_

Pilin kimyasal enerjisini değil de akan sıvının hareket enerjisini kullanınca enerji kullanılmamış mı sayılıyor? :D

Haberde ekstra bir güç kaynağına ihtiyaç duymayan wifi sinyal üreticiler yapıldı dese daha güzel ve anlaşılır olurdu.

Misal olarak, ayakkabınıza, bisikletinize konacak bu tarz bir alet ile kaç km yol gittiğiniz, kaç adım attığınız, kaç dk aktif olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Bunun için ekstradan şarj etmene pil takmana vs gerek yok. Ayakkabının içinde bir esnek yay mekanizmasıyla adımını sayabilirisin mesela. Evet senin basıncını kullanıyor olacak ama sen zaten o basıncı yapacaksın. Kısacası ekstradan bir enerji ile beslemene gerek olmayacak. Bisiklet de keza aynı. Aklıma gelen ilk örnekler bunlar. Daha bir sürü örnek çıkacaktır. Hastanın öksürüğü sayısı gücü, nefes sayısı gücü vs ile belki de bir sürü sağlık verisi elde edilebilir...
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