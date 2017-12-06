Yonga AMD’den modem Qualcomm’dan

Qualcomm’un Snapdragon 845 amiral gemi yonga setini duyurduğu Tech Summit teknoloji konferansında sürpriz bir ortaklık daha duyuruldu. AMD yongalarında artık Qualcomm modemleri yer alacak.

Aslında AMD ve Qualcomm ortaklığı yeni değil. 2011 yılında bu yana AMD ve Qualcomm teknoloji konusunda iş birliği yapıyor ancak bu daha çok temel bileşen seviyesinde oluyordu. Bugün çok daha kritik bir konuda iş birliği söz konusu.

Önemli iş birliği

Bundan sonra AMD’nin Ryzen APU ailesinde Qualcomm Snapdragon X16 LTE modeminin entegre olduğunu göreceğiz. Yani artık 1Gbps seviyesinde bağlantı hızları sunabilen dizüstü modelleri bizi bekliyor olacak.

Pazarda mobil internet bağlantısı sunan dizüstü modellerini çok yaygın olarak göremiyoruz. Kullanıcılar genelde kendi WiFi ağlarını veya hotspot noktalarını tercih ediyor. Yoksa da akıllı telefondan hotspot oluşturmak veya jet modem kullanmak gibi alternatiflere yöneliyor.

AMD ve Qualcomm çözümü odak noktası olarak eSIM teknolojisini benimsemiş. Yani artık sürekli SIM kart takıp çıkarma derdi olmayacak. Kullanıcı, destekleyen operatörler arasında isteğine göre geçiş yapabilecek. Bu durum dizüstü pazarında yeni bir trend başlatabilir.

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Gözbebeği Zen işlemci mimarisini mobil tarafa taşıyan ve yanına da Vega grafik mimarisini ekleyen AMD, pazara hareket getirmeyi başarmıştı. DDR4 bellek kullanmasına rağmen Nvidia GeForce 940MX gibi modellerden daha iyi performans veren Vega birimleri ortalama bir oyun performansı vadediyor. AMD bunun yanına şimdi bir de sürekli internete bağlı kalma seçeneği de eklemiş oldu. Intel’in mobil işlemcilerine karşı bu noktada daha iyi bir avantaj elde edebilir.

Tam Boyutta Gör

Microsoft ile iş birliği sonrasında Qualcomm işlemciler artık mobil dünyadan masaüstü dünyasına da geçiş yaptı. Bu durumda AMD ve Qualcomm’un doğrudan rakip olduğunu söylemek gerek. Bu açıdan da ilginç bir iş birliği oldu.

Kendi tarafımızdan konuya bakacak olursak henüz eSIM ülkemizde desteklenmiyor. Bu bakımdan şimdilik Snapdragon modem destekli Ryzen APU’ların ülkemize gelmeyeceğini söyleyebiliriz. ESIM konusunu çözsek bile bu kez de IMEI numarası devreye giriyor ki bu da ek vergi maliyeti demek olacak. AMD hangi APU’larında modem desteği sunacak şimdilik açıklanmadı.