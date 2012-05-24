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Araştırmalar büyük ekranlı telefonların yaygınlaşacağını gösteriyor

7 yıl
3,5b
1
50
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon ve tablet kavramından sonra Galaxy Note modelinin hayatımıza girmesiyle phablet adı verilen ve tablet/telefon hibridini ifade eden yeni bir kavramla karşılaşmış olduk.

İlk başlarda kullanım zorluğuna sebep olacağı için eleştirilen Galaxy Note modeli, 5 milyondan fazla satınca tüketici eğiliminin bu yönde olduğu farkedildi. Galaxy SIII modeli ile birlikte akıllı telefonların da 5 inç boyutuna yaklaştığı görülmekle birlikte, phablet kavramı genelde 4.6-5.5 inç arasında ölçülere sahip ve hem tablet hem de akıllı telefon tecrübesini birarada sunan akıllı telefonları işaret ediyor. 

ABI Research tarafından yapılan "Phablets and Super Smartphones" adlı araştırma tüketicilerin büyük ekranlı telefonlara olan eğiliminin giderek artacağını kaydediyor. Araştırmaya göre phablet tarzındaki modeller 2015 yılında 208 milyon adet satmış olacak.

2011 yılında genelde 3.5 inç ve 4 inç arasında konumlanan akıllı telefonlar, bu yıldan sonra HTC, LG, Samsung ve Huawei gibi firmaların desteğiyle phablet tanımının kapsamına girmeye başladı. Samsung Galaxy Note, Galaxy Nexus, Galaxy SIII, Optimus VU, HTC One X gibi modeller bu trendin önemli örnekleri oldu. 2012 yılında satılan phablet modelleri geçen yıldan yaklaşık 10 kat daha fazla.

Üst seviye amiral gemisi modeller için süper akıllı telefon tanımını yaparken, büyük ekranlı olanları da phablet tanımı altına girmeye başladı. Akıllı telefonların boyutları ve özellikleri bir bakıma tüketici eğilimi tarafından belirleniyor. Bunun yanında ileride daha farklı bir tasarıma sahip modeller ilgi görmeye başlayınca firmaların dikkati de bu yöne çekilecektir. Şu da bir gerçek ki tüketici eğilimini tek bir kalıpta görmek isteyen firmalar da artık yavaş yavaş bu davranışı terk etmeye başlıyor.

http://www.abiresearch.com/research/1010944 Yorum Yaz
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engurlu 6 yıl en beğenilen
"Şu da bir gerçek ki tüketici eğilimini tek bir kalıpta görmek isteyen firmalar da artık yavaş yavaş bu davranışı terk etmeye başlıyor."

Bu demektir ki; apple in bile paçaları tutuşup tükürdüğünü yalıyor, büyük ekrana doğru tornistan yapıyor..
"Şu da bir gerçek ki tüketici eğilimini tek bir kalıpta görmek isteyen firmalar da artık yavaş yavaş bu davranışı terk etmeye başlıyor."Bu demektir...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Nz9 7 yıl
Bunun için araştırmaya gerek var mı ki?
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Firaristt 6 yıl
insan var 1.40-1.60metre, insan var 1.8-2+metre. Sizce ikisi aynı cihazı mı kullanır yoksa farklı mı? 7yaşındaki yeğenim benim Galaxy S'imi 2 elle anca kullanabiliyorken bana tek elde bile küçük geliyor. Ee ne yqpacağız şimdi? 4" hani idealdi? Donanım ve yazılım.zaten gereğinden güçlü şimdiki cihazlarda o zaman tasarım, kullanım, pil ömrü gibi şeyler seçimde etkili oluyor. Büyük cihaz gereksiz değil ihtiyaçtır. Bb asla.kullanamadım çünkü bir tuşa basayım derken kaç tuşa birdn basıyorum... Bazı şeyler kişiden kişiye değişebilir. Ekran boyutu da öyle...
insan var 1.40-1.60metre, insan var 1.8-2+metre. Sizce ikisi aynı cihazı mı kullanır yoksa farklı mı? 7yaşındaki yeğenim benim Galaxy S'imi 2 elle anca kullanab...
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DH Misafiri 6 yıl
Apple bile artık kendi telefonunun ekranının küçük gelmeye başladığını farketmiş..Apple kendi fikirleri konusunda çok ısrarcıdır ama bu sefer onlar bile pes etmeye başladı..değişen dünya apple bile zorluyor..
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Onurcan91 6 yıl
Galaxy S2'nin ekran büyüklügü cok ideal bence cebe sığabiliyor..onun dısında Galaxy Note gibi yol alacaksa yanında birde sırt çantası verirler artık..
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[ILKER] 6 yıl
İhtiyaca göre değişirde çok büyük olmasını istemem açıkçası taşıması zor olur.
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TeKNoYDN 6 yıl
dokunmatik çıkmadan önce telefonlar küçülüyordu. Çıktıktan sonra büyümeye başladı evrimin ne yönde olacağını hiçbir zaman bilemiyoruz
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TearsForFears 6 yıl
Telefonlar 3.5-4.5 inç arası olmalı , tablerde 9-15 inç arası olmalı diye düşünüyorum.Gerçi hiç büyük tablet görmedim. :)
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XperiaTM 6 yıl
Araştırmaya gerek yoktu bence bunun için
büyük ekran rahatlık demektir, doğal yaygınlaşması.
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anxie48 6 yıl
Yaygınlaşıyor zaten artık .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Nymphadora 6 yıl
3.7den büyük kullanmadım, nasipse sgs2 ile 4.3 kullanacağım :)
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Patria o Muerte 6 yıl
4 ekrandan fazlası taşıma açısından sıkıntı yaratacaktır.
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khaos 6 yıl
Ekran büyüklüğü ve buna duyulan ihtiyaç kişiden kişiye değişmekle birlikte yadsınamayacak bir gerçek var ki kimse bir sonraki telefonunda daha küçük ekrana/çözünürlüğe geçmek istemez
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ZZ RAT 6 yıl
ekranin buyumesi degil, telefonun buyumesi sorun oluyor.
4.3 boyundaki bir telefona 5" ekran koysunlar kapis kapis gider.
Ama ebatlar buyudukce tasima sorunu artiyor.
Tabi ki sonucta zevk meselesi, isteyen cebinde tablet tasir, isteyen nokia 1100
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ColDasHeLL 6 yıl
leventalpsal
depeche35Bunu bırakın da Galaxy Note 2 den haber bulun da bişey öğrenelim
Bence de artık yavaş yavaş Note 2 nin altını ısıtsınlar :)S3 ile aynı platform, note ile aynı ebatlar, ~3200 mAh pil beklenenler arasında

az kaldı ya s3s yada slx olarak gelecek yada note 2 olarak .o yüzden bekleyen bir kitle var direk s3 e geçmedik s2 den.
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Winter_Kamıttır 6 yıl
Apple duy bu haberi
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thunderwatcher 6 yıl
Blackberry/E72 ekranıyla internete girmeye çalışmış herhangi biri için son derece normal bir sonuç... Uygulamaların geldiği noktaya da bakıldığında kimse 2 inç ekranla oyun falan oynamak istemez herhalde? Son derece doğal. HD2 kullanıcısıyım o bile az gelmeye başladı... :S
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thepersonyouhavecalled 6 yıl
Büyük ekran iyi hoş ta telefonla konuşurken çok komik duruyor.2-3 hafta önce arkadaş note la geldi yanıma.İnternet deneyimi,oyun,film hoş ama ekranlar daha büyürse artık kulağa dayama olayı da son bulacak gibi.Kulaklıklarla halledilir herhalde.
Bir de yukarıdaki yorumların birinde demiş üyemiz,Şu an büyük ekran çok gerekli değil.Ha ne zaman laptop işlevlerini cep telefonları yapabilir hale gelir işte o zaman derim,Haa tamam tek tek cihaz almayım bu bana yeter gibisinden :)
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