Araştırmalar büyük ekranlı telefonların yaygınlaşacağını gösteriyor

Akıllı telefon ve tablet kavramından sonra Galaxy Note modelinin hayatımıza girmesiyle phablet adı verilen ve tablet/telefon hibridini ifade eden yeni bir kavramla karşılaşmış olduk.





İlk başlarda kullanım zorluğuna sebep olacağı için eleştirilen Galaxy Note modeli, 5 milyondan fazla satınca tüketici eğiliminin bu yönde olduğu farkedildi. Galaxy SIII modeli ile birlikte akıllı telefonların da 5 inç boyutuna yaklaştığı görülmekle birlikte, phablet kavramı genelde 4.6-5.5 inç arasında ölçülere sahip ve hem tablet hem de akıllı telefon tecrübesini birarada sunan akıllı telefonları işaret ediyor.





ABI Research tarafından yapılan "Phablets and Super Smartphones" adlı araştırma tüketicilerin büyük ekranlı telefonlara olan eğiliminin giderek artacağını kaydediyor. Araştırmaya göre phablet tarzındaki modeller 2015 yılında 208 milyon adet satmış olacak.





2011 yılında genelde 3.5 inç ve 4 inç arasında konumlanan akıllı telefonlar, bu yıldan sonra HTC, LG, Samsung ve Huawei gibi firmaların desteğiyle phablet tanımının kapsamına girmeye başladı. Samsung Galaxy Note, Galaxy Nexus, Galaxy SIII, Optimus VU, HTC One X gibi modeller bu trendin önemli örnekleri oldu. 2012 yılında satılan phablet modelleri geçen yıldan yaklaşık 10 kat daha fazla.





Üst seviye amiral gemisi modeller için süper akıllı telefon tanımını yaparken, büyük ekranlı olanları da phablet tanımı altına girmeye başladı. Akıllı telefonların boyutları ve özellikleri bir bakıma tüketici eğilimi tarafından belirleniyor. Bunun yanında ileride daha farklı bir tasarıma sahip modeller ilgi görmeye başlayınca firmaların dikkati de bu yöne çekilecektir. Şu da bir gerçek ki tüketici eğilimini tek bir kalıpta görmek isteyen firmalar da artık yavaş yavaş bu davranışı terk etmeye başlıyor.