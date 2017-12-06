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Arçelik mobil EKG cihazı BeyondCare’i duyurdu

Mobil EKG takip cihazı olan BeyondCare, kablosuz ve kolay kullanılabilir olması sayesinde hastanızın evden çıkmadan bile sürekli doktor kontrolü altında olmasını sağlıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Giyilebilir cihazlar bugün sadece akıllı saat veya akıllı bileklik kategorisinde olmaktan çıktı ve pek çok alanda insanlara büyük kolaylıklar sağlıyor. Arçelik tarafından geliştirilen BeyondCare adındaki mobil EKG cihazı bunlardan birisi.

BeyondCare neler sunuyor?

Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) iş birliğiyle Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yürütülen klinik çalışmalar sonucunda ortaya çıkan BeyondCare, bir mobil EKG takip sistemi.

BeyondCare, hastaların kalp ritmi, solunum, aktivite, vücut sıcaklığı gibi yaşamsal verilerinin uzaktan takip edilmesine imkân sağlıyor. Sadece 14 gram ağırlığındaki ürün, suya dayanıklı kablosuz tasarımıyla kalp üzerine yapıştırılarak kullanılıyor, günlük hayatı kısıtlamıyor. Hasta evinden çıkmadan doktoru tarafından izlenebiliyor. Elde edilen verilerin raporlarıyla durum analiz ediliyor. Bu özellikleriyle hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına kullanım kolaylığı sağlıyor.

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Holter cihazıyla eş değer kalitede kayıtlar elde edebilen BeyondCare, Amerikan Gıda ve Sağlık Kurumu (FDA) onaylı. Bu bakımdan yurt dışına da ithalatı konusunda önemli bir avantaja sahip.

Ülkemizde yaklaşık 3 buçuk milyon koroner kalp hastası bulunuyor ve bu sayıya her yıl 140 bin hasta ekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) araştırmalarına göre önlemlerle her 4 vakadan 3’ünü engellemek mümkün. Giyilebilir cihazların önemi özellikle kalp rahatsızlıklarında daha fazla öne çıkıyor.

BeyondCare tek şarj ile 7 güne kadar kullanım sunabiliyor. Ölçüm sonunda elde edilen veriler bulut tabanlı platformda akıllı algoritmalar ile işleniyor ve hastanın sağlık durumuna ait Kardiyoloji, Fiziksel Durum ve Uyku analizleri elde ediliyor. Ölçüm ve analiz sonuçları platformda saklanarak hastaların geçmişe dönük takibine de imkân sağlanıyor. Yeni cihaz 6-9 Aralık’ta Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftasında sergilenecek.

 

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erturkcan2 1 yıl
Dünyanına sonuna dek mutfak robotu üreterek devam etmelerini istemezdim bu hamleler güzel hamleler yerli SIEMENS'imiz neden olamasın?
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ucanturk45 1 yıl
Vay be. 2007 yılında 9 V pil ile çalışan bir kablosuz EKG cihazı tasarlayıp prototipini üretmiştğim.
O zaman da bu cihaz gibi yapıştırılıp sökülebilen tek kullanımlık cihaz tasarımı için bir teklif gelmişti.
Şimdiye kadar çoktan yapılmıştır diye düşünüyordum.
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BekirHan 1 yıl
Yurtdışında ithali değil ihracı kolay olur sanırsam...
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Grand_Alexander 1 yıl
son kullanıcıya yönelik değil anlaşılan cihaz... tibbi cihaz olarak ancak tıbbi ekip tarafından kullandırılacak sanırım...
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ONY86 1 yıl
güzel bi ürün,her eve lazım
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