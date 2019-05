Arçelik mobil EKG cihazı BeyondCare’i duyurdu

Giyilebilir cihazlar bugün sadece akıllı saat veya akıllı bileklik kategorisinde olmaktan çıktı ve pek çok alanda insanlara büyük kolaylıklar sağlıyor. Arçelik tarafından geliştirilen BeyondCare adındaki mobil EKG cihazı bunlardan birisi.

BeyondCare neler sunuyor?

Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) iş birliğiyle Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yürütülen klinik çalışmalar sonucunda ortaya çıkan BeyondCare, bir mobil EKG takip sistemi.

BeyondCare, hastaların kalp ritmi, solunum, aktivite, vücut sıcaklığı gibi yaşamsal verilerinin uzaktan takip edilmesine imkân sağlıyor. Sadece 14 gram ağırlığındaki ürün, suya dayanıklı kablosuz tasarımıyla kalp üzerine yapıştırılarak kullanılıyor, günlük hayatı kısıtlamıyor. Hasta evinden çıkmadan doktoru tarafından izlenebiliyor. Elde edilen verilerin raporlarıyla durum analiz ediliyor. Bu özellikleriyle hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına kullanım kolaylığı sağlıyor.

Holter cihazıyla eş değer kalitede kayıtlar elde edebilen BeyondCare, Amerikan Gıda ve Sağlık Kurumu (FDA) onaylı. Bu bakımdan yurt dışına da ithalatı konusunda önemli bir avantaja sahip.

Ülkemizde yaklaşık 3 buçuk milyon koroner kalp hastası bulunuyor ve bu sayıya her yıl 140 bin hasta ekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) araştırmalarına göre önlemlerle her 4 vakadan 3’ünü engellemek mümkün. Giyilebilir cihazların önemi özellikle kalp rahatsızlıklarında daha fazla öne çıkıyor.

BeyondCare tek şarj ile 7 güne kadar kullanım sunabiliyor. Ölçüm sonunda elde edilen veriler bulut tabanlı platformda akıllı algoritmalar ile işleniyor ve hastanın sağlık durumuna ait Kardiyoloji, Fiziksel Durum ve Uyku analizleri elde ediliyor. Ölçüm ve analiz sonuçları platformda saklanarak hastaların geçmişe dönük takibine de imkân sağlanıyor. Yeni cihaz 6-9 Aralık’ta Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftasında sergilenecek.