Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon’a karşı sağlık sektöründe önemli hamle

Elektronik ticaret devi Amazon’un hamle yapmaya hazırlandığı ilaç sektöründe rakipler safları sıklaştırıyor. CVS Health bu bağlamda önemli bir satın alıma imza attı.
1 yıl
1,1b
2
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir süredir Amazon’un ABD’de ilaç satış sektörüne giriş yapacağı konuşuluyor. Henüz ortada resmi bir açıklama yok ancak sektörde önemli oyuncular aksiyon almaya başladı ve son dönemin en büyük satın alımı gerçekleşti.

Dev birleşme

ABD’nin en büyük eczacılık ve sağlık bakımı şirketlerinden olan CVS Health, yine en büyük sağlık sigorta platformlarından Aetna’yı satın aldı. Satın alımın toplamda 69 milyar dolara mal olacağı belirtildi. Bu rakam 2017 yılı için ABD’deki en büyük rakam oldu.

Hali hazırda ilaç perakendecileri artan rekabetin baskısı altında. Sağlık sigortası sektörü ise artan maliyetlerin etkisini hissediyor. Bunun üzerine bir de Amazon rekabeti eklendiğinde gelecek adına zor günler firmaları bekliyor.

Ayrıca Bkz. "PayPal’ın satın aldığı firmadan dev veri sızıntısı"

Bu bakımdan CVS Health ve Aetna’nın bir süredir Amazon’un sektöre girişi ile ilgili strateji geliştirmeye çalıştığı ifade ediliyor. İki firma son çare olarak birleşmeyi uygun görmüş. Birleşme ile birlikte CVS Health noktalarında kullanıcıların kolay bir şekilde sağlık sigortası yapılabilecek.

Ayrıca CVS Health başarılı olduğu kurumsal tarafa sigorta imkanını da sunarak kitlesini geliştirebilecek. Böylece Amazon’un rekabeti de atlatılmış olacak. Satın almanın 2018 yılında tamamlanması bekleniyor. 

 

https://www.engadget.com/2017/12/03/cvs-buys-aetna-to-counter-amazon/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Volkswagen araç paylaşım servisi için yeni bir elektrikli van geliştirdi 1 yıl Bu yıl Spotify'da neler dinlediniz? Özeti burada... 1 yıl Photoshop veya Illustrator değil Excel kullanarak sanat eseri yapıyor 1 yıl Arçelik mobil EKG cihazı BeyondCare’i duyurdu 1 yıl iOS 11.2'nin yayınlanmasıyla birlikte iOS 11 kullanım oranı %59'a ulaştı 1 yıl Ultrabook'da PubG oynadık! | HP Envy 13 Late 2017 MX150 1 yıl Snapdragon 845 resmi olarak duyuruldu, yine bir Qualcomm-Samsung ortaklığı 1 yıl Gmail, iPhone X'un ekranını tam olarak kullanabilecek şekilde güncellendi 1 yıl Android 8.1 Oreo yayınlandı: Android 8.1 ile gelen yenilikler 1 yıl Bir haftada yüzde 200 değerlenen coin: IOTA 1 yıl Assassin's Creed: Black Flag ve bir oyun ücretsiz! 1 yıl Yerli savaş gemilerine yerli sonar üretiliyor 1 yıl Huawei’nin ilk 5G telefonu 2019 yılında geliyor 1 yıl Nissan gelecek yıl robo-taksi servisini test edecek 1 yıl Tinder artık yapay zekayla kullanıcılarına sevgili bulabilecek 1 yıl Çin elektrikle çalışan kargo gemisiyle kömür taşıyacak 1 yıl Google Allo yakın zamanda telefon numarası gerektirmeyecek 1 yıl Yeni optik ultrason iğnesi minimal invazif cerrahide umut vadediyor 1 yıl Robotların davranışlarını değiştirebilen sistem geliştirildi 1 yıl AMD grafikli Intel işlemciler için gözler CES 2018 Fuarı'nda 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Amazon’a karşı sağlık sektöründe önemli hamle Sonraki Google Files Go dosya yöneticisi indirmeye sunuldu 1 yıl Gelecek yıl için 28 milyon AirPods tahmini 1 yıl Türk şirketinden Tayland’a metro ihracatı 1 yıl Ucuz telefonlar için Android sürümü: Android Oreo Go Edition 1 yıl Güney Kore elektrik satışında Blockchain'i test edecek 1 yıl Nokia 9'un tanıtım tarihi ve fiyatı sızdırıldı 1 yıl Türk şirketinden Tesla ile hızlı şarj istasyonu sözleşmesi 1 yıl Xiaomi: Artık akıllı telefonlarımızda yapay zekâ ağırlık kazanacak 1 yıl 512 GB depolama kapasiteli telefonlar geliyor 1 yıl Çocuklar için tasarlanan mesajlaşma uygulaması: Messenger Kids 1 yıl Biriken WhatsApp mesajlarını özetleyen sanal asistan WACAO ile tanışın 1 yıl Quentin Tarantino'dan yeni Star Trek filmi 1 yıl Chrome'un Android sürümüne HDR video desteği geliyor 1 yıl Netflix'in yeni bilim-kurgu dizisi Altered Carbon'dan ilk fragman 1 yıl Apple tarihi bir rekora imza atmak üzere 1 yıl Apple 13 milyar euroluk vergi cezasını ödemeye hazırlanıyor 1 yıl Samsung Galaxy J5 Prime (2017) teknik özellikleri belli oldu 1 yıl Toplasan bu fiyata olmaz "Sinerji DCZ1080 oyuncu kasası" inceleme 1 yıl Faraday Future baş tasarımcısını da kaybetti 1 yıl Volkswagen I.D modelinin üretimi için geri sayım başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim