Amazon’a karşı sağlık sektöründe önemli hamle

Bir süredir Amazon’un ABD’de ilaç satış sektörüne giriş yapacağı konuşuluyor. Henüz ortada resmi bir açıklama yok ancak sektörde önemli oyuncular aksiyon almaya başladı ve son dönemin en büyük satın alımı gerçekleşti.

Dev birleşme

ABD’nin en büyük eczacılık ve sağlık bakımı şirketlerinden olan CVS Health, yine en büyük sağlık sigorta platformlarından Aetna’yı satın aldı. Satın alımın toplamda 69 milyar dolara mal olacağı belirtildi. Bu rakam 2017 yılı için ABD’deki en büyük rakam oldu.

Hali hazırda ilaç perakendecileri artan rekabetin baskısı altında. Sağlık sigortası sektörü ise artan maliyetlerin etkisini hissediyor. Bunun üzerine bir de Amazon rekabeti eklendiğinde gelecek adına zor günler firmaları bekliyor.

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Bu bakımdan CVS Health ve Aetna’nın bir süredir Amazon’un sektöre girişi ile ilgili strateji geliştirmeye çalıştığı ifade ediliyor. İki firma son çare olarak birleşmeyi uygun görmüş. Birleşme ile birlikte CVS Health noktalarında kullanıcıların kolay bir şekilde sağlık sigortası yapılabilecek.

Ayrıca CVS Health başarılı olduğu kurumsal tarafa sigorta imkanını da sunarak kitlesini geliştirebilecek. Böylece Amazon’un rekabeti de atlatılmış olacak. Satın almanın 2018 yılında tamamlanması bekleniyor.