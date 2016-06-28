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Arktika’da bu yıl veya gelecek yıl deniz buzulları yok olabilir

Kuzey kutup dairesinin üstünde kalan bölge olan Arktika’da bu yıl veya gelecek yıl, deniz buzulları tamamen yok olabilir. Böyle bir şey gerçekleşirse, 100.000 yıldır bir ilk yaşanacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Profesör Peter Wadhams tarafından dört yıl önce ortaya atılan ve üstünde çokça tartışılan iddia artık gerçek olmak üzere. Cambridge Üniversitesi’nde yer alan Kutup Okyanusu Fizik Grubu’nun başkanı olan Profesör Wadhams, dört yıl önce, Arktika Okyanusu’nun gelecek birkaç yıl içinde deniz buzullarını kaybedeceği iddiasında bulunmuştu.
Bu tür iddiaların kamuya açık dile getirilmesi bile bilim çevrelerince her zaman tartışılmıştır zira muhtemelen yanlış çıkacak iddiaların ortaya atılması yerine olayların kendi kendine gelişmesinin beklenmesi gerektiğini dile getirenler, böyle iddiaların ortaya atılmamasını savunagelmişlerdir ancak Wadhams’ın iddiası birkaç yıllık bir yanılmayla gerçekleşecek gibi duruyor.
Wadhams’ın ortaya attığı iddiayı destekleyen bir veri, bu yılın 1 Haziran’ında ölçülen deniz buzulu miktarıydı. Yayınlanan raporda bu yıl yaklaşık 11,1 milyon kilometrekare olarak ölçülen deniz buzulu miktarının son 30 yıllık ortalama olan 12,7 milyon kilometrekare ile karşılaştırıldığında erimenin miktarını gözler önüne serdiği savunuluyor.
Wadhams’ın tahminlerine göre bu yıl Arktika deniz buzulları, yaz mevsimiyle birlikte, kesinlikle 3,4 milyon kilometrekarenin altına düşecek. Eylül ayında 1 milyon kilometrekarenin altına düşmesi beklenen Arktika buzullarının, tamamen yok olmasalar bile tarihi bir rekor kırması bekleniyor. Bu olayın bu yıl gerçekleşmese bile, gelecek yıl kesinlikle gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Şunu da belirtmek lazım; deniz buzulu olmayan bir Arktika tamamen buzulsuz bir deniz anlamına gelmiyor çünkü Kanada’nın kuzeyde yer alan birçok adasında kalıcı buzullar bulunmakta. Arktika denizinin buzulsuz olacağı söylendiğinde Arktika Okyanusu’nun merkez bölgesinin büyük bir kısmında ve Kuzey Kutbu’nda buzul olmayacağı kastediliyor.
Bu olayın gerçekleştiği en yakın tarihin ise 100.000 veya 120.000 yıl önce olduğu varsayılıyor.

http://cleantechnica.com/2016/06/27/arctic-free-sea-ice-year-next-1st-time-100000-years/ Yorum Yaz
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interwap 3 yıl en beğenilen
OverClocK1ng
A.F.Y.DYav inanmayın şu felaket senaryolarına
Birader neyine inanmayalım. Kuşadasında yaşıyorum. Geçen gün hava 43 dereceydi. Aydında sıcaklığı gösteren pano önce böyle idi:Haber için: ensonhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Sonra böyle oldu: Haberi: egehaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

O panolara pek güvenmemek lazım. Pano güneşte ısınıp bir kaç derece yüksek görterebilir.
OverClocK1ngA.F.Y.DYav inanmayın şu felaket senaryolarınaBirader neyine inanmayalım. Kuşadasında yaşıyorum. Geçen gün hava 43 der...
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tobepeople 3 yıl
1-2 yıl içinde olması hikaye ancak 20 yıl içinde zaten kuzey kutbu eriyecek sadece güney kutbu kalacak bu bile hesaplanmış uak miktardaki buzulun o kadar da önemi yok ki kuzey kutbu bile güney kutbu yanında çok ufak bir parça ancak şu bir gerçek bunların birçok etkisi olacak beraberinde yer kabuğunda hareketlilikler olacak deniz suyunun erimesi yüzünden seller yaşanacak güney kutbu kışları çok daha fazla genişleyecek yaz aylarında sel baskınları olacak...Susuzluğa gelince Rusya ve Soğuk ülekler bundan fazla nasibini almayacak bizde de 4 mevsim ve bir sürü akarsu ve göl var yani aslında bizim bile tuzumuz kuru sayılır diğer ülkelere göre tabi Rusya kadar değil büyük ihtimalle tüm dünya kurusa bile orada su hala olacak petrol gibi satacaklar suyu da yeri gelince önlem alınmazsa bence üstü kapalı barajların yapılması kapatılan üst zeminde de güneş enerjisi ile faydalanılması lazım geleceğe daha emin adımlar atabilmek için ancak biz anca saray yaparız Osmanlı torunuyuz ya yıllık gideri de yarım milyon lira yani sarayın bedelinin 1/4'ü ki bu parayla 600-700 tane 1000 odalı hastane yapılabiliyormuş gerisini varın siz düşünün...diğer ülkelerin tuzu kuru en kötü ihtimalle bir 10 yıl içinde 50 yıllığına dünyayı terk edip düzelmesini bekler geri dönerler bunu yaparken de dünyayı bize bırakacaklarını sanmam dünya kendini onaracaktır her zamana olduğu gibi bizsiz yani dünyaya bir virüs yayarlar ya da nükleer bomba atarlar ayrılınca döndüklerinde düzeleceğini bilerek şuan hepsi bilim kurgu gibi olsa da bir gün gerçek olabileceğini unutmayın...
1-2 yıl içinde olması hikaye ancak 20 yıl içinde zaten kuzey kutbu eriyecek sadece güney kutbu kalacak bu bile hesaplanmış uak miktardaki buzulun o kadar da ön...
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OverClocK1ng 3 yıl
A.F.Y.D
Yav inanmayın şu felaket senaryolarına

Birader neyine inanmayalım. Kuşadası'nda yaşıyorum. Geçen gün hava 43 dereceydi. Aydında sıcaklığı gösteren pano önce böyle idi:
Haber için: ensonhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sonra böyle oldu:
Haberi: egehaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

A.F.Y.DYav inanmayın şu felaket senaryolarınaBirader neyine inanmayalım. Kuşadası'nda yaşıyorum. Geçen gün hava 43 dereceydi. Aydında ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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pucuhezap 3 yıl
Bangladeşin yarısına ve Hollandaya elveda dememiz yakındır.
Bide Bangladeşli göçmenler çıkar şimdi başımıza
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ankaland 3 yıl
alemburda34
Su haberi siteye ekleseniz ya bence cok onemli !http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2016/06/29/telefon-ve-bilgisayara-trt-bandrol-vergisi

KÜRESEL ısınmayı azaltmak içindir KESİN.. tamamen bilinçli birey yetiştirmek.. İNSAN İSTİYOR Kİ BAŞINA METEOR DÜŞSÜN.. KIYAMET KOPSUN..
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ankaland 3 yıl
her sene son bin yılın ile başlayıp sonu felaket ile biten senaryolar çizilir.. bu sefer bin yılın baydığı anlayıp adını değiştirmişler.. 1000 YÜZ senaryosu adamları yüzleri kara çıktı ama neyse.. senaryoyu çizen özel otosundan giyiminden kuşamından ödün vermiyor..
hayatında ilk kez araç binen ilk kez teknolojinin nimetlerinden faydalanan geri kalmış ülkelerden fedakarlık yapıp yeni faydalandıkları teknolojiden vazgeçirmeye çalışıyor.. ve yerine yeni pahalı teknoloji satın almayı öğütlüyor.. DİZEL ARAÇ ÇEVRE KİRLETİYOR.. GEL SANA KAZIKLI FİYATTAN ANLAMADIĞIN BİZE MUHTAÇ KALACAĞIN ELEKTRİKLİ ARABA SATALIM.. GEL SANA GÜNEŞ PİLİ SATALIM.. ELİNDEKİLERİ ÇÖPE AT GEL SANA DOĞAYA UYGUN DOĞAL LİFLERDEN YAPILMIŞ ELBİSE SATALIM.. DOĞADA ÇÖZÜLEN POŞET KULLAN DİĞER POŞETİN 10 KAT fiyatı.. İnekler arttığında gaz çıkarıp metan atmosfer tabakasında ısınmaya sebeb oluyormuş.. inek sayısının azaltılmasını öğütlüyor.. sayın bilim adamları.. inek osuyor domuz mis gibi hayvan metanı falan yok.. eski çağlarda zaten büyük baş hayvanda yoktu..
Dünya bir zamanlar buzul çağındaydı.. sonra ısınmaya başladı.. ısınma sonunda soğuk dönem ve ardından tekrar döngü başlayacak.. dünyanın içindede 4 mevsim yaşandığı galaksimizin de 4 mevsimi var...
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serafon 3 yıl
Buzullar eriyecek, yaz mevsimlerinde yağışlar görülecek, Arabistan çölleri yeşillenecek
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demirparcasi 3 yıl
Türkçe'de artika diye bir kelime yok. İnglizce "artic" in tercümesi kuzey kutbudur. Kuzey kutbu büyük bir hızla eriyor, erime hızı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği komisyonun IPCC'nin tahminlerinden çok da hızldır. IPCC küresel ısınma konusunda en büyük otorite kabul edilir ve aşırı iyimser olduğu için bilim adamlarınca eleştirilir. (siyasiler ise IPCC'yi kötümser bulur!!!) Fakat erime hızı oldukça kötümser olan Profesör Peter Wadhams'ın tahminlerinden daha yavaştır. Onun tahminin aksine bu yıl veya gelecek birkaç yıl içerisinde kuzey kutbunun tamamen erimesi olası görünmüyor. Hatta bu yılki erime rekor bile kırmayabilir. Ne zaman buzun tamamen eriyeceği tartışması felaket olacak da ne zaman olacak diye yapılan bir tartışma. Her türlü görülmemiş bir hızla buzullar eriyor. Normalde erimemesi gereken, erise bile onbinlerce yılda olması gereken süreç iyimser IPCC'ye göre 100 yıl, kötümser Wadhams'a göre on yıl içerisinde olacak. Yani 100 kat mı yoksa 1000 kat mı daha hızlı?
Kuzey kutbun erimesi doğrudan insanoğluna felaketlere yol açmasa da (o bölgede yaşanalar hariç) dolaylı etkileri bütün dünyada felaketlere yol açacaktır. Kuzey kutbu eriyince küresel ısınmanın hızı artar çünkü buzun ısıyı yansıtıcı ve soğutucu etkisi vardır. Ayrıca kuzey kutbu eriyince okyanus akıntıları değişecektir küresel çapta iklimler rüzgar ve yağışlar değişecektir.
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alemburda34 3 yıl
Su haberi siteye ekleseniz ya bence cok onemli !
sabah.com.tr/...
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interwap 3 yıl en beğenilen
OverClocK1ng
A.F.Y.DYav inanmayın şu felaket senaryolarına
Birader neyine inanmayalım. Kuşadasında yaşıyorum. Geçen gün hava 43 dereceydi. Aydında sıcaklığı gösteren pano önce böyle idi:Haber için: ensonhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Sonra böyle oldu: Haberi: egehaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

O panolara pek güvenmemek lazım. Pano güneşte ısınıp bir kaç derece yüksek görterebilir.
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kadirirdem 3 yıl
yanıyoruz valla o erimeler normal karşılanır insanlar eriyecek nerdeyse...
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OverClocK1ng 3 yıl
A.F.Y.D
Yav inanmayın şu felaket senaryolarına

Birader neyine inanmayalım. Kuşadası'nda yaşıyorum. Geçen gün hava 43 dereceydi. Aydında sıcaklığı gösteren pano önce böyle idi:
Haber için: ensonhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sonra böyle oldu:
Haberi: egehaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1 Yanıt Yanıtla +4
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A.F.Y.D 3 yıl OverClocK1ng
hocam tamam 10 yılda olur 20 yılda olur ama 1-2 senede olmaz
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black_flood 3 yıl
redoracle
2030 yılında dünyanın yüzde 40’ı su kıtlığı ile karşı karşıya kalacak! marketingturkiye.com.tr/... Yavaş yavaş Dünyayı tüketiyoruz,ağaçlara,doğaya,hayvanlara vs hep zarar veriyoruz. İnanmayın diyenler var,şu mevsim değişimlerine bakılırsa zaten gayet çöküş başlamış,artık tropikal iklim görülmeye başlanacakmış marmara,ege bölgesinde filan,hakketen yazın kış gibi yağmur yağmaya başladı vs. Su azaldığı zaman ortalık çok karışacak umarım o günleri görmeyiz,ondan sonra 3 çocuk yap derler,o çocuklar kıyametin içine doğacak,yazık değilmi,bu kadar bencilliğe pes.

Bu sene zaten yeterince iklim değişikliğinin etkisini gördük gölgede 48 - 43 derece sıcağa maruz kaldık antalyada başlıca sebep bilinçsiz yapılaşma ve beton. Öyle bir sıcak yaptı ki ara yerlerde kalan tek tük ağaçların hepsi yandı kuruma derecesine geldi. Gece sıcaklığı bile 38 derecenin altına inmedi hiç.
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arktika, arktik deniz ve
7 etiket daha küresel ısınma iklim değişikliği buzullar deniz buzulları peter wadhams Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji
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