Arktika’da bu yıl veya gelecek yıl deniz buzulları yok olabilir

Profesör Peter Wadhams tarafından dört yıl önce ortaya atılan ve üstünde çokça tartışılan iddia artık gerçek olmak üzere. Cambridge Üniversitesi’nde yer alan Kutup Okyanusu Fizik Grubu’nun başkanı olan Profesör Wadhams, dört yıl önce, Arktika Okyanusu’nun gelecek birkaç yıl içinde deniz buzullarını kaybedeceği iddiasında bulunmuştu.

Bu tür iddiaların kamuya açık dile getirilmesi bile bilim çevrelerince her zaman tartışılmıştır zira muhtemelen yanlış çıkacak iddiaların ortaya atılması yerine olayların kendi kendine gelişmesinin beklenmesi gerektiğini dile getirenler, böyle iddiaların ortaya atılmamasını savunagelmişlerdir ancak Wadhams’ın iddiası birkaç yıllık bir yanılmayla gerçekleşecek gibi duruyor.

Wadhams’ın ortaya attığı iddiayı destekleyen bir veri, bu yılın 1 Haziran’ında ölçülen deniz buzulu miktarıydı. Yayınlanan raporda bu yıl yaklaşık 11,1 milyon kilometrekare olarak ölçülen deniz buzulu miktarının son 30 yıllık ortalama olan 12,7 milyon kilometrekare ile karşılaştırıldığında erimenin miktarını gözler önüne serdiği savunuluyor.

Wadhams’ın tahminlerine göre bu yıl Arktika deniz buzulları, yaz mevsimiyle birlikte, kesinlikle 3,4 milyon kilometrekarenin altına düşecek. Eylül ayında 1 milyon kilometrekarenin altına düşmesi beklenen Arktika buzullarının, tamamen yok olmasalar bile tarihi bir rekor kırması bekleniyor. Bu olayın bu yıl gerçekleşmese bile, gelecek yıl kesinlikle gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Şunu da belirtmek lazım; deniz buzulu olmayan bir Arktika tamamen buzulsuz bir deniz anlamına gelmiyor çünkü Kanada’nın kuzeyde yer alan birçok adasında kalıcı buzullar bulunmakta. Arktika denizinin buzulsuz olacağı söylendiğinde Arktika Okyanusu’nun merkez bölgesinin büyük bir kısmında ve Kuzey Kutbu’nda buzul olmayacağı kastediliyor.

Bu olayın gerçekleştiği en yakın tarihin ise 100.000 veya 120.000 yıl önce olduğu varsayılıyor.

http://cleantechnica.com/2016/06/27/arctic-free-sea-ice-year-next-1st-time-100000-years/