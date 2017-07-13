Artık WhatsApp'ta her türden dosya gönderilebiliyor

Tam Boyutta Gör

WhatsApp kullanıcıları herhangi bir uzantı kısıtlamasına takılmadan pdf, .xls, .apk vb. ne göndermek isterlerse uygulama üzerinden gönderebilecekler. Uzantı kısıtı olmasa da dosya boyutu kısıtı bulunuyor. Web için 64 MB, Android için 100 MB, iOS cihazlar içinse 120 MB'a kadar olan dosyaların gönderimine izin veriliyor. Sohbet esnasında dosya göndermek için ataş simgesine, ardından belge seçeneğine dokunmak yeterli oluyor. Bu zamana kadar sadece .doc, .txt ve .pdf gönderimine izin veriliyordu.





Güncellemeden önce resim gönderilmek istendiği zaman WhatsApp otomatik olarak görseli sıkıştırıyor ve görüntü kalitesini düşürüyordu. Görsellerinizi orijinal haliyle göndermek isterseniz bu güncelleme sizin derdinize çare oluyor. Resim ve videolarınızı, belge gönder seçeneği ile gönderirseniz kalitesi korunuyor.

Ayrıca Bkz.

"WhatsApp'da çocuk pornosu operasyonu: 50 kişi gözaltında"





Bir sohbette mesaj yazarken yazıya dokunup kalın, üzeri çizgili veya italik biçimlendirmesini seçebiliyoruz. Daha önce de bu biçimlerde yazı yazılabiliyordu ancak yazıya dokunarak biçim seçme özelliği yeni eklendi. Bunlara ek olarak sesli ve görüntülü arama ekranı için çeşitli tasarımsal değişiklikler de geliyor.





Yeni özellikleri Web WhatsApp ve WhatsApp Beta üzerinden kullanabilirsiniz. Yakın zamanda tüm kullanıcılar için kullanılabilir olacak. Bir an önce kullanmak istiyorsanız Google Play Store ekranındayken en alta inerek beta geliştirici programına kaydolabilir bu ve bundan sonraki güncellemeleri ilk defa deneyimleyebilirsiniz.

Güncelleme (14.07.2017): Söz konusu güncelleme, tüm Android kullanıcıları için Play Store'da yayınlandı.