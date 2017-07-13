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Artık WhatsApp'ta her türden dosya gönderilebiliyor

WhatsApp, kullanıcıların her türden dosyayı birbiriyle paylaşmalarına olanak tanıyan güncellemeyi Android ve iOS cihazları için yayınladı. Güncelleme, bir kaç yeni özellik de içeriyor.
1 yıl
5,2b
1
18
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Artık WhatsApp'ta her türden dosya gönderilebiliyor
Tam Boyutta Gör

 
WhatsApp kullanıcıları herhangi bir uzantı kısıtlamasına takılmadan pdf, .xls, .apk vb. ne göndermek isterlerse uygulama üzerinden gönderebilecekler. Uzantı kısıtı olmasa da dosya boyutu kısıtı bulunuyor. Web için 64 MB, Android için 100 MB, iOS cihazlar içinse 120 MB'a kadar olan dosyaların gönderimine izin veriliyor. Sohbet esnasında dosya göndermek için ataş simgesine, ardından belge seçeneğine dokunmak yeterli oluyor. Bu zamana kadar sadece .doc, .txt ve .pdf gönderimine izin veriliyordu.


 

Güncellemeden önce resim gönderilmek istendiği zaman WhatsApp otomatik olarak görseli sıkıştırıyor ve görüntü kalitesini düşürüyordu. Görsellerinizi orijinal haliyle göndermek isterseniz bu güncelleme sizin derdinize çare oluyor. Resim ve videolarınızı, belge gönder seçeneği ile gönderirseniz kalitesi korunuyor.

 

Ayrıca Bkz. "WhatsApp'da çocuk pornosu operasyonu: 50 kişi gözaltında"  


Bir sohbette mesaj yazarken yazıya dokunup kalın, üzeri çizgili veya italik biçimlendirmesini seçebiliyoruz. Daha önce de bu biçimlerde yazı yazılabiliyordu ancak yazıya dokunarak biçim seçme özelliği yeni eklendi. Bunlara ek olarak sesli ve görüntülü arama ekranı için çeşitli tasarımsal değişiklikler de geliyor.


 

Yeni özellikleri Web WhatsApp ve WhatsApp Beta üzerinden kullanabilirsiniz. Yakın zamanda tüm kullanıcılar için kullanılabilir olacak. Bir an önce kullanmak istiyorsanız Google Play Store ekranındayken en alta inerek beta geliştirici programına kaydolabilir bu ve bundan sonraki güncellemeleri ilk defa deneyimleyebilirsiniz.
 
Güncelleme (14.07.2017): Söz konusu güncelleme, tüm Android kullanıcıları için Play Store'da yayınlandı.
 
 

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crazywinner3 1 yıl en beğenilen
sonunda whatsapp sesimizi duymuş. yüksek kalite fotoğraflarımızı atabileceğiz
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aenescan1994 1 yıl
Belge yollayinca belgenin ismi değişmese daha güzel olacak
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taydin66 1 yıl
Yüksek kalitede gönderme nasıl olacak? Ben yerini bulamadım
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Nam[A]sTe 1 yıl
iPhone kullanıcıları yüksek kalite fotoğraf göndermeden yararlanamayacak galiba. Belgeye tıklayınca bulut servisler açılıyor.
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Survivalist 1 yıl
WATweaksle 4-5 aydır kullanıyorduk zaten başkaları kullanamazken
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Mianfei 1 yıl
Telegram varken başka iletişim uygulaması kullanan Telegram'ı hiç kullanmamıştır.
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Rachsuchtig 1 yıl Mianfei
Mianfei
Telegram varken başka iletişim uygulaması kullanan Telegram'ı hiç kullanmamıştır.

İkisini de kullanıyorum
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ONY86 1 yıl
çok çılgın bi özellik.2017 yılında hala e-mailine bakamayanlar için çözüm olmuş
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kadirirdem 1 yıl
Yüksek kalite fotoğraf işi çok iyi oldu.
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arel.gr 1 yıl kadirirdem
kadirirdem
Yüksek kalite fotoğraf işi çok iyi oldu.

..... ve bir copy paste by @kadirirdem daha.
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gkhnkrts7 1 yıl
Az önce güncelleme geldi ama Apk yollama özelliği göremedim. Baya iş görürdü..
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Rachsuchtig 1 yıl gkhnkrts7
Belge göndere basınca her türlü dosyayı gönderebiliyorsun APK dahil
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Giresunlufuk 1 yıl
Sonunda be arkadaş. Bu özelliğin olmaması hataydı.
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mcrew 1 yıl
bir whatsapp pay kaldı o da gelsin
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