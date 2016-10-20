Artık bütün yeni Tesla'lar tam otonom için gereken donanıma sahip

Tesla dünkü duyurusuyla bundan böyle bütün yeni araçlarında tam kendi kendine sürüş yetenekleri için gereken donanımın yer alacağını duyurdu, bu donanım paketi içerisinde 360 derece görüş açılı ve 250 metre görüş menzilli 8 kamera ile sert ve yumuşak objeleri saptayabilen 12 ultrasonic sensör yer alıyor. Sistemde yeni bir ön yüz radarı da bulunurken böylece yağmur, sis ve tozda görüş sağlanıyor.

Yeni güncel donanım paketi bugünden itibaren üretilen bütün Tesla araçlarında standart olarak yer alırken, yine de yeni araçlar satın alır almaz tam otonom sürüş yeteneğine sahip olmayacak. Tesla açıklamasında aracın kontrolünün tamamen bir bilgisayara devredilmeden önce sistemin milyonlarca kilometrelik gerçek dünya testleriyle kalibre edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yeni donanımla ilgili Tesla CEO'su da bir açıklamada bulunurken, Musk donanımın ileriye büyük bir adım olduğunu ve 5. seviye otonomi için yeterli olduğunu söylüyor.

En önemlisi olarak yeni Tesla'ların ilk etapta eski modellerde bulunan bazı güvenlik sistemlerine de erişemeyeceği belirtilirken bu sistemler arasında otomatik acil frenleme, çarpışma uyarı, şeritte tutma ve aktif cruise control yer alıyor. Firma açıklamasında sistemlerin güçlüce doğrulandıktan sonra aktif edileceğini belirtiyor.

Her zaman olduğu gibi OTA ile Tesla'ların güncellemeler alarak kullanıcıların son teknolojilerin ön planında yer alacağı belirtilirken ilk nesil Tesla'ların da güncellemelere dahil olacağı söyleniyor.

Sistemin gücüyle ilgili de konuşan Elon Musk, Tesla Neural Net sisteminin ekstradan herhangi bir 3. parti sensöre daha ihtiyaç duymadığını belirtirken yeni sistemin temelinde Nvidia Titan GPU'sunun yer aldığını ve önceki nesile göre 40 kat daha güçlü olduğunu söylüyor. Sonrasında biraz da ileri giden Musk sistemi basitçe arabanın içerisinde yer alan süper bilgisayar olarak tanımlıyor.

Tamamen otonom sürüşle ilgili bir gösteri sözü de veren Musk, 2017 sonuna kadar Los Angeles'tan New York'a tamamen otonom olarak bir yolculuğun yapılacağını söylüyor.

http://www.theverge.com/2016/10/19/13340938/tesla-autopilot-update-model-3-elon-musk-update