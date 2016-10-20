Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Artık bütün yeni Tesla'lar tam otonom için gereken donanıma sahip

Tesla bundan böyle yeni araçlarını 5. seviye otonomiye uygun donanımla üretmeye başladı. 8 kamera ve 12 ultrasonic sensöre sahip araçlarda yer alan yeni donanım paketi haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,9b
1
21
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tesla dünkü duyurusuyla bundan böyle bütün yeni araçlarında tam kendi kendine sürüş yetenekleri için gereken donanımın yer alacağını duyurdu, bu donanım paketi içerisinde 360 derece görüş açılı ve 250 metre görüş menzilli 8 kamera ile sert ve yumuşak objeleri saptayabilen 12 ultrasonic sensör yer alıyor. Sistemde yeni bir ön yüz radarı da bulunurken böylece yağmur, sis ve tozda görüş sağlanıyor.
Yeni güncel donanım paketi bugünden itibaren üretilen bütün Tesla araçlarında standart olarak yer alırken, yine de yeni araçlar satın alır almaz tam otonom sürüş yeteneğine sahip olmayacak. Tesla açıklamasında aracın kontrolünün tamamen bir bilgisayara devredilmeden önce sistemin milyonlarca kilometrelik gerçek dünya testleriyle kalibre edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Yeni donanımla ilgili Tesla CEO'su da bir açıklamada bulunurken, Musk donanımın ileriye büyük bir adım olduğunu ve 5. seviye otonomi için yeterli olduğunu söylüyor.
En önemlisi olarak yeni Tesla'ların ilk etapta eski modellerde bulunan bazı güvenlik sistemlerine de erişemeyeceği belirtilirken bu sistemler arasında otomatik acil frenleme, çarpışma uyarı, şeritte tutma ve aktif cruise control yer alıyor. Firma açıklamasında sistemlerin güçlüce doğrulandıktan sonra aktif edileceğini belirtiyor.
Her zaman olduğu gibi OTA ile Tesla'ların güncellemeler alarak kullanıcıların son teknolojilerin ön planında yer alacağı belirtilirken ilk nesil Tesla'ların da güncellemelere dahil olacağı söyleniyor.
Sistemin gücüyle ilgili de konuşan Elon Musk, Tesla Neural Net sisteminin ekstradan herhangi bir 3. parti sensöre daha ihtiyaç duymadığını belirtirken yeni sistemin temelinde Nvidia Titan GPU'sunun yer aldığını ve önceki nesile göre 40 kat daha güçlü olduğunu söylüyor. Sonrasında biraz da ileri giden Musk sistemi basitçe arabanın içerisinde yer alan süper bilgisayar olarak tanımlıyor.
Tamamen otonom sürüşle ilgili bir gösteri sözü de veren Musk, 2017 sonuna kadar Los Angeles'tan New York'a tamamen otonom olarak bir yolculuğun yapılacağını söylüyor.

http://www.theverge.com/2016/10/19/13340938/tesla-autopilot-update-model-3-elon-musk-update Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lord Melkor 3 yıl en beğenilen
İçindeki Nvidia Titan bütün üreticilere mümkünse örnek olsun. 100-200 bin liraya araba satıp içine 50 dolarlık tablet koyanlar utansın.
Yanıtla +47
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakankaran 3 yıl
helal olsun .. bu adamin bir tek kelimei sehadeti eksik ..
2 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uranuslu61 3 yıl
Bu sitedeki favori markalar tesla apple xiaomi
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
helal olsun 300-400 bin tl ye araba satanlar görsünler...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Arabayı alıp içindeki Titan'ı söküp bilgisayarına takanlar olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 3 yıl
asla alamayaçağım araç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mokinto 3 yıl
Tesla.com adresinde anasayfada bir video var. Muhakkak seyredin efsane.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepNote 3 yıl mokinto
Linki de koyalım da hocam üşenir bizim millet
Bu arada bana araç canlı gibi geldi, çok sevimli yaa. Olum git biraz hava al desen vallaha gider, kendini park etti bir de canım ya :)

Dahası yasal nedenlerle sürücü koltuğunda biri var diyor yoksa kendi gidiyor diye eklemişler

tesla.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarı arıza lambası 3 yıl
Otomatik 206 ya devam
Bende de var otopilot. Kendi kendine vites atıyor.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shakircan 3 yıl sarı arıza lambası
Ben ellerimi direksiyondan birakarak surebiliyorum. Sadece virajlarda saga veya sola ceviriyorum. Otonom sayilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 3 yıl
Yine keriz silkeleme amaçlı güzel bir kelime oyununa girmiş bizim "Tesla" şirketimiz.
"Tam otonom için yeterli donanıma sahip" :)))
Bu kadar komedi bir cümle olur mu :)
Yine övgüler boy boy sıra sıra başlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mokinto 3 yıl eulogy
eulogy

Yine keriz silkeleme amaçlı güzel bir kelime oyununa girmiş bizim "Tesla" şirketimiz.

"Tam otonom için yeterli donanıma sahip" :)))

Bu kadar komedi bir cümle olur mu :)

Yine övgüler boy boy sıra sıra başlar.

Gerçekten anlamadınız mı yoksa dalga mı geçiyorsunuz (kibarca soruyorum)? Diyor ki; adamlar bu alt yapı şu an hazır olarak arabada var. Bunu yönetecek yazılım son halini 2020 yılında alacak şekilde belli dönemlerde parça parça bu özellikleri aktif edilecek . Pasif modda veri toplayıp gerekli yol tecrübesine ulaşılınca program wireless olarak aktif edilecek.
Bu şu demek : şimdi bile aldığınız araç 2020 yılında bile son teknoloji olacak. 4 yıl teknoloji için uzun ama pil büyüklüğünde de çok anlamlı bir artış hesaplanmıyor. kısaca sadece tasarım meselesi var.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 3 yıl en beğenilen
İçindeki Nvidia Titan bütün üreticilere mümkünse örnek olsun. 100-200 bin liraya araba satıp içine 50 dolarlık tablet koyanlar utansın.
Yanıtla +47
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uranuslu61 3 yıl
Bu sitedeki favori markalar tesla apple xiaomi
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jimhendrix 3 yıl uranuslu61
uranuslu61

Bu sitedeki favori markalar tesla apple xiaomi

seat, mazda nın pabucunu dama atma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haunt54 3 yıl uranuslu61
uranuslu61
Bu sitedeki favori markalar tesla apple xiaomi

Bu sitedeki favori otomobil markaları genelde patlıyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakankaran 3 yıl
helal olsun .. bu adamin bir tek kelimei sehadeti eksik ..
2 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
travers 3 yıl hakankaran
hakankaran

helal olsun .. bu adamin bir tek kelimei sehadeti eksik ..

Sünnette üsterük o zaman

1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 3 yıl hakankaran
hakankaran

helal olsun .. bu adamin bir tek kelimei sehadeti eksik ..

kendisi ateisttir :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2882 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, tesla autopilot ve
7 etiket daha otonom sürüş elon musk tesla neural net nvidia titan Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl iPhone 7 satışları rekora gidiyor 3 yıl Yeni bir Radeon RX 470 ekran kartına hazır olun 3 yıl ASELSAN’dan gemileri torpidolardan koruyacak teknoloji: TORK 3 yıl General Mobile ile Android 7.0 Nougat gününe davetlisiniz 3 yıl Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi Yıldız Teknopark’ta açıldı 3 yıl Spotify, Samsung Smart TV’lerde ücretsiz müzik keyfi sunuyor 3 yıl Samsung Galaxy C9 Pro: Samsung’un ilk 6GB RAM’li telefonu ile tanışın 3 yıl Lamborghini ve MIT yeni hafif materyallerin üretimi için birlikte çalışıyor 3 yıl HP Z1 iş istasyonu güncellendi 3 yıl TP-Link’in şarj sorununu bitiren yeni powerbank’i Türkiye’de 3 yıl Performans canavarı yeni "Razer Blade Pro" oyuncu notebook'u duyuruldu 3 yıl Microsoft hisseleri tarihi rekor kırdı 3 yıl İstanbul’a havaray geliyor: İşte hizmete gireceği tarih ve güzergah 3 yıl Netgear, dünyanın en hızlı yönlendiricisini duyurdu 3 yıl iOS kodlarında gizli klavye bulundu 3 yıl Samsung ve Qualcomm arasında soğuk rüzgarlar esiyor 3 yıl Yeni Wolverine filmi Logan'ın ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl Konya’ya 1 milyar dolarlık güneş enerjisi yatırımı 3 yıl Samsung, sektörün ilk 8GB LPDDR4 RAM belleğini sunar 3 yıl Asus Zen AIO Pro incelemesi "Tasarımıyla donanımıyla iMac'e ciddi rakip" 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Artık bütün yeni Tesla'lar tam otonom için gereken donanıma sahip Sonraki Patlayan iPhone 7, arabanın içini küle çevirdi 3 yıl Nintendo yeni konsolu Switch'i duyurdu 3 yıl Samsung, Galaxy S8'de batarya işini rakibine bırakabilir 3 yıl Microsoft, dil algılama konusunda insanlar kadar başarılı 3 yıl Apple, Amazon’da satılan şarj adaptörlerine savaş açıyor 3 yıl Hillary Clinton yardımcısı olarak Tim Cook ve Muhtar Kent’i düşünmüş 3 yıl Samsung, GTA V’teki patlayan Galaxy Note 7 moduna savaş açtı 3 yıl Airblock ile drone'lar ister kara ister hava taşıtı olabiliyor 3 yıl ODTÜ Teknokent ihracatta 1 milyar doları geride bıraktı 3 yıl Google çevrimiçi televizyon işine giriyor 3 yıl Juno'da beklenmedik durum: Uzay aracı güvenli moda girdi! 3 yıl Türk öğrenci "Facebook İnternet Savunma Ödülü"nü kazandı 3 yıl Google Pixel'in duvar kağıtları PlayStore'da 3 yıl 27 Ekim Apple etkinliği resmileşti 3 yıl Instagram'daki popüler Hikayeler'e tek tıkla ulaşabilmek artık mümkün 3 yıl Mini'nin ilk hibrit aracı Countryman E prototipi ile tanışın 3 yıl Guardians of the Galaxy Vol. 2 ilk fragman burada 3 yıl Klavye teknolojisinde devrim: e-ink ekranlı klavyeler geliyor 3 yıl Türk geliştiriciden bağımlılık yapan oyun: Color Shot 3 yıl En büyük Clash Royale turnuvasına hazır olun Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim