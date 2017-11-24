Arttırılmış gerçeklik destekli sanal bebek oyunu geliyor

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Bir dönemin popüler oyuncaklarından sanal bebek ya da evrensel adıyla Tamagotchi geri dönüyor. Bandai, My Tamagotchi Forever ismindeki yeni sanal bebek oyununu iOS ve Android platformu için duyurdu.

My Tamagotchi Forever, 2018 yılında ücretsiz olarak yayınlanacak. Oyun, Arttırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi üzerine kurulu bir oynanışa ve klasik oyunda bulunan besleme, eğlendirme, temizleme gibi temel mekanikler üzerine kurulu olacak.

Sanal Bebek Kasabası: Tamatown

Oyundaki tüm sanal hayvanlar Tamatown isimli kasabada yaşayacak. Sanal karakterimiz üzerinde çeşitli özelleştirmeler yapabildiğimiz gibi Tamatown çevresini süsleyebiliyoruz. Tamatown’da karakterimiz çevre ile iletişime geçebilecek. İlk aşamada oyunun çoklu oyuncu desteği olmayacak.

My Tamagotchi Forever’ın web sitesi üzerinden bir çekiliş başlatıldı. Çekilişi kazanan kullanıcı, Tamagotchi’nin bir karakterini belirleyebilecek. Oyunun kısa tanıtım videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.