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Arttırılmış gerçeklik destekli sanal bebek oyunu geliyor

Bir döneme damga vuran oyunlardan sanal bebek, My Tamagotchi Forever adıyla mobil oyun olarak geri dönüyor. Arttırılmış gerçeklik teknolojisi üzerine kurulu oyun 2018'de yayınlanacak.
1 yıl
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11
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Arttırılmış gerçeklik destekli sanal bebek oyunu geliyor
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Bir dönemin popüler oyuncaklarından sanal bebek ya da evrensel adıyla Tamagotchi geri dönüyor. Bandai, My Tamagotchi Forever ismindeki yeni sanal bebek oyununu iOS ve Android platformu için duyurdu.
My Tamagotchi Forever, 2018 yılında ücretsiz olarak yayınlanacak. Oyun, Arttırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi üzerine kurulu bir oynanışa ve klasik oyunda bulunan besleme, eğlendirme, temizleme gibi temel mekanikler üzerine kurulu olacak.

Sanal Bebek Kasabası: Tamatown

Oyundaki tüm sanal hayvanlar Tamatown isimli kasabada yaşayacak. Sanal karakterimiz üzerinde çeşitli özelleştirmeler yapabildiğimiz gibi Tamatown çevresini süsleyebiliyoruz. Tamatown’da karakterimiz çevre ile iletişime geçebilecek. İlk aşamada oyunun çoklu oyuncu desteği olmayacak.

Arttırılmış gerçeklik destekli sanal bebek oyunu geliyor

My Tamagotchi Forever’ın web sitesi üzerinden bir çekiliş başlatıldı. Çekilişi kazanan kullanıcı, Tamagotchi’nin bir karakterini belirleyebilecek. Oyunun kısa tanıtım videosunu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.


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Astforum 1 yıl
Hah bir bebek oyunumuz eksikti.
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System32Deleted 1 yıl
Budamı Olcaktı
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coreytoddgray2 1 yıl
Guzel gozukuyor gercekten
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Shanki 1 yıl
Önce pokemon sonra yugioh şimdi de tamagotchi çocukluğumdan şeylerin tekrar hayata geçirilmesine bayılıyorum. Ancak bu yeni tamagotchi aynı tadı verir mi emin değilim ki tamagotchi classic uygulaması bile aynı tadı o kadar da verememişti. İşleri zor umarım tamagotchi ye el attıkları gibi digimon a da el atıverirler
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Tensi 1 yıl
Pepe'nin Japon versiyonu olmus ya bu.
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sniper23 1 yıl
Sanırım iyi bir şey olacak.
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OverClocK1ng 1 yıl
Ben bile besliyordum sanal bebek... :D
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esmerbuyucu 1 yıl
Tamagotchi çılgınlığı!!!
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KaleyDeskop 1 yıl
vaybe mahallemdeki çocuklarda vardı ben ise uzaktan seyrederdim, fakirliğin gözü kör olsun çocukluğumu yaşatmadı :D
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Guest-F8946C419 1 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop
vaybe mahallemdeki çocuklarda vardı ben ise uzaktan seyrederdim, fakirliğin gözü kör olsun çocukluğumu yaşatmadı :D

Abartma. Eminönü tezgahta çok uydun fiyata bulunuyordu
1 Yanıt Yanıtla
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