Mars’a tek yön gidişli bilet fiyatı belli oldu: 200 bin dolar

Dün akşam Elon Musk, SpaceX’in Mars planına ilişkin ilginç bilgiler paylaştı. 2002 yılında kurulan SpaceX’in büyük planı Mars’a yolculuk ve Mars kolonilerinin kurulması noktasında ilk ışığı yakmak.

Kızıl Gezegen’e 12 metre çapında ve 122 metre uzunluğunda bir araç ile tek seferde 100 kişi taşımayı hedefleyen Elon Musk, aracın içerisinde insanların yolculuk esnasında kullanabileceği restoranlar, sinema salonları ve dahası olacağından bahsediyor. Etkinlikte tüm bunları bir Kickstarter projesi ile finanse etmeyi düşünebilir şeklinde bir espri yapsa da aslında işin iç yüzü bir karmaşık.

SpaceX’in en büyük müşterisi NASA. Gelecek yıl Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot götürüp getirecek bir roket için anlaşma yapan ve bunun için hazırlanan SpaceX’in Mars projesini NASA da yakından destekliyor ancak bunun için gerçekten ciddi bir bütçeye ihtiyaç var.

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200 bin dolara Mars’a tek yön roket bileti

Elon Musk, Mars’a yapılacak seyahatler için uçuş biletini 200 bin dolar olarak belirledi. Tabi bu 200 bin dolar tek seferde olacak bir rakam değil. Zira 12 astronotu Mars’a götürürken her bir kişi için 10 milyar dolar maliyet biçen Musk, 200 bin doları da 1 milyon yolcu üzerinden hesaplıyor.

Yani Mars’a gitmek için bir milyon kişi başvurduğu takdirde yolculuk ücreti kişi başına 200 bin dolar seviyesine veya birazcık daha aşağılara düşmüş olacak. Tabi tüm bu hayaller halen çok ütopik. Mars’ta tüm şartlar uygun hale getirilebilmiş olsa dahi insanların kendi kendine yetebilecek bir kolonide yaşayabilmelerini sağlayacak olanakların gönderilmesi bile ciddi bir maliyet olarak karşımıza çıkacaktır. Zaten Musk da konuşmasının bir kısmında bu odakta maliyetleri düşürücü çalışmaların da yapılması gerektiğine dikkat çekmişti. NASA da bu hayalin ulusal bir birliktelikle gerçekleşebileceğine dikkat çekiyor.

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SpaceX’in 2005 yılından bu yana geliştirilmekte olan BFR (Big Falcon Rocket) roketinin görev yapacağı bahsi geçen uçuşta Raptor motorlarından güç alınacak. Saatte 100 bin kilometrenin üzerinde bir hıza ulaşabilen roket, 55 milyon kilometre uzaklığındaki Mars’a 100 günden daha kısa bir süre içerisinde ulaşmış olacak. İlk insanlı Mars yolculuğu için planlanan tarih 2022 yılı, aksamalar ile bu tarihin 2024'e çekilebileceği bilgisi de var. Yakıt olarak sıvılaştırılmış metan ve oksijen kullanan roket, Sovyet yapımı RD-270 roketlerinden de izler taşıyor.