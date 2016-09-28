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Mars’a tek yön gidişli bilet fiyatı belli oldu: 200 bin dolar

Elon Musk, dün gerçekleştirilen bir yayınla Mars planlarına dair heyecan verici ve bugün bile ütopik gelen bilgiler paylaştı. İşte SpaceX’in uzay macerasına dair çarpıcı bilgiler:
2 yıl
21,4b
24
187
Uzay
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dün akşam Elon Musk, SpaceX’in Mars planına ilişkin ilginç bilgiler paylaştı. 2002 yılında kurulan SpaceX’in büyük planı Mars’a yolculuk ve Mars kolonilerinin kurulması noktasında ilk ışığı yakmak.

Kızıl Gezegen’e 12 metre çapında ve 122 metre uzunluğunda bir araç ile tek seferde 100 kişi taşımayı hedefleyen Elon Musk, aracın içerisinde insanların yolculuk esnasında kullanabileceği restoranlar, sinema salonları ve dahası olacağından bahsediyor. Etkinlikte tüm bunları bir Kickstarter projesi ile finanse etmeyi düşünebilir şeklinde bir espri yapsa da aslında işin iç yüzü bir karmaşık.

SpaceX’in en büyük müşterisi NASA. Gelecek yıl Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot götürüp getirecek bir roket için anlaşma yapan ve bunun için hazırlanan SpaceX’in Mars projesini NASA da yakından destekliyor ancak bunun için gerçekten ciddi bir bütçeye ihtiyaç var.

Mars’a tek yön gidişli bilet fiyatı belli oldu: 200 bin dolar
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200 bin dolara Mars’a tek yön roket bileti

Elon Musk, Mars’a yapılacak seyahatler için uçuş biletini 200 bin dolar olarak belirledi. Tabi bu 200 bin dolar tek seferde olacak bir rakam değil. Zira 12 astronotu Mars’a götürürken her bir kişi için 10 milyar dolar maliyet biçen Musk, 200 bin doları da 1 milyon yolcu üzerinden hesaplıyor. 

Yani Mars’a gitmek için bir milyon kişi başvurduğu takdirde yolculuk ücreti kişi başına 200 bin dolar seviyesine veya birazcık daha aşağılara düşmüş olacak. Tabi tüm bu hayaller halen çok ütopik. Mars’ta tüm şartlar uygun hale getirilebilmiş olsa dahi insanların kendi kendine yetebilecek bir kolonide yaşayabilmelerini sağlayacak olanakların gönderilmesi bile ciddi bir maliyet olarak karşımıza çıkacaktır. Zaten Musk da konuşmasının bir kısmında bu odakta maliyetleri düşürücü çalışmaların da yapılması gerektiğine dikkat çekmişti. NASA da bu hayalin ulusal bir birliktelikle gerçekleşebileceğine dikkat çekiyor.

Mars’a tek yön gidişli bilet fiyatı belli oldu: 200 bin dolar
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SpaceX’in 2005 yılından bu yana geliştirilmekte olan BFR (Big Falcon Rocket) roketinin görev yapacağı bahsi geçen uçuşta Raptor motorlarından güç alınacak. Saatte 100 bin kilometrenin üzerinde bir hıza ulaşabilen roket, 55 milyon kilometre uzaklığındaki Mars’a 100 günden daha kısa bir süre içerisinde ulaşmış olacak. İlk insanlı Mars yolculuğu için planlanan tarih 2022 yılı, aksamalar ile bu tarihin 2024'e çekilebileceği bilgisi de var. Yakıt olarak sıvılaştırılmış metan ve oksijen kullanan roket, Sovyet yapımı RD-270 roketlerinden de izler taşıyor.


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SultanHakim 2 yıl en beğenilen
Kredi çekip gideriz. Marsa gelip alacak halleri yok heralde.
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EvcilTarantula 2 yıl
ihtiyacım yoktu ama kaptım iki tane
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Ele7en 2 yıl
Bizimkiler yapsa 199 bin dolar olurdu kesin
1 Yanıt Yanıtla +170
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FoodWaterSleepLove 1 yıl
öğrencidemi 200k bizedemi 200k amaan elın gözümden düştün
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freshwind 1 yıl
Gidiş dönüş 400 bin mi olacak. Neden tek yön bilet satılsın, kim orada kalmak isterki.
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aslanoto 1 yıl
2 TL verip minibüse binemiyoruz, 200 bin dolar hiç verilmez bir yolculuk için, dönüşü olmayan yol, cehennem orası cehennem, sanki cennete götürüyor.
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Guest-91973A2D5 1 yıl
One way ticket to moon
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10ff 1 yıl
2023 de borlardan yapilmis merdivenler ile gokyuzune yuruyup turnikeden 50tl karsiligi uzaya cikabilecegiz.
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navolta 1 yıl
Mars'ta Bitirdiğim Erasmus (BOL SS+Bilgi Eklendi)
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Fade to Black 1 yıl
kimin biteceği doğal seçilim yoluyla belli olacak merak etme.ilerki zamanlarda ilkokul çocukları, insanlar NASA küresine inanıyorlarmış diye gülecekler.
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Bloodin 1 yıl Fade to Black
Orijinalden alıntı: Fade to Black
kimin biteceği doğal seçilim yoluyla belli olacak merak etme.ilerki zamanlarda ilkokul çocukları, insanlar NASA küresine inanıyorlarmış diye gülecekler.

Erathostenes bundan 2250 yıl önce (M.Ö. 230 civarı) güneyde ufukta olan yıldızların daha kuzeyde, İskenderiye'de görülmediğini ama daha güneyde, Asvan'da görüldüğünü bulmuş, İskenderiye ve Asvan'a aynı gün düşen güneş ışınlarının açısı arasında fark olduğunu bularak dünyanın yuvarlaklığını kanıtlamış, bununla kalmamış bir de bu açı farkının oluştuğu mesafeyi kürenin 360 derecelik açısı üzerinden hesaplayarak Dünya'nın etrafını gerçeğe çok yakın bir şekilde hesaplamış...
Yıl olmuş 2017, insanların gözüne perde inmiş, açık kanıtları görmezden gelerek "Dünya Düzdür" diyorlar, ellerinde güç olsa hepimizi Galile'nin yargılandığı gibi yargılayacak Engizisyon Mahkemeleri kuracaklar, biraz o bilgisayardan kalkın da etrafınızdaki dünyayı inceleyin. Sakın bir Coğrafya akademisyenine de "asıl sen incele" deme gafletinde bulunmayın!
@EmuMaster
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Bloodin 1 yıl Fade to Black
Orijinalden alıntı: Fade to Black
kimin biteceği doğal seçilim yoluyla belli olacak merak etme.ilerki zamanlarda ilkokul çocukları, insanlar NASA küresine inanıyorlarmış diye gülecekler.

Erathostenes bundan 2250 yıl önce (M.Ö. 230 civarı) güneyde ufukta olan yıldızların daha kuzeyde, İskenderiye'de görülmediğini ama daha güneyde, Asvan'da görüldüğünü bulmuş, İskenderiye ve Asvan'a aynı gün düşen güneş ışınlarının açısı arasında fark olduğunu bularak dünyanın yuvarlaklığını kanıtlamış, bununla kalmamış bir de bu açı farkının oluştuğu mesafeyi kürenin 360 derecelik açısı üzerinden hesaplayarak Dünya'nın etrafını gerçeğe çok yakın bir şekilde hesaplamış...
Yıl olmuş 2017, insanların gözüne perde inmiş, açık kanıtları görmezden gelerek "Dünya Düzdür" diyorlar, ellerinde güç olsa hepimizi Galile'nin yargılandığı gibi yargılayacak Engizisyon Mahkemeleri kuracaklar, biraz o bilgisayardan kalkın da etrafınızdaki dünyayı inceleyin. Sakın bir Coğrafya akademisyenine de "asıl sen incele" deme gafletinde bulunmayın!
@EmuMaster
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underlater 2 yıl
Demek ki neymiş bir kaç işe yarayacak çalışan dışında parası olan ama bir işe yaramayan insanların gideceği bir yer! Allah'tan sadece gidiyorlar. Yani dönüşleri yok.
Gidişinn olsunda dönüşün olmasın atasözü gerçek oluyor :D
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DH Misafiri 2 yıl
Ya açlıktan, ya kendi kokularından, ya susuzluktan, ya radyasyondan, ya oksijensizlikten yada donarak ölecekler. yine de değer. Bence Venüs'ün bir şekilde domino etkisiyle yörüngesini dünya mars arasına çekmek daha akıllıca.
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ArcherAngel 2 yıl
Yabancı ülkeler uçuşa geçti biz halen kalkıştayız.




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