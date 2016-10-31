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Aselsan’dan izinsiz uçan İHA’lar için savunma sistemi: İHTAR

Aselsan, İHA0 ve İHA1 sınıfındaki insansız hava araçlarının izinsiz uçuşlarını önlemek ve bu araçları etkisiz hale getirmek için İHTAR adını verdiği bir sistemi kullanıma sunuyor.
2 yıl
3,1b
1
25
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Aselsan’dan izinsiz uçan İHA’lar için savunma sistemi: İHTAR
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Gerek ticari gerekse kişisel hobi amaçlı kullanımı her geçen gün hızla artan İHA’lar zaman zaman güvenliği ve özel hayatın gizliliğini tehlikeye atabilecek senaryolarda kendine rol bulabiliyor. Bu noktada geçtiğimiz Şubat ayında ABD’de olduğu gibi ülkemizde de İHA’ların kayıt altına alınması zorunlu hale getirilmişti.

Bu noktadaki güvenlik risklerine karşı Aselsan da İHTAR adını verdiği bir çözüm ile kamu kurumlarının ve ticari bölgelerin güvenliğine katkı sağlamaya hazırlanıyor. İHTAR sistemi, uçuş izni bulunmamasına karşın yasaklı bölgelerde uçuş gerçekleştiren insansız hava araçları faaliyetlerinin önlenebilmesini sağlıyor.

Etkin menzili değişmek üzere yerleştirildiği bir kuleden 360 derecelik açıyla etrafında etkin koruma yapabilen İHTAR sistemi, araçların tespiti ve takip edilmesi için radar sistemine, hareketin kısıtlanması veya tamamen durdurulması için de karıştırma teknolojilerine sahip. Her türlü hava koşulunda görev yapabilen İHTAR sistemi, İHA’ların kontrolünün kaybedilerek düşürülmesini sağlayabildiği gibi İHA’nın kontrolünü ele geçirerek istenen komutun uygulanabilmesine de olanak tanıyor.

Aynı anda birden fazla sayıda insansız hava aracı üzerinde kontrol sağlayabilen İHTAR, bilinen tüm mini İHA’lar ve model uçaklar ile ticari amaçlı satılan küçük İHA’lar için işlevsellik sağlayabiliyor. Gerek GPS kontrollü gerekse civardaki bir uzaktan kumanda ile yönetilen tüm İHA’lar, İHTAR sistemi tarafından ele geçirilebiliyor.

Aselsan’dan izinsiz uçan İHA’lar için savunma sistemi: İHTAR

İHTAR Sisteminin Teknik Özellikleri:

  • Azami menzil 40km
  • 60 adete kadar hedef belirleme özelliği
  • GERGEDAN taşınabilir RF aktif köreltme ve karıştırma sistemi ile uzaktan kumanda, telsiz, GPS alıcıs, Wi-Fİ modülü, GSM 900/1800 ile ülkemizdeki kullanılan tüm 3G ve 4G spektrumlarında karıştırma yapabilme
  • Dahili batarya ile mobil olarak kullanılabilme
  • Esnek mimarisi sayesinde farklı radar teknolojileri ile modüle edilebilir
  • Asgari düzeyde operatör müdahalesi ve tam otonom özellikler 
Yaklaşık bir yıl önce zaten detaylarından bahsedilen İHTAR sisteminin basına tanıtılması için yayınlanan  videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. 


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Rdiesel 2 yıl
Gps alternatifi bir kursel konumlama sistemi gelistirip ,uydu firlattigimiz gun bagimsizligin en buyuk adimlarindan birini attik demektir...
5 Yanıt Yanıtla +23
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FatihAsl 2 yıl 1WAUXHALL
thedukeof

ACAR, GERGEDAN, İHTAR, MUHTAR isimlere bak yahu tamam güzel de şunları yurtdışına pazarlamak istiyorsan yerel isimlendirmeyle yapamazsınız bunu yaratıcı olmanız lazım. Amerika gelip sana demez ki bana şurdan bi GERGEDAN sar diye


Sen merak etme, Yurt dışı firmalar bizim gibi yabancı isim merakı yok. onlar ürüne bakar. her türlü testden geçirir. işine gelirse alır. adı umrun da bile olamaz
thedukeofACAR, GERGEDAN, İHTAR, MUHTAR isimlere bak yahu tamam güzel de şunları yurtdışına pazarlamak istiyorsan yerel isimlendirmeyle y...
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Yanıtla +22
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Informed 2 yıl Rdiesel
Rdiesel
Gps alternatifi bir kursel konumlama sistemi gelistirip ,uydu firlattigimiz gun bagimsizligin en buyuk adimlarindan birini attik demektir...

GPS'in çalışmak için 24 uyduya ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüzde yerli uyduyu fırlatmadan önce GPS rakibi bir sistem nasıl geliştireceksin merak ediyorum.
RdieselGps alternatifi bir kursel konumlama sistemi gelistirip ,uydu firlattigimiz gun bagimsizligin en buyuk adimlarindan birini attik demek...
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Daima İleri 2 yıl
Yapay zekayla bu mesele kolay atlatılır gibi. Müdahale olduğunda sistem dış bağlantıyı kapayıp son göreve odaklanabilir.
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ikista 2 yıl
Sadece Wi-Fi versiyonunu rasberry pi ile evde yapabiliyorsunuz...
Ayrıca,
Yasaklar yüzünden sivil uçuşlar zaten oldukça azaldı.
Kaydınız olsa dahi birçok şehirde (İstanbul dahil) uçuş tamamen yasaklandı. Zaten "nüfusun kalabalık olduğu bölgelerde" uçurmak da ülke genelinde yasak.
Kalabalık kelimesi istenildiği gibi yorumlanabileceği için drone kullanarak yapılacak tüm sivil uçuşlarda yetkililer, 17.000 tl'ye kadar para cezası ve 3 yılda kadar hapis istemi ile karşınıza çıkabilir.
Bu da drone almayı düşünenler için not olsun.
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strong mind strong body 2 yıl
2023'de tamamlanıcakmış.
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1WAUXHALL 2 yıl
ACAR, GERGEDAN, İHTAR, MUHTAR isimlere bak yahu tamam güzel de şunları yurtdışına pazarlamak istiyorsan yerel isimlendirmeyle yapamazsınız bunu yaratıcı olmanız lazım. Amerika gelip sana demez ki bana şurdan bi GERGEDAN sar diye
2 Yanıt Yanıtla +1
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FatihAsl 2 yıl 1WAUXHALL
thedukeof

ACAR, GERGEDAN, İHTAR, MUHTAR isimlere bak yahu tamam güzel de şunları yurtdışına pazarlamak istiyorsan yerel isimlendirmeyle yapamazsınız bunu yaratıcı olmanız lazım. Amerika gelip sana demez ki bana şurdan bi GERGEDAN sar diye


Sen merak etme, Yurt dışı firmalar bizim gibi yabancı isim merakı yok. onlar ürüne bakar. her türlü testden geçirir. işine gelirse alır. adı umrun da bile olamaz
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seref35 2 yıl
Sistem güzel ama dronelarda hem yazılım hem de donanım olarak gelişmekte. Mesela dronelarda bulunan ultra sonik sensör ve kamera modülleriyle yer yön yükseklik tayini yapılabilir.

Önceden oluşturulmuş harita üzerinde ilerleme sağlanabilir ve dronelardaki yazılım sayesinde sistem kumanda ile iletişimi kaybederse iki seçenek var biri havalandığı yere gps kamera vs gibi sistemler ile geri dönmek diğeri ise son konumunda bekleyip yere kontrollü şekilde inmek. Bu gibi durumlarda lazer veya emp gibi alternatif sistemler de düşünülemeli veya diğer ülkelerdeki temel sistem olan ağ ile yakalama mantığı da düşünülebilir.
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Morphinz 2 yıl
İHTAR, çok yaratıcı bir isim.
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Rdiesel 2 yıl
Gps alternatifi bir kursel konumlama sistemi gelistirip ,uydu firlattigimiz gun bagimsizligin en buyuk adimlarindan birini attik demektir...
5 Yanıt Yanıtla +23
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FRAPS_TR 2 yıl Rdiesel
Rdiesel

Gps alternatifi bir kursel konumlama sistemi gelistirip ,uydu firlattigimiz gun bagimsizligin en buyuk adimlarindan birini attik demektir...

Nasil yapacaksin daha çok imam hatip açarak mi bunu başaracaksın. Yoksa sondan 4. Egitim kalitesiylemi basaracaksin.?
Yoksa mulakatla torpille sectigin devlet personeli ile mi basaracaksin ?


Ayak takımı yada badem biyiklilar ile hiçbir yol katedilmez.60 yıl önce uçak üretiyorduk , şimdi ise uçağın koltugunun kumaşını uretmekle övünuyoruz.
2 Yanıt Yanıtla +5
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Informed 2 yıl Rdiesel
Rdiesel
Gps alternatifi bir kursel konumlama sistemi gelistirip ,uydu firlattigimiz gun bagimsizligin en buyuk adimlarindan birini attik demektir...

GPS'in çalışmak için 24 uyduya ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüzde yerli uyduyu fırlatmadan önce GPS rakibi bir sistem nasıl geliştireceksin merak ediyorum.
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Sezginx 2 yıl Rdiesel
Rdiesel

Gps alternatifi bir kursel konumlama sistemi gelistirip ,uydu firlattigimiz gun bagimsizligin en buyuk adimlarindan birini attik demektir...

Bu ülke bağımsızlığını kaybedeli çook oldu dostum.

adnan menderesle başladı. Rte ile neyse gerisi devam edemiycem içime bir fenalık geliyor.
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