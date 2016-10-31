Aselsan’dan izinsiz uçan İHA’lar için savunma sistemi: İHTAR

Bu noktadaki güvenlik risklerine karşı Aselsan da İHTAR adını verdiği bir çözüm ile kamu kurumlarının ve ticari bölgelerin güvenliğine katkı sağlamaya hazırlanıyor. İHTAR sistemi, uçuş izni bulunmamasına karşın yasaklı bölgelerde uçuş gerçekleştiren insansız hava araçları faaliyetlerinin önlenebilmesini sağlıyor.
Etkin menzili değişmek üzere yerleştirildiği bir kuleden 360 derecelik açıyla etrafında etkin koruma yapabilen İHTAR sistemi, araçların tespiti ve takip edilmesi için radar sistemine, hareketin kısıtlanması veya tamamen durdurulması için de karıştırma teknolojilerine sahip. Her türlü hava koşulunda görev yapabilen İHTAR sistemi, İHA’ların kontrolünün kaybedilerek düşürülmesini sağlayabildiği gibi İHA’nın kontrolünü ele geçirerek istenen komutun uygulanabilmesine de olanak tanıyor.
Aynı anda birden fazla sayıda insansız hava aracı üzerinde kontrol sağlayabilen İHTAR, bilinen tüm mini İHA’lar ve model uçaklar ile ticari amaçlı satılan küçük İHA’lar için işlevsellik sağlayabiliyor. Gerek GPS kontrollü gerekse civardaki bir uzaktan kumanda ile yönetilen tüm İHA’lar, İHTAR sistemi tarafından ele geçirilebiliyor.
İHTAR Sisteminin Teknik Özellikleri:
- Azami menzil 40km
- 60 adete kadar hedef belirleme özelliği
- GERGEDAN taşınabilir RF aktif köreltme ve karıştırma sistemi ile uzaktan kumanda, telsiz, GPS alıcıs, Wi-Fİ modülü, GSM 900/1800 ile ülkemizdeki kullanılan tüm 3G ve 4G spektrumlarında karıştırma yapabilme
- Dahili batarya ile mobil olarak kullanılabilme
- Esnek mimarisi sayesinde farklı radar teknolojileri ile modüle edilebilir
- Asgari düzeyde operatör müdahalesi ve tam otonom özellikler
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sen merak etme, Yurt dışı firmalar bizim gibi yabancı isim merakı yok. onlar ürüne bakar. her türlü testden geçirir. işine gelirse alır. adı umrun da bile olamaz
GPS'in çalışmak için 24 uyduya ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüzde yerli uyduyu fırlatmadan önce GPS rakibi bir sistem nasıl geliştireceksin merak ediyorum.