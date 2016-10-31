Aselsan’dan izinsiz uçan İHA’lar için savunma sistemi: İHTAR

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Gerek ticari gerekse kişisel hobi amaçlı kullanımı her geçen gün hızla artan İHA’lar zaman zaman güvenliği ve özel hayatın gizliliğini tehlikeye atabilecek senaryolarda kendine rol bulabiliyor. Bu noktada geçtiğimiz Şubat ayında ABD’de olduğu gibi ülkemizde de İHA’ların kayıt altına alınması zorunlu hale getirilmişti.

Bu noktadaki güvenlik risklerine karşı Aselsan da İHTAR adını verdiği bir çözüm ile kamu kurumlarının ve ticari bölgelerin güvenliğine katkı sağlamaya hazırlanıyor. İHTAR sistemi, uçuş izni bulunmamasına karşın yasaklı bölgelerde uçuş gerçekleştiren insansız hava araçları faaliyetlerinin önlenebilmesini sağlıyor.

Etkin menzili değişmek üzere yerleştirildiği bir kuleden 360 derecelik açıyla etrafında etkin koruma yapabilen İHTAR sistemi, araçların tespiti ve takip edilmesi için radar sistemine, hareketin kısıtlanması veya tamamen durdurulması için de karıştırma teknolojilerine sahip. Her türlü hava koşulunda görev yapabilen İHTAR sistemi, İHA’ların kontrolünün kaybedilerek düşürülmesini sağlayabildiği gibi İHA’nın kontrolünü ele geçirerek istenen komutun uygulanabilmesine de olanak tanıyor.

Aynı anda birden fazla sayıda insansız hava aracı üzerinde kontrol sağlayabilen İHTAR, bilinen tüm mini İHA’lar ve model uçaklar ile ticari amaçlı satılan küçük İHA’lar için işlevsellik sağlayabiliyor. Gerek GPS kontrollü gerekse civardaki bir uzaktan kumanda ile yönetilen tüm İHA’lar, İHTAR sistemi tarafından ele geçirilebiliyor.

İHTAR Sisteminin Teknik Özellikleri:

Azami menzil 40km

60 adete kadar hedef belirleme özelliği

GERGEDAN taşınabilir RF aktif köreltme ve karıştırma sistemi ile uzaktan kumanda, telsiz, GPS alıcıs, Wi-Fİ modülü, GSM 900/1800 ile ülkemizdeki kullanılan tüm 3G ve 4G spektrumlarında karıştırma yapabilme

Dahili batarya ile mobil olarak kullanılabilme

Esnek mimarisi sayesinde farklı radar teknolojileri ile modüle edilebilir

Asgari düzeyde operatör müdahalesi ve tam otonom özellikler

Yaklaşık bir yıl önce zaten detaylarından bahsedilen İHTAR sisteminin basına tanıtılması için yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.