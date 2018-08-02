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Aselsan’ın elektromanyetik topu geleneksel silahların 3 katı hıza ulaştı

Aselsan’ın bir süredir üzerinde çalıştığı elektromanyetik top sistemi gelişmeye devam ediyor. Testlerde 9 kat hız artışı elde edilen Tufan’dan heyecan uyandıran yeni haberler var.
9 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Aselsan’ın elektromanyetik topu geleneksel silahların 3 katı hıza ulaştı
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Elektromanyetik fırlatma sistemleri dünyada henüz testleri yeni yeni yapılan bir silah sistemi olma yolunda ilerliyor. ABD ve Çin başta olmak üzere birçok ülkede bu noktada önemli çalışmalar yürütülüyor. Aselsan da ülkemizde bu konudaki çalışmaları ile öne çıkan yegane isim durumunda. 2014 yılından bu yana süren çalışmalarda şirket 9 katlık bir fırlatma hızı artışı elde etmeyi başardı.


Son testlerde saniyede 2000-2500 metre çıkış hızında mühimmat fırlatabilir hale geldiği duyurulan Tufan, bu rakam ile ses hızının 6 katı seviyelerine erişmişti. İlk prototipler ile Konya Karapınar’da gerçekleştirilen atış testlerinde bu kez ses hızının 9 katına erişildiği duyuruldu.


Geleneksel silahların 3 kat hıza erişti 

Saniyede 3 bin metre namlu çıkış hızını aşmayı başaran Tufan, bu rakam ile geleneksel barutlu silahların mermiyi atma hızının 3 katına erişmiş oldu. Sessiz atış yapabilen ve düşük maliyetli mühimmat üretebilme imkanı tanıyan railgun sistemleri, yüksek atış hızları ile daha uzun menzilli kara silahları haline getirilebilecek hatta küçük ölçekli hava savunma silahları olarak da kullanılabilecek.


Şimdilik fırlatma testleri umut verici olan elektromanyetik fırlatma sistemleri belirli bir olgunluk aşaması sonrasında akıllı mühimmatlar ile birlikte caydırıcı bir silah olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girebilir. Daha da önemlisi ülkemizdeki çalışmaların geç kalınmadan başlaması,yeni nesil silahları ordumuzun dünyadaki ilk kullanan güçlerden biri haline getirecek.



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Galatas4ray 9 ay en beğenilen
Şu yorumlara baktıgımda aklıma bu karikatür geliyor nedense.Kendi ülkesinin gelişimi bu kadar kötü eleştiren başka millet yoktur.Herşeyi siyasete iktidara vurmayın.Aselsan yapmışmı yapmış ona bakın.
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Şu yorumlara baktıgımda aklıma bu karikatür geliyor nedense.Kendi ülkesinin gelişimi bu kadar kötü eleştiren başka millet yoktur.Herşeyi siyasete iktidara vurm...
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1 Yanıt Yanıtla +45
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DOMIX 9 ay game07
Şöyle birşey oluyor,
Bu aynı alanda diğer proje olan ŞAHİ209 un penetratörü,
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Etkisi;
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bazı aklıevvellerin sandığı gibi seçim işleri felan değil, bu resimdekiler geleceğin savaşları.
Şöyle birşey oluyor,Bu aynı alanda diğer proje olan ŞAHİ209 un penetratörü,Etkisi;
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1 Yanıt Yanıtla +30
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DOMIX 9 ay MustafaC53
Evet adamlar seçim için armol ve ışın ile zırh deliyor, ne acı değilmi...
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IraArel 9 ay
Güzel gelişmelerimiz de olmuyor değil.
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MustafaC53 9 ay
Arkadaşlar açıklama getiriyim, ülkenin gelişimini sürekli karalayan istemezükçü tayfayı canlandırdım o mesajımda :)
Parantez içinde ünlem işaretinin anlamı (!)
Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır
tdk.gov.tr/...
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sniper23 9 ay
Türkiye'de düzgün çalışan nadir firmalardandır kendileri...
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dark dragon 9 ay
Savunma sanayimiz ülkede nadir gelişen güzel şeylerden.
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gbzlim 9 ay
Bunu kullanmak için enerji lazim amerika nükleer enerjiyle besliyor diyenler.Her fırsatta nükleer santrale karsi cikan kesimle ayni kesim nedense.
2 Yanıt Yanıtla +10
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murat1981pls 9 ay gbzlim
Afrin den fuze geliyor devlet nerede?.. Afrin merkezine girmeyelim.. Düşman başına..
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Erikirazeytin 9 ay gbzlim
Nükleer bilgi icin nükleer santral yapmana gerek yok
... Ayrica o silahlar nukleer santrale baglayipta mi kullanacaksin.(:
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heidinindedesi 9 ay
Bu tarz şeyleri hükümetlere mal etmeyi bırakın artık. Hükümet de böyle şeyleri parti propagandası haline getirmeyi bırakmalı. Daha önce yapılan çalışmalar olmasa bugün bunlar olmazdı.
Yanıtla +4
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orientem 9 ay
Nükleer santraller için anlaşılırken Türk öğrenciler de eğitilecek deniyordu şimdi 3. ve 4. santralin projesi konuşuluyor inşallah bu eğitim konusu atlanmıyodur. Nükleer emerji de şart olucak askeri sistemlerde. Olayın enerjiye geldiği bu silahlarla artık ortada zaten.
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DH Misafiri 9 ay
Aselsan' la mı? Komik
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DH Misafiri 9 ay
Elektromanyetik fırlatma sistemini haiz olduğundan hangi mühimmatı koyarsan onu atıyor. Manyetik fırlatma içinde farklı geometrilerde yeni mühimmatlar geliştiriliyor.
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Erikirazeytin 9 ay
Bıu silahları kullanmak için çok yüksek güce ihtiyaç.. Ne yazık ki bizde bu donanımı kullanacak bilecek bir güç yok aktif bir güç yok.. ABD en son bir savaş gemisine yerleştirdi bunun daha ufağı daha etkilisini... ABD bu silahlarda kullanacak enerjiyi zar zor bulurken bizimkiler bunu şov amaçlı sürekli kullanıyor..
ABD bu silahları aktif olarak 10 yıl içinde kullanacak bunu da bir kamyonet kasasına sığan reaktörler ile yapacak.
Diğer bir değişle bizim bu silahları kullanabilmek için bu reaktör düzeyinde enerjiye ihtiyacımız var.
Yani boşuna heveslenmeyin bunları kullanacak bilecek enerjimiz yok.. Anca bu şekil seçimden seçime arada birde böyle haberlerle millet uyuturlar..
Bu arada manyetik top yapmak zor değil evde sizde yapabilirsiniz... Dikkat edin evin veya binanın elektrik tesisastı yakmayın. (:


1 Yanıt Yanıtla +4
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DOMIX 9 ay Erikirazeytin
Bu düşünce şekli yüzünden bir çok treni kaçırdık, bugün çok daha ileri noktalarda olabileceğimiz alanlarda yeni yol almaya çalışıyoruz.
Bu çalışmalara "şov" diyerek basitleştirmeye çalışmak en hafif tabirle tüm bu emeğe çabaya saygısızlık etmek demektir.
1 Yanıt Yanıtla +18
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hunkar159 9 ay
bi tanede sen yapar mısın?
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Türkiye Gündemi, savunma sanayii ve
8 etiket daha aselsan tufan elektromanyetik top railgun elektromanyetik fırlatma sistemleri Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
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