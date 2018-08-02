Aselsan’ın elektromanyetik topu geleneksel silahların 3 katı hıza ulaştı

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Elektromanyetik fırlatma sistemleri dünyada henüz testleri yeni yeni yapılan bir silah sistemi olma yolunda ilerliyor. ABD ve Çin başta olmak üzere birçok ülkede bu noktada önemli çalışmalar yürütülüyor. Aselsan da ülkemizde bu konudaki çalışmaları ile öne çıkan yegane isim durumunda. 2014 yılından bu yana süren çalışmalarda şirket 9 katlık bir fırlatma hızı artışı elde etmeyi başardı.





Son testlerde saniyede 2000-2500 metre çıkış hızında mühimmat fırlatabilir hale geldiği duyurulan Tufan, bu rakam ile ses hızının 6 katı seviyelerine erişmişti. İlk prototipler ile Konya Karapınar’da gerçekleştirilen atış testlerinde bu kez ses hızının 9 katına erişildiği duyuruldu.





Geleneksel silahların 3 kat hıza erişti

Saniyede 3 bin metre namlu çıkış hızını aşmayı başaran Tufan, bu rakam ile geleneksel barutlu silahların mermiyi atma hızının 3 katına erişmiş oldu. Sessiz atış yapabilen ve düşük maliyetli mühimmat üretebilme imkanı tanıyan railgun sistemleri, yüksek atış hızları ile daha uzun menzilli kara silahları haline getirilebilecek hatta küçük ölçekli hava savunma silahları olarak da kullanılabilecek.





Şimdilik fırlatma testleri umut verici olan elektromanyetik fırlatma sistemleri belirli bir olgunluk aşaması sonrasında akıllı mühimmatlar ile birlikte caydırıcı bir silah olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girebilir. Daha da önemlisi ülkemizdeki çalışmaların geç kalınmadan başlaması,yeni nesil silahları ordumuzun dünyadaki ilk kullanan güçlerden biri haline getirecek.