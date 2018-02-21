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Asıl Meizu amiral gemisi yıl sonunda gelecek

İlk olarak 2016 sonlarında piyasaya çıkan Meizu X modelinin devamının ne zaman geleceği merakla bekleniyordu. Firma Meizu X2 müjdesini verdi. Meizu X2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu’nun 15 Plus adıyla çerçevesiz tasarıma sahip yeni bir amiral gemisi hazırladığına dair sızıntılar gündemdeki yerini korurken asıl amiral gemisinin yıl sonunda piyasaya çıkacağı bizzat firma tarafından açıklandı.

Meizu X2 özellikleri ve fiyatı

Firmanın başkan yardımcısı Li Nan, Snapdragon 845 yonga setini temel alacak Meizu X2’nin yıl sonuna ertelendiğini duyurdu. İddialı özelliklere sahip telefon 470$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.

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Yani yıl sonuna kadar bir amiral gemisi beklenmiyor. Bu süreçte firma fiyat-performans ürünleri ile boşluk bırakmamaya çalışacak. İlk adım olarak Meizu E3 adında ve muhtemelen Helio P70 yonga seti barındıran model Mart ayında tanıtılacak.

Samsung Exynos 8890 yonga seti ile piyasaya çıkması beklenen Meizu 15, 15 Plus ve 15 Lite modelleri ise yaz döneminde firmanın ürün yelpazesine katılacak. Sonrasında ise Meizu X2 hazırlıkları başlayacak.

Bu yılın önemli bir özelliği Meizu’nun artık 18:9 görüntü oranına geçiş yapmış olması. Yukarıda saydığımız modeller de dahil tüm modellerin artık çerçevesiz ekran tasarımlarına sahip olması bekleniyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/02/21/meizu-x2-snapdragon-845-launching-2018-end-2999-yuan-473-confirms-meizu-vp/ Yorum Yaz
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kaptanos 1 yıl
Gelsin gelsin, uygun fiyata kaliteli ve gerçek garantili ürün bulalım.
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zolzauza 1 yıl
Umarım Apple, Samsung, Huawei gibi kendisi servis hizmeti verir. Yok Kvk-Teleservice gibi firmalarla anlaşırsa ithalatçı garantili üründen farkı kalmaz hocam.
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zolzauza 1 yıl
Gelsin iyi hoşta, misal bataryası bozulunca değiştirebilecekmiyiz ? Xiaomi bile ülkemizde deli gibi satmasına rağmen her model için yedek parça bulmak zor. Bataryası bozulan telefon tabiri caizse çöp oluyor.
Ah nerde o eski çıkabilen bataryalı amiral gemisi telefonlar :)
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Boragungoren 1 yıl zolzauza
zolzauza

Gelsin iyi hoşta, misal bataryası bozulunca değiştirebilecekmiyiz ? Xiaomi bile ülkemizde deli gibi satmasına rağmen her model için yedek parça bulmak zor. Bataryası bozulan telefon tabiri caizse çöp oluyor.

Ah nerde o eski çıkabilen bataryalı amiral gemisi telefonlar :)

Bu firma resmi geliyor xiaomi dediğiniz firmayı ithalatçı firmalar getiriyor bu sebeple batarya kırılan ekran bulmak gibi şeyler zorlaşıyor.
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