Asıl Meizu amiral gemisi yıl sonunda gelecek

Meizu’nun 15 Plus adıyla çerçevesiz tasarıma sahip yeni bir amiral gemisi hazırladığına dair sızıntılar gündemdeki yerini korurken asıl amiral gemisinin yıl sonunda piyasaya çıkacağı bizzat firma tarafından açıklandı.

Meizu X2 özellikleri ve fiyatı

Firmanın başkan yardımcısı Li Nan, Snapdragon 845 yonga setini temel alacak Meizu X2’nin yıl sonuna ertelendiğini duyurdu. İddialı özelliklere sahip telefon 470$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.

Ayrıca Bkz.

"Eski telefonunu getir Galaxy S9’u 350$ indirimle götür"

Yani yıl sonuna kadar bir amiral gemisi beklenmiyor. Bu süreçte firma fiyat-performans ürünleri ile boşluk bırakmamaya çalışacak. İlk adım olarak Meizu E3 adında ve muhtemelen Helio P70 yonga seti barındıran model Mart ayında tanıtılacak.

Samsung Exynos 8890 yonga seti ile piyasaya çıkması beklenen Meizu 15, 15 Plus ve 15 Lite modelleri ise yaz döneminde firmanın ürün yelpazesine katılacak. Sonrasında ise Meizu X2 hazırlıkları başlayacak.

Bu yılın önemli bir özelliği Meizu’nun artık 18:9 görüntü oranına geçiş yapmış olması. Yukarıda saydığımız modeller de dahil tüm modellerin artık çerçevesiz ekran tasarımlarına sahip olması bekleniyor.