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Once Upon A Deadpool için ilk fragman yayımlandı

Deadpool 2'nin yaş sınırı düşürülmüş yeni versiyonu olan Once Upon A Deadpool için ilk fragman yayımlandı. Yeni sahneler de içerecek bu versiyon önümüzdeki ay vizyona girecek.
6 ay
12b
1
10
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu yılın başında vizyona giren ikinci bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Deadpool, daha yıl bitmeden beyaz perdeye geri dönüyor. Mayıs ayında vizyona giren Deadpool 2'nin daha düşük yaş sınırı alması için elden geçirilmiş versiyonu olan Once Upon A Deadpool, önümüzdeki ay vizyona girecek.
Kuzey Amerika'da R reytingi alan, yani 18 yaş sınırı ile vizyona giren Deadpool 2'nin bu yeni versiyonu PG-13 olarak sınıflandırıldı. Bu da 13 - 18 yaş aralığındaki sinemaseverlerin de filmi izleyebileceği anlamına geliyor. 20th Century Fox, Once Upon A Deadpool ile sevilen karakterini daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştırmayı amaçlıyor.
Once Upon A Deadpool, Deadpool 2'nin aşırı şiddet ve argo içeren kısımları çıkarılmış yumuşatılmış versiyonu olsa da bazı yeni sahneler de içerecek. Bu yeni sahnelerde Deadpool, ikinci filmin hikayesini Fred Savage'a anlatacak. Savage daha çocuk yaştayken The Princess Bride filminde benzer bir rolü canlandırmıştı.
ABD'de 12 Aralık'ta vizyona girecek ve kısa bir süre gösterimde kalacak olan Once Upon A Deadpool, ABD dışında bazı ülkelerde de vizyona girecek. Ne var ki Türkiye'nin bu ülkeler arasında yer alması beklenmiyor.

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strathmorea 6 ay en beğenilen
İşte sinemayı sadece ticarethane olarak gören zihniyet. Bunların gözünde sinema 7.sanat dalı falan değil kesinlikle.
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Hazreti Bruce Wayne 6 ay strathmorea
Stüdyo bu filmi para kazanmak için çekmiyor filmin biletleri 1 dolar olacak ve gelen paralar f*ck cancer adlı bir kanserle mücadele kurumuna bağışlanacak birşey bilmeden atıp tutmayın.
Stüdyo bu filmi para kazanmak için çekmiyor filmin biletleri 1 dolar olacak ve gelen paralar f*ck cancer adlı bir kanserle mücadele kurumuna bağışlanacak birşe...
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StaatSanWalt 6 ay
Kimse Kemal Sunal olamaz o ayrı ama Ryan Reynolds Deadpool serisiyle tüm dünyanın Kemal Sunal'ı olma yolunda ilerliyor, aynı esprileri başka biri yapsa bu kadar komik olmaz, adam rol yapmıyor bildiğin karakteri yaşıyor, yaşatıyor. Daha önce bu kadar sevilen, tüm dünyada beğenilen komedi filmi karakteri de var mıydı bilmiyorum, baştan da söyleyeyim bana göre deadpool süper kahraman filmi değildir, ayrıca iyiki de değildir.
Kimse Kemal Sunal olamaz o ayrı ama Ryan Reynolds Deadpool serisiyle tüm dünyanın Kemal Sunal'ı olma yolunda ilerliyor, aynı esprileri başka biri yapsa bu kadar...
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TolgaTanyeli 5 ay
Deadfool
Neyse nete düşünce izleriz bunuda ozaman madem tr de gösterime girmeyecek. Deadpool ise koy sepete hesabı
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eminemsliimshady 5 ay
Bu fragmanı ilk gördüğümde heralde yine klasik Deadpool'un şakaları sanmıştım. Gerçekmiş demek. Ne gerek vardı şimdi?
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SEO-Uzmanı 6 ay
genelde 2. filmler, 1.sinin gölgesinde kalır
bunu bir tek T2 geçe bilmişti
birde ; Deadpool 2 filmi diye bilirim !
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sir_recep 6 ay
Türkiyeye girmemesi normal. Bizde yaş sınırı yok nasılsa. 9 yaşında çocuklar bile ilk filmi izlemişti.
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CWaRRioR 6 ay
İsim güzel olmuş :)
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nebulabado 6 ay
Aynı filmi ikinci defa izletiyorlar.
Güzel fikir.
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Cute Hentai 6 ay
Uzun yıllardır super kahraman filmi izlemiyorum. Sonunda ne olacağını bildiğim filmlerden haz almıyorum. Görsel efekt pazarlamadan başka birşey değil bu tarz filmler. İstediği kadar konu işleyişi iyi olsun kabak tadı veriyor. (türk filmlerinide izlemiyorum ne sinemada ne televizyonda - kaç sene oldu ben bile unuttum) En son 2000 senesinde Kahpe Bizans'ı izlemiştim sinemada. Zamanına göre güzeldi. Birde GORA'yı izledim DVD'den fena değildi. Daha kaliteli filmler var ama bilinmiyor hem yurtdışı hem türk piyasasında. Araştırma yapınca adı sanı duyulmamış güzel ve kaliteli filmleri bulmak mümkün. Super kahraman tarzı filmler mi ? Almayayım. İzleyenlere iyi seyirler.
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StaatSanWalt 6 ay
Kimse Kemal Sunal olamaz o ayrı ama Ryan Reynolds Deadpool serisiyle tüm dünyanın Kemal Sunal'ı olma yolunda ilerliyor, aynı esprileri başka biri yapsa bu kadar komik olmaz, adam rol yapmıyor bildiğin karakteri yaşıyor, yaşatıyor. Daha önce bu kadar sevilen, tüm dünyada beğenilen komedi filmi karakteri de var mıydı bilmiyorum, baştan da söyleyeyim bana göre deadpool süper kahraman filmi değildir, ayrıca iyiki de değildir.
Yanıtla +4
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strathmorea 6 ay en beğenilen
İşte sinemayı sadece ticarethane olarak gören zihniyet. Bunların gözünde sinema 7.sanat dalı falan değil kesinlikle.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Hazreti Bruce Wayne 6 ay strathmorea
Stüdyo bu filmi para kazanmak için çekmiyor filmin biletleri 1 dolar olacak ve gelen paralar f*ck cancer adlı bir kanserle mücadele kurumuna bağışlanacak birşey bilmeden atıp tutmayın.
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