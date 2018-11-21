Once Upon A Deadpool için ilk fragman yayımlandı

Bu yılın başında vizyona giren ikinci bireysel filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Deadpool, daha yıl bitmeden beyaz perdeye geri dönüyor. Mayıs ayında vizyona giren Deadpool 2'nin daha düşük yaş sınırı alması için elden geçirilmiş versiyonu olan Once Upon A Deadpool, önümüzdeki ay vizyona girecek.

Kuzey Amerika'da R reytingi alan, yani 18 yaş sınırı ile vizyona giren Deadpool 2'nin bu yeni versiyonu PG-13 olarak sınıflandırıldı. Bu da 13 - 18 yaş aralığındaki sinemaseverlerin de filmi izleyebileceği anlamına geliyor. 20th Century Fox, Once Upon A Deadpool ile sevilen karakterini daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştırmayı amaçlıyor.

Once Upon A Deadpool, Deadpool 2'nin aşırı şiddet ve argo içeren kısımları çıkarılmış yumuşatılmış versiyonu olsa da bazı yeni sahneler de içerecek. Bu yeni sahnelerde Deadpool, ikinci filmin hikayesini Fred Savage'a anlatacak. Savage daha çocuk yaştayken The Princess Bride filminde benzer bir rolü canlandırmıştı.

ABD'de 12 Aralık'ta vizyona girecek ve kısa bir süre gösterimde kalacak olan Once Upon A Deadpool, ABD dışında bazı ülkelerde de vizyona girecek. Ne var ki Türkiye'nin bu ülkeler arasında yer alması beklenmiyor.