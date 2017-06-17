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Asphalt Street Storm Racing ile heyecan başlıyor

Gameloft’un klasiği haline gelen Asphalt serisi yeni oyunla geri döndü. Street Storm Racing adındaki yeni oyun kullanıcıların rakiplerine karşı mücadele verdikleri drag yarışlarını konu ediniyor.
1 yıl
4,3b
1
8
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gameloft’un beğenilen Asphalt yarış oyunu serisi, Street Storm Racing adındaki yeni yapımıyla yarış severleri ekran başına toplayacak. Drag tabanlı olan yarış oyununda grafikler yine üst düzeyde tasarlanmış.

Müthiş görsellik

Asphalt Street Storm Racing oyunu kullanıcıların arabalarıyla çeşitli şehirlerde rakiplerine karşı mücadele verdikleri drag yarışlarını konu ediniyor. Kendinize bir araba seçtikten sonra hızlı bir şekilde yarışlara katılıyorsunuz.

Hız göstergesinde ibre yeşil alana girdikten sonra çıkmadan vites butonuna basmanız gerekiyor. Vites arttıkça yeşil alan daralıyor ve refleks istemeye başlıyor. Alanı kaçırırsanız rakibinizi de kaçırıyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken göstergeyi dikkatle takip etmek.

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Görkemli mekan tasarımları içerisinde geçen oyunda yarış kazandıkça çeşitli ödüller ve para kazanıyor, bunları aracınızı geliştirmek için harcıyorsunuz. Sokakların önemli araba çetelerine karşı yarışırken, 4 kişilik yarışlarda dünya çapındaki oyuncularla da kozlarınızı paylaşabiliyorsunuz. Uzun süre eğlence vadeden oyun ücretsiz.

Asphalt Street Storm Racing: Google Play II App Store

 

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_turbo_ 1 yıl
Hep ayni grafikler ve menuler, hepsi birbirini kopyaliyor.
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DH Misafiri 1 yıl
SADECE DRAG NEDİR YA!
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H@$@N 1 yıl
Su nfs 2 yi androide portlasalarda adam akilli bi yaris oyunu oynasak.
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fatalrhymex 1 yıl
Ya arkadaş şöyle full modifiye yapabileceğimiz adamakıllı bir oyun gelmeyecekmi artık. Hani telefonun işlemcisi rami pc ile kapışacak seviyedeydi, ulan hiç düzgün oyun göremedik niyeyse hâlâ
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axaxa 1 yıl
Sadece drag sanırım
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tiCCky 1 yıl
CSR Racing in grafikleri daha iyi
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zorbey27 1 yıl
İndirelim bakalım nasıl
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windrosymbian 1 yıl
CSR Racing'in benzeri
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