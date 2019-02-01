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Assassin's Creed Chronicles: China, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu

Uplay mağazası genelinde bir indirim kampanyası başlatan Ubisoft, beğenilen oyunu Assassin's Creed Chronicles: China'yı ücretsiz yaptı. Oyunu aşağıdaki bağlantıyı kullanarak edinebilirsiniz.
3 ay
5,1b
1
5
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Assassin's Creed serisinin 2.5D oyunu Assassin's Creed Chronicles: China, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Uplay mağazası genelinde yeni bir indirim kampanyası başlatan Ubisoft, normalde 51.50 TL'ye satılan oyunu 5 Şubat'a kadar ücretsiz yaptı.

Assassins's Creed Chronicles: China'da Ezio Auditore tarafından eğitilen kız suikastçi Shao Jun'u kontrol ediyoruz. 2.5D tasarımına rağmen oyun görsellik anlamında oldukça tatmin edici bir deneyim sunuyor. Kontrollerin basitliği ve genel anlamda sahip olduğu atmosferiyle serinin hayranlarından epey olumlu yorumlar almayı başarmıştı.

Assassin's Creed Chronicles: China oyununu Uplay üzerinden ücretsiz bir şekilde edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Tanıtım yazısı:

Çin, 1526: Ming hanedanlığının alacakaranlığı. Efsanevi Ezio Auditore tarafından eğitin alan Assassin Shao Jun memleketine döner ve bir zamanların harika Chinese Brotherhood'unu yeniden ayağa kaldırmak için mücadele eder.

Shao Jun'a geleneksel fırça boyayla eşsiz bir şekilde tasarlanan bir dünyada yol gösterirken avlanmanın heyecanına kendinizi kaptırın. Avınızı takip edin ve zafere ulaşmak için gizlice ilerleyin, ıslık çalarak ve zekice kılık değiştirerek düşmanlarınızı şaşırtın ya da Jun’un yakın dövüş silahlarını kullanarak rakiplerinizi dövüş sanatlarıyla, güçlü bir Kian kılıcıyla ve gizlenmiş bir ayak bıçağıyla bertaraf edin.


https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Assassins_Creed_Chronicles_China_Uplayde_Ucretsiz-93414.htm Yorum Yaz
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al-ozaria 3 ay en beğenilen
Ek bilgi namına, Steam'de de Kholat geçici süre ücretsiz. ( "Oyunu Oyna" deyince kalıcı şekilde sahip olunuyor. )
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join 3 ay
Arkadaşlar daha önce o mağazadan alışveriş yapmadım, ingilizcem idare eder olmasına rağmen alamadım Payment kısmındaki bilgileri doldurmama rağmen eksik var diyor. Neyi atlamış olabilirim?
Edit: Hallettim orada ödeme yöntemini seçmek gerekliymiş, oysa orasının tasarımı gerçekten kötü olmuş bildiğin şu yöntemler ile ödeme yapabilirsiniz gibi geldi sonraki sayfada çıkacak sandım meğerse seçilmelik bir şeymiş :)
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dark_prince60 3 ay
az önce hızlı ve öfkelinin yeni filmine de aynı şeyi yazdım.
serinin suyu çoktan çıktı.
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a_y_k_u_t 3 ay
Bilgilendirme için teşekkürler, oyun resmen Mark of the Ninja Ubisoft Edition :)
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al-ozaria 3 ay en beğenilen
Ek bilgi namına, Steam'de de Kholat geçici süre ücretsiz. ( "Oyunu Oyna" deyince kalıcı şekilde sahip olunuyor. )
store.steampowered.com/...
Yanıtla +6
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Celonfix 3 ay
Bilgilendirme için teşekkürler.
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