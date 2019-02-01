Assassin's Creed serisinin 2.5D oyunu Assassin's Creed Chronicles: China, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Uplay mağazası genelinde yeni bir indirim kampanyası başlatan Ubisoft, normalde 51.50 TL'ye satılan oyunu 5 Şubat'a kadar ücretsiz yaptı.

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Assassins_Creed_Chronicles_China_Uplayde_Ucretsiz-93414.htm

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