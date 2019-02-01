Assassin's Creed serisinin 2.5D oyunu Assassin's Creed Chronicles: China, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Uplay mağazası genelinde yeni bir indirim kampanyası başlatan Ubisoft, normalde 51.50 TL'ye satılan oyunu 5 Şubat'a kadar ücretsiz yaptı.
Assassins's Creed Chronicles: China'da Ezio Auditore tarafından eğitilen kız suikastçi Shao Jun'u kontrol ediyoruz. 2.5D tasarımına rağmen oyun görsellik anlamında oldukça tatmin edici bir deneyim sunuyor. Kontrollerin basitliği ve genel anlamda sahip olduğu atmosferiyle serinin hayranlarından epey olumlu yorumlar almayı başarmıştı.
Assassin's Creed Chronicles: China oyununu Uplay üzerinden ücretsiz bir şekilde edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Tanıtım yazısı:
Çin, 1526: Ming hanedanlığının alacakaranlığı. Efsanevi Ezio Auditore tarafından eğitin alan Assassin Shao Jun memleketine döner ve bir zamanların harika Chinese Brotherhood'unu yeniden ayağa kaldırmak için mücadele eder.
Shao Jun'a geleneksel fırça boyayla eşsiz bir şekilde tasarlanan bir dünyada yol gösterirken avlanmanın heyecanına kendinizi kaptırın. Avınızı takip edin ve zafere ulaşmak için gizlice ilerleyin, ıslık çalarak ve zekice kılık değiştirerek düşmanlarınızı şaşırtın ya da Jun’un yakın dövüş silahlarını kullanarak rakiplerinizi dövüş sanatlarıyla, güçlü bir Kian kılıcıyla ve gizlenmiş bir ayak bıçağıyla bertaraf edin.
https://bolumsonucanavari.com/Haberler-Assassins_Creed_Chronicles_China_Uplayde_Ucretsiz-93414.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
store.steampowered.com/...