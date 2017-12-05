Assassin's Creed: Black Flag ve bir oyun ücretsiz!

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Ubisoft, yıl sonu indirimleri öncesi bombayı patlattı ve bu ay iki oyunu ücretsiz vereceğini duyurdu. World in Conflict: Complete Edition ve Assassin's Creed IV: Black Flag ücretsiz olarak sunulacak.

Ubisoft iki oyunu aynı anda vermek yerine sırayla vermeyi tercih etmiş. Bu nedenle bugünden itibaren 11 Aralık’a kadar World in Conflict: Complete Edition oyununu, ardından 11 Aralık-18 Aralık tarihlerinde Assassin's Creed IV: Black Flag’i ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

uPlay platformu üzerinde hediye edilecek oyunları bir defa kütüphaneye ekledikten sonra ömür boyu erişebileceksiniz.





World in Conflict Eylül 2007'de Assassin's Creed IV: Black Flag ise Ekim 2013'te çıkmıştı. Düşük güce sahip bilgisayarlarda oynanabilir. Assassin's Creed IV: Black Flag’in Türkçe yaması bulunuyor.

Assassin's Creed: Black Flag Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista SP, Windows 7 SP1 ya da Windows 8

İşlemci: Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz ya da AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz ya da daha iyisi

RAM: 2GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 260 ya da AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with Shader Model 4.0 ya da daha üzeri)

DirectX: DirectX 10 ve üzeri

Boş Alan: 30 GB

World in Conflict Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: : Windows® XP

İşlemci: Tek çekirdekli 2.0 GHz veya daha hızlı

RAM: 512 MB (1 GB Windows Vista™için)

Ekran Kartı: 128 MB video RAM, DirectX® 9.0c uyumlu

DirectX: DirectX 10 ve üzeri

Boş Alan: 2.5 GB