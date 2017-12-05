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Assassin's Creed: Black Flag ve bir oyun ücretsiz!

Ubisoft, aralık ayında PC kullanıcılarına iki adet ücretsiz oyun vereceğini açıkladı. Bu hafta World in Conflict oyunu, gelecek hafta da Assassin's Creed IV: Black Flag ücretsiz olacak.
1 yıl
7,2b
1
35
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Assassin's Creed: Black Flag ve bir oyun ücretsiz!
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Ubisoft, yıl sonu indirimleri öncesi bombayı patlattı ve bu ay iki oyunu ücretsiz vereceğini duyurdu. World in Conflict: Complete Edition ve Assassin's Creed IV: Black Flag ücretsiz olarak sunulacak.

Ubisoft iki oyunu aynı anda vermek yerine sırayla vermeyi tercih etmiş. Bu nedenle bugünden itibaren 11 Aralık’a kadar World in Conflict: Complete Edition oyununu, ardından 11 Aralık-18 Aralık tarihlerinde Assassin's Creed IV: Black Flag’i ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

uPlay platformu üzerinde hediye edilecek oyunları bir defa kütüphaneye ekledikten sonra ömür boyu erişebileceksiniz. 


World in Conflict Eylül 2007'de Assassin's Creed IV: Black Flag ise Ekim 2013'te çıkmıştı. Düşük güce sahip bilgisayarlarda oynanabilir. Assassin's Creed IV: Black Flag’in Türkçe yaması bulunuyor.

Assassin's Creed: Black Flag Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows Vista SP, Windows 7 SP1 ya da Windows 8
  • İşlemci: Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz ya da AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHz ya da daha iyisi
  • RAM: 2GB
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 260 ya da AMD Radeon HD 4870 (512MB VRAM with Shader Model 4.0 ya da daha üzeri)
  • DirectX: DirectX 10 ve üzeri
  • Boş Alan: 30 GB

World in Conflict Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: : Windows® XP
  • İşlemci: Tek çekirdekli 2.0 GHz veya daha hızlı
  • RAM: 512 MB (1 GB Windows Vista™için)
  • Ekran Kartı: 128 MB video RAM, DirectX® 9.0c uyumlu
  • DirectX: DirectX 10 ve üzeri
  • Boş Alan: 2.5 GB

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tahir40 1 yıl en beğenilen
Benim hesapta mevcut, zamanında almıştım. Oyunu paragöz Edward kardeşimizi Assasinlere yakıştıramayan bi kitle eleştirse de 2 kez bitirmiş biri olarak çok beğenmiştim. Deniz savaşları efsanedir, konusuyla finaliyle çok beğendiğim; para verip oynamaya değer bulduğum son AC oyunudur.
Benim hesapta mevcut, zamanında almıştım. Oyunu paragöz Edward kardeşimizi Assasinlere yakıştıramayan bi kitle eleştirse de 2 kez bitirmiş biri olarak çok beğen...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Sliskelion 1 yıl theJuDGe_41
Bundan bahsediyorum, fotoğraftaki AC:Revelations.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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theJuDGe_41 1 yıl Sliskelion
Sliskelion

Revelations ın fotoğrafına Black Flag yazmasaydınız iyiydi.

Yanlışın var görsel black flag oyunun görseli
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SkyTech74 1 yıl psycho1905
Benim suçum değil. DH uygulaması bildirim yolladı. Hiç bakmadım ki, ne zaman haber yayınlanmış...
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SkyTech74 1 yıl
Bir ara yine ücretsiz verilmişti.. Açıkçası zamanında fena değildi.
Unity sonrası, benim için çok kötü geldi gözüme.. Unity'de adam öldürme zorluğu sonrası, 3 ve Black Flag çok kötü gelmeye başlıyor.
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psycho1905 1 yıl SkyTech74
Bu yorumu yapmak ocin cidden 4 ay bekledin mi ?
Rahatladin mi bari ?
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erdemkuru 1 yıl
benden donanımhaber ölücüsü olmaz galiba. oyunları beğenmediğim için bedava olduğu halde indirmiyorum kütüphaneye felende eklemiyorum. bundan öncede watch dogs konusu açılmıştı galiba yine bedava onuda beğenmediğim için indirmedim.
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Onurcan91 1 yıl
Beyler oyunu nasıl indireceğiz bilgisi olan var mı ?,Steam'de ücretli görünüyor.

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SPaCeLoRD 1 yıl Onurcan91
Onurcan91
Beyler oyunu nasıl indireceğiz bilgisi olan var mı ?,Steam'de ücretli görünüyor.



haberin herhangi bi yerinde steam kelimesi gördün mü ?
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omaTR 1 yıl
ac yi almayan kalmasın up
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gs09gs09 1 yıl
Uplay yok steam yok cplay ne bu arkadas hangisine yetisicez biz tek poatformda toplaniverelim demiyolar
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Omisis046 1 yıl
Müthiş. Crackli oynayıp bitirdiydim, şimdi orjinalini ekleyip crackli setupu silebilirim.
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anyhow 1 yıl
eyvallah attık kütüphaneye
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redoano 1 yıl
Black Flag uzak dursun.. AC'den beni soğutan oyun. Origins geldi de rogue'dan geri başladım hikayeyi yakalayıp origins oynamak için. Yoksa black flag yüzünden kafamda silmiştim tüm seriyi.
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Hondo Ohnaka 1 yıl
Assassin's Creed'in ilk kötü oyunu
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