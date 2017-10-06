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Assassin’s Creed Origins PC sistem gereksinimleri açıklandı

Assasin's Creed serisine verilen iki yıllık aranın ardından serinin yeni oyunu Assasin's Creed Origins'in çıkışına az bir süre kaldı. Ubisoft, oyunun minumum sistem gereksinimlerini paylaştı.
1 yıl
5,5b
1
23
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Ubisoft, Assassin’s Creed Origins'in resmi PC sistem gereksinimlerini paylaştı. Assassin’s Creed Origins 27 Ekim tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

Assassin’s Creed Origins Minimum Sistem Gereksinimleri

İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (yalnızca 64-bit versiyonlar)
İŞLEMCİ: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz veya AMD FX-6350 @ 3.9 GHz veya eşdeğeri
EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD R9 270 (2048 MB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
RAM: 6GB
Çözünürlük: 720p
Video Ayarı: En Düşük

Assassin’s Creed Origins Önerilen Sistem Gereksinimleri

İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (yalnızca 64-bit versiyonlar)
İŞLEMCİ: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHz
EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD R9 280X (3GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
RAM: 8GB
Çözünürlük: 1080p
Video Ayarı: Yüksek

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Assassins_Creed_Origins_PC_Sistem_Gereksinimleri_Aciklandi-88384.htm Yorum Yaz
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Celonfix 1 yıl en beğenilen sterig
Kazuro

Sadece 64 bit mi


Yıl olmuş 2017, 32bit olacak hali yok AAA bir oyunun.
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DH Misafiri 1 yıl
Sadece Bu yıl oyun yeni çıkacak 64 bit olacak ama 32 bit artık yok Harika bir oyun oynamaya tadını çıkacağım. Efsane geri dönüyor bebeğim. :D
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Celonfix 1 yıl
Oyun çok güzel gözüküyor. Umarım her platforma ayrı grafikler sunarlar ve umarım başka platform için hepsi downgrade yemez. (xbox one x'te stabil çalışmaktayken ps4 proda stabil çalışmssa downgrade yapabilir ama bunu tüm platformlara uygulayabiliyor ubisoft)
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warchief46 1 yıl
Syndicate ile aynı.
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Celonfix 1 yıl warchief46
warchief46
Syndicate ile aynı.

Alakası dahi yok.Bunu unity ve syndicate için söyleseniz kabul edilebilir ama origin oldukça farklı. Mekanikleri,zamanı,oynayışı.
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Ewarrr 1 yıl
Belemedeyiz gelsin artik...20gigolayt bu oyjn için az boyut değilmi ya:)
Hdr desteği de gelir inşallah pc için bu oyuna
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Witcher3 1 yıl
Önerilen sistem gerçekçi durmuyor millet oyunu alsın diye yapıyor olabılırler. Gameplay videolarını 760 ilemi çektiler yani neyin kafası bu? Adam 760 önerilen diye oyunu alıp medium da oynarsa ne olacak?
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Kendomen 1 yıl
750 Ti ne yapar merak ediyorum.
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muroooo19 1 yıl
gtx 970 ile bunu ultra high da oynarım bence.
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hsntngr 1 yıl
Oyunun boyutu 20 gb olacak diyolar ? az değil mi syndicate bile 50 civarydı
www.sistemgereksinimleri.info/assassins-creed-origins-sistem-gereksinimleri/
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canguler917 1 yıl
gtx660 la 720p de düşük ayarlarda, gtx760 la 1080p de yüksek ayarlarda mı oynanacakmış?firmalar ne kadar sallamasyon yapıyorlar şu gerekli sistem özelliklerini
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forgot 1 yıl canguler917
canguler917
gtx660 la 720p de düşük ayarlarda, gtx760 la 1080p de yüksek ayarlarda mı oynanacakmış?firmalar ne kadar sallamasyon yapıyorlar şu gerekli sistem özelliklerini

önerilenin tam standartı yok sanırım.
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Önerilen ekran kartı GTX 760 mı ?
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ubisoft, pc oyun ve
6 etiket daha sistem gereksinimleri minimum sistem gereksinimleri assassin’s creed origins Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş
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