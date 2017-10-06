Assassin’s Creed Origins PC sistem gereksinimleri açıklandı

Ubisoft, Assassin’s Creed Origins'in resmi PC sistem gereksinimlerini paylaştı. Assassin’s Creed Origins 27 Ekim tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.
Assassin’s Creed Origins Minimum Sistem GereksinimleriİS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (yalnızca 64-bit versiyonlar)
İŞLEMCİ: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz veya AMD FX-6350 @ 3.9 GHz veya eşdeğeri
EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD R9 270 (2048 MB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
RAM: 6GB
Çözünürlük: 720p
Video Ayarı: En Düşük
Assassin’s Creed Origins Önerilen Sistem GereksinimleriİS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (yalnızca 64-bit versiyonlar)
İŞLEMCİ: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHz
EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD R9 280X (3GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)
RAM: 8GB
Çözünürlük: 1080p
Video Ayarı: Yüksek
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Assassins_Creed_Origins_PC_Sistem_Gereksinimleri_Aciklandi-88384.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yıl olmuş 2017, 32bit olacak hali yok AAA bir oyunun.