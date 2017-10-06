Assassin’s Creed Origins PC sistem gereksinimleri açıklandı

Ubisoft, Assassin’s Creed Origins'in resmi PC sistem gereksinimlerini paylaştı. Assassin’s Creed Origins 27 Ekim tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

Assassin’s Creed Origins Minimum Sistem Gereksinimleri

Video Ayarı: En Düşük

Assassin’s Creed Origins Önerilen Sistem Gereksinimleri

Video Ayarı: Yüksek

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Assassins_Creed_Origins_PC_Sistem_Gereksinimleri_Aciklandi-88384.htm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (yalnızca 64-bit versiyonlar)İŞLEMCİ: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz veya AMD FX-6350 @ 3.9 GHz veya eşdeğeriEKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD R9 270 (2048 MB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)RAM: 6GBÇözünürlük: 720pİS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (yalnızca 64-bit versiyonlar)İŞLEMCİ: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHzEKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD R9 280X (3GB VRAM Shader Model 5.0 veya daha iyisi)RAM: 8GBÇözünürlük: 1080p