Aston Martin DB11'in üstü açık versiyonu yakından görüntülendi

Geçtiğimiz Aralık ayında ilk kez kış koşulları testlerinde İşveç'te görüntülenen Aston Martin DB11 Volante, bu defa daha yakın çekimlerle görüntülendi. Model coupe versiyonuna göre sahip olacağı değişiklikleri saklaması açısından arka kısmında bazı ekstra panellere sahip.

Açılır tavan nedeniyle C sütununa sahip olmayacak alan aracın arka kısmı da bu duruma uygun olarak yeniden düzenlenmiş. Aston Martin'in DB11 Coupe modelinde kullandığı AeroBlade isimli hava akış teknolojisi de bagaj kapağı üzerindeki kamuflajdan da anlaşılacağı üzere elden geçirilecek kısımlar arasında. Coupe modelde C sütunu üzerinde yer alan bu aerodinamiğe yardımcı detayların Volante modelinde arka çamurluklara taşınacağı düşünülüyor. AeroBlade teknolojisi ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Çekilen görüntüler neticesinde aracın ön kısmında da değişikliğin yapılabileceği görülürken, yanyana çekilen görselerde aracın kaput hava kanalları farklı olarak görünüyor. Bu durum kesin olmamakla birlikte test aracında Mercedes-AMG'nin 4.0 litre V8 motorunun yer almasının da bu değişikliğin nedeni olabileceği düşünülüyor.

http://www.motor1.com/news/136448/aston-martin-db11-volante-spy/