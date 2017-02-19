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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aston Martin DB11'in üstü açık versiyonu yakından görüntülendi

Aston Martin DB11 modelinin üstünü açmaya hazırlanıyor. Aracın Volante olarak adlandırılan üstü açık versiyonu testler esnasında Coupe versiyon ile birlikte görüntülendi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
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8
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Aralık ayında ilk kez kış koşulları testlerinde İşveç'te görüntülenen Aston Martin DB11 Volante, bu defa daha yakın çekimlerle görüntülendi. Model coupe versiyonuna göre sahip olacağı değişiklikleri saklaması açısından arka kısmında bazı ekstra panellere sahip.
Açılır tavan nedeniyle C sütununa sahip olmayacak alan aracın arka kısmı da bu duruma uygun olarak yeniden düzenlenmiş. Aston Martin'in DB11 Coupe modelinde kullandığı AeroBlade isimli hava akış teknolojisi de bagaj kapağı üzerindeki kamuflajdan da anlaşılacağı üzere elden geçirilecek kısımlar arasında. Coupe modelde C sütunu üzerinde yer alan bu aerodinamiğe yardımcı detayların Volante modelinde arka çamurluklara taşınacağı düşünülüyor. AeroBlade teknolojisi ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Çekilen görüntüler neticesinde aracın ön kısmında da değişikliğin yapılabileceği görülürken, yanyana çekilen görselerde aracın kaput hava kanalları farklı olarak görünüyor. Bu durum kesin olmamakla birlikte test aracında Mercedes-AMG'nin 4.0 litre V8 motorunun yer almasının da bu değişikliğin nedeni olabileceği düşünülüyor.

http://www.motor1.com/news/136448/aston-martin-db11-volante-spy/ Yorum Yaz
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haberelectro 2 yıl en beğenilen
Editore hatun verin acele
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fantomasds 2 yıl haberelectro
haberelectro

Editore hatun verin acele


"Geçtiğimiz Aralık ayında ilk kez kız koşulları testlerinde"

haberelectroEditore hatun verin acele"Geçtiğimiz Aralık ayında ilk kez kız koşulları testlerinde" ...
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xmen121 2 yıl
Pek hoşuma gitmedi
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sdc55 2 yıl
BİR TANE ALAYIM BARI
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shadowtr 2 yıl
Ceryanda kalır hasta olursunuz dikkat edin.
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V4LKyR 2 yıl
Farkettim ki, camların üzerinden geçen hava aracın içinden geçerek arka spoylerden çıkıyor.
İlginç.
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Kerim5100 2 yıl
Coupe'ye birkaç kere denk geldim. Araç gerçekten çok güzel ama nedense ön ile arkayı kafamda birleştiremiyorum alakasızlar sanki.
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haberelectro 2 yıl en beğenilen
Editore hatun verin acele
1 Yanıt Yanıtla +7
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fantomasds 2 yıl haberelectro
haberelectro

Editore hatun verin acele


"Geçtiğimiz Aralık ayında ilk kez kız koşulları testlerinde"

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