Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Aston Martin Valkyrie: 11,100 rpm, 1,000 hp, 740 Nm

Geçtiğimiz yıl pistlerde henüz prototip aşamasındayken boy gösteren ve büyük beğeni kazanan Aston Martin’in yeni aracı Valkyrie’nin güç ünitesi hakkında detaylar şekilleniyor.
5 ay
12,7b
1
26
Otomobil Teknolojileri
Kerem Ardıçlı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Süper spor araba geliştiricisi Aston Martin, prototipiyle büyük beğeni toplayan Valkyrie modeli üzerinde çalışmalara devam ediyor. Sıra dışı bir şekilde tasarlanan araç yollarda da boy gösterecek. Aracın güç ünitesi için İngiliz Cosworth firmasıyla ortaklık yapan Aston Martin, motor hakkında detayları paylaştı.

“Canavar” diye hitap edebileceğimiz motor tam olarak 1,000 hp güç üretiyor. Bugatti 2005 yılında 1,000 hp güç ürettiğinde otomotiv dünyasında bir çığır açmıştı. Ancak bu motorda tamı tamına 4 adet turbo vardı.

Cosworth’ün geliştirdiği motor ise tarihte yeni bir sayfa açacak cinsten: Motor atmosferik beslemeli. 6,5 litrelik 12V motor 10,500 devirde tamı tamına 1,000 hp güç üretiyor. 7,000 devirde 740 Nm gibi inanılmaz bir tork değerine sahip motorun üretim süreci oldukça zorlu.

Ayrıca Bkz. "Karşınızda kurşun geçirmez Tesla Model X"

Motorun krank milini üretmek 6 ay sürüyor. Motorun diğer parçaları da bu yüksek güce dayanabilecek şekilde üretiliyor. 170 mm çapında ve 775 mm uzunluğunda hayatına başlayan krank mili 6 ayın sonunda ağırlığının yüzde 80’ini kaybederek son halini alıyor. Üstelik böylesi özelliklere sahip bir motor sadece 206 kg ağırlığında. Bu değer onu Formula 1 motorlarından ağırlık başına daha verimli bir pozisyona koyuyor.

Aston Martin bununla da sınırlı kalmayacağını açıkladı. Valkyrie yollara çıktığında ek olarak elektrik ünitesinden de güç alacak. Bu da güç değerlerinin akıl almaz bir noktaya ulaşacağını bizlere şimdiden haber veriyor. Aşağıdan motorla ilgili görsellere ve videoya ulaşabilirsiniz.

https://newatlas.com/aston-martin-cosworth-valkyrie-engine/57652/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
High Quality 5 ay en beğenilen
Biri F1'i Formula 1 sanmış biri de motorunu McLaren sanmış kafayı yemek üzereyim.
F1, McLarenin bir yol modeli.
Motoru da BMW'dir.
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shkoksal 5 ay SayınOzi
Hocam mclaren ne zaman motor üretti bizi bi aydınlatır mısın?
2 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lacano 5 ay SayınOzi
Yalnız f1'in motoru İngiliz değil Alman'dır, bmw S70/2...
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozzzy222 5 ay
hepiniz fakirsiniz işte :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 5 ay


Efsane bir motor yapmışlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BaatılRhymer 5 ay
1000 hp ve atmosferik. Dehşet bir şey geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Vulcan'ın abisi geldi. Hoşgeldin Valkyrie
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 5 ay
Tasarım manyak ama bende üniversitelerin ürettiği güneş panelli bisikletleri hatırlatmadı değil
Önündeki o boşlık falan. Neyse sustum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 5 ay
Bugattideki motor siradan iki V8 in birlestirilmesinden meydana geldi. Dayaniklilik, gundelik kullanim gibi etmenler goze alinarak gelistirilen bir motor. Bununla kiyaslanmasi elmayla armut gibi. 100 bin km omru var zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 5 ay
Jaguar XJR15 diyorum ve köşeme çekiliyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yolyordam35 5 ay
dehşetmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 5 ay
Motorsiklet mi yaptınız kral o nasıl devir bandı öyle
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 5 ay
Volvo XC90 varken buna mı araba diyeceğiz? Saatte 180 km hızla vın vıııınnnn diye gidip bu arabayı pert ederim be hey gidi hey.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12652 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Aston Martin, Popüler ve
6 etiket daha valkyrie cosworth 1000 hp Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Kerem Ardıçlı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Hyundai'ye göre gelecek hidrojenle çalışan otomobillerde 5 ay Katlanabilir akıllı telefon kervanına Microsoft da katılıyor 5 ay Dijital müze fikri, herkesin milyonlarca fosile ulaşmasını sağlayabilir 5 ay Samsung'un katlanabilir telefonu 6.000 mAh kapasiteli pille gelebilir 5 ay Geç saatlerde başlayan dersler akademik başarıyı artırıyor 5 ay Google’un yeni materyal tasarımı mobil cihazlar için sunuldu 5 ay Kritik SQLite açığı milyonlarca uygulamayı etkiliyor 5 ay YouTube sahte takipçileri temizledi, abone sayıları düştü 5 ay Dünyanın ilk oyuncu eldiveni ile tanışın 5 ay Google Play Oyunlar yeni güncellemesiyle karanlık mod özelliği kazandı 5 ay Huawei P30 Pro modelinin su damlası çentik ile geleceği kesinleşiyor 5 ay Honor, MediaTek işlemci kullanan yeni bir akıllı saat geliştiriyor 5 ay Bluetooth ile kontrol edilen yutulabilir kapsül 5 ay Google Pixel 3 ve 3 XL kullanıcıları bu kez de çağrı kalitesi sorunları yaşıyor 5 ay Bu karınca türü çenesini 324 km/h hızla kapatabiliyor 5 ay Samsung'un yeni çentik tasarımları ortaya çıktı 5 ay Üşüdüğünüzde sizi ısıtan elbise yaması geliştirildi 5 ay Shenzhen tüm toplu taşıma otobüsleri elektrikli olan dünyanın ilk şehri 5 ay Türkiye, 1954'te veremle nasıl mücadele etmişti? 5 ay Taylor Swift konserinde yüz tanıma teknolojisi kullanılması tartışma yarattı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Aston Martin Valkyrie: 11,100 rpm, 1,000 hp, 740 Nm Sonraki 2018'in en kötü şifre kombinasyonları açıklandı 5 ay Yaban arısı zehrinden geliştirilen antibiyotik umut verici 5 ay Lenovo Z5s devasa ekran ve 10 GB RAM ile gelebilir 5 ay 2si1 | Türk Telekom'un über internet fiyatları 5 ay Bir bedava oyun haberi de Epic Store’dan geldi 5 ay Discord, düşük komisyon oranlarıyla kendi oyun mağazasını genişletiyor 5 ay Mevlâna Haftası farklı sosyal platformlarda kutlanmaya devam ediyor 5 ay Futbol kulüplerinin kripto paralara ilgisi büyüyor 5 ay Haftaya A101 marketler Türkiye’de ilk kez Samsung Android Go telefonu satacak 5 ay Türkiye liginin olduğu PES 2019 mobile geldi 5 ay Dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai, Snapdragon 855 ile birlikte satışa sunuldu 5 ay Tesla, dijital ürün müdürünü Google’a kaptırdı 5 ay Microsoft’tan yapay zeka destekli yeni bir haber uygulaması 5 ay New Horizons, yeni hedefine ulaşmak üzere: İşte gönderdiği fotoğraf 5 ay Netflix'in iptal ettiği Marvel dizilerinin kurtarılmasını bekleyenlere kötü haber 5 ay Call of Duty mobil oyunu beta testine başladı, herkesten önce yükleyebilirsiniz 5 ay Huawei P30 Pro çentikli tasarım trendini sürdürecek 5 ay Karşınızda kurşun geçirmez Tesla Model X 5 ay 22nm sürecinde yeni bir Intel çipseti tanıtıldı 5 ay Logitech Options yazılımı ciddi açık barındırıyor, mutlaka güncelleyin Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim