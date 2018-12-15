Aston Martin Valkyrie: 11,100 rpm, 1,000 hp, 740 Nm

Süper spor araba geliştiricisi Aston Martin, prototipiyle büyük beğeni toplayan Valkyrie modeli üzerinde çalışmalara devam ediyor. Sıra dışı bir şekilde tasarlanan araç yollarda da boy gösterecek. Aracın güç ünitesi için İngiliz Cosworth firmasıyla ortaklık yapan Aston Martin, motor hakkında detayları paylaştı.



“Canavar” diye hitap edebileceğimiz motor tam olarak 1,000 hp güç üretiyor. Bugatti 2005 yılında 1,000 hp güç ürettiğinde otomotiv dünyasında bir çığır açmıştı. Ancak bu motorda tamı tamına 4 adet turbo vardı.



Cosworth’ün geliştirdiği motor ise tarihte yeni bir sayfa açacak cinsten: Motor atmosferik beslemeli. 6,5 litrelik 12V motor 10,500 devirde tamı tamına 1,000 hp güç üretiyor. 7,000 devirde 740 Nm gibi inanılmaz bir tork değerine sahip motorun üretim süreci oldukça zorlu.



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Motorun krank milini üretmek 6 ay sürüyor. Motorun diğer parçaları da bu yüksek güce dayanabilecek şekilde üretiliyor. 170 mm çapında ve 775 mm uzunluğunda hayatına başlayan krank mili 6 ayın sonunda ağırlığının yüzde 80’ini kaybederek son halini alıyor. Üstelik böylesi özelliklere sahip bir motor sadece 206 kg ağırlığında. Bu değer onu Formula 1 motorlarından ağırlık başına daha verimli bir pozisyona koyuyor. Cosworth’ün geliştirdiği motor ise tarihte yeni bir sayfa açacak cinsten: Motor10,500 devirde tamı tamına 1,000 hp güç üretiyor. 7,000 devirdegibi inanılmaz bir tork değerine sahip motorun üretim süreci oldukça zorlu.MotorunMotorun diğer parçaları da bu yüksek güce dayanabilecek şekilde üretiliyor. 170 mm çapında ve 775 mm uzunluğunda hayatına başlayan krank mili 6 ayın sonunda ağırlığının yüzde 80’ini kaybederek son halini alıyor. Üstelik böylesi özelliklere sahip bir motor sadece 206 kg ağırlığında. Bu değer onu Formula 1 motorlarından ağırlık başına daha verimli bir pozisyona koyuyor.



Aston Martin bununla da sınırlı kalmayacağını açıkladı. Valkyrie yollara çıktığında ek olarak elektrik ünitesinden de güç alacak. Bu da güç değerlerinin akıl almaz bir noktaya ulaşacağını bizlere şimdiden haber veriyor. Aşağıdan motorla ilgili görsellere ve videoya ulaşabilirsiniz.

https://newatlas.com/aston-martin-cosworth-valkyrie-engine/57652/