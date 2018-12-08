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Aston Martin klasik otomobillerini elektrikliye dönüştürüyor

İngiliz otomotiv devlerinden Aston Martin, artık birer klasik haline gelmiş eski otomobillerini elektrikliye dönüştürmek ve trafikten kaldırılmalarını engellemek için bir program başlattı.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İngiltere'nin köklü otomotiv şirketlerinden Aston Martin, klasikleşmiş eski otomobillerine ilgiyi yeniden canlandırmayı planlıyor. Şirket trafikten kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıya olan bazı modellerini elektrikli otomobile çevirmek için yeni bir dönüşün programı başlatmaya hazırlanıyor.

Çok az değişiklik yapılacak

Aston Martin'in listesindeki ilk klasik otomobili, 1970'lerde piyasaya sürülen Aston Martin DB6 Volante modeli olacak. James Bond'un en sadık otomobil markalarından olan Aston Martin'in bu klasikleşmiş modelleri "casette" adı verilen bir dönüştürme kiti ile, aslına sadık kalınarak elektrikliye dönüştürülecek.
Şirket araçlara yeni bir ekran ekleneceğini ve iç dizaynda, bu klasik otomobillerin fanlarını kızdırmayacak ölçüde çok az değişiklik yapılacağını belirtiyor. Aston Martin'in son model araçlarında da tıpkı Porsche, Range Rover, Ford ve Volkswagen'de olduğu gibi elektrikli motorlara geçişin başladığını da geçmiş haberlerimizde sizlere duyurmuştuk.

https://www.theverge.com/2018/12/6/18129618/aston-martin-heritage-ev-electric-cars-city-ban Yorum Yaz
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CVenturas 5 ay en beğenilen
Yazık ediyorlar. O klasiklere bu zulüm yapılamaz. Aston Martinleri akülü araba yapmak nedir? Keşke tüp taksalarmış.
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deniz_sea 5 ay
Mantıklı bir hareket olmuş...
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haberelectro 5 ay
Bu arabaların esprisi sesi zaten. Direk parçalayıp teneke yapın daha iyi.
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expressimo 5 ay
Aynısını mercedes w124 gibi araçlar için de isteriz veya 67 mustang.
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Seyrim 5 ay
Motor sesini duymazsan bu klasiklerde olmaz.. Yazık olur..
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CVenturas 5 ay en beğenilen
Yazık ediyorlar. O klasiklere bu zulüm yapılamaz. Aston Martinleri akülü araba yapmak nedir? Keşke tüp taksalarmış.
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deniz_sea 5 ay
Mantıklı bir hareket olmuş...
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