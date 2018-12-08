Aston Martin klasik otomobillerini elektrikliye dönüştürüyor

İngiltere'nin köklü otomotiv şirketlerinden Aston Martin, klasikleşmiş eski otomobillerine ilgiyi yeniden canlandırmayı planlıyor. Şirket trafikten kaldırılma tehlikesiyle karşı karşıya olan bazı modellerini elektrikli otomobile çevirmek için yeni bir dönüşün programı başlatmaya hazırlanıyor.

Çok az değişiklik yapılacak

Aston Martin'in listesindeki ilk klasik otomobili, 1970'lerde piyasaya sürülen Aston Martin DB6 Volante modeli olacak. James Bond'un en sadık otomobil markalarından olan Aston Martin'in bu klasikleşmiş modelleri "casette" adı verilen bir dönüştürme kiti ile, aslına sadık kalınarak elektrikliye dönüştürülecek.

https://www.theverge.com/2018/12/6/18129618/aston-martin-heritage-ev-electric-cars-city-ban

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Şirket araçlara yeni bir ekran ekleneceğini ve, bu klasik otomobillerinölçüde çok az değişiklik yapılacağını belirtiyor. Aston Martin'in son model araçlarında da tıpkıve'de olduğu gibigeçişin başladığını da geçmiş haberlerimizde sizlere duyurmuştuk.