Lenovo'nun üç arka kameralı telefonu Z5s'in tanıtılacağı tarih belli oldu

Akıllı telefon üreticilerinden Lenovo, piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı telefonu Lenovo Z5s'i 18 Aralık tarihinde tanıtacağını açıkladı. Şirket etkinlik tarihini resmi Weibo sayfasında yayınladığı bir görselle duyurdu.

Lenovo Z5 Pro'nun gelişmiş bir modeli

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan lansman etkinliğinde üç arka kameraya sahip olan Lenovo Z5s basına tanıtılacak. Yayınlanan posterlerde hıza vurgu yapılırken, Huawei P20 Pro'yu anımsatan cihazın Lenovo Z5 Pro'nun gelişmiş bir modeli olacağı ifade ediliyor.

https://www.gsmarena.com/lenovos_triplecam_z5s_will_become_official_on_december_18-news-34602.php

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Lenovo Z5s hakkındakiçok fazla ortaya saçılmış olmasa da akıllı telefonunekran,pil kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. Daha önceki söylentilere bakarsak cihazınveyaişlemci ile geleceği belirtiliyor. Hatta bazı duyumlar'e işaret etse de bu ihtimalin düşük olduğunu belirtelim.