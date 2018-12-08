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Lenovo'nun üç arka kameralı telefonu Z5s'in tanıtılacağı tarih belli oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Lenovo, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Z5s'i ne zaman tanıtacağını açıkladı. Üç arka kamera ile gelecek olan cihazın detayları haberimizde.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Lenovo'nun üç arka kameralı telefonu Z5s'in tanıtılacağı tarih belli oldu
 
Akıllı telefon üreticilerinden Lenovo, piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı telefonu Lenovo Z5s'i 18 Aralık tarihinde tanıtacağını açıkladı. Şirket etkinlik tarihini resmi Weibo sayfasında yayınladığı bir görselle duyurdu.

Lenovo Z5 Pro'nun gelişmiş bir modeli

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan lansman etkinliğinde üç arka kameraya sahip olan Lenovo Z5s basına tanıtılacak. Yayınlanan posterlerde hıza vurgu yapılırken, Huawei P20 Pro'yu anımsatan cihazın Lenovo Z5 Pro'nun gelişmiş bir modeli olacağı ifade ediliyor.
Lenovo Z5s hakkındaki detaylar çok fazla ortaya saçılmış olmasa da akıllı telefonun 6.39-inç ekran, 3.210 mAh pil kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. Daha önceki söylentilere bakarsak cihazın Snapdragon 710 veya Snapdragon 845 işlemci ile geleceği belirtiliyor. Hatta bazı duyumlar Snapdragon 855'e işaret etse de bu ihtimalin düşük olduğunu belirtelim.

https://www.gsmarena.com/lenovos_triplecam_z5s_will_become_official_on_december_18-news-34602.php Yorum Yaz
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ens.aslan 5 ay
lenovoya inancım sıfır milleti sıfır çerçeve diye kandırıp çentikli telefon tanıttıklarında bitti gözümde
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