Asus, Join the Republic: Outshine the Competition etkinliğini sunar

Oyuncu donanımları pazarında lider marka haline gelen Asus ROG, daha fazla kitleye erişebilme adına önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 1 Nisan 2017’de Berlin, Almanya’da Join the Republic: Outshine the Competition oyuncu etkinliği düzenleniyor.

İlk kez düzenleniyor

Donanımhaber/BSC olarak yerinde takip edeceğimiz ve sıcak gelişmeleri an be an sizlere aktaracağımız Join the Republic: Outshine the Competition oyuncu etkinliği, pek çok ilke de imza atacak. Örneğin Quake Champions Avrupa’da ilk defa görücüye çıkacak.

ROG ve Bethesda Softworks ortaklığı ile etkinliğe gelecek Quake Champions yanında Prey de unutulmamış. ROG fanları etkinlikte bu oyunları, piyasaya çıkmadan önce ROG donanımlarıyla oynama şansına da kavuşacaklar.

Yine etkinlikte Ninjas in Pyjamas, Twitch yayıncıları ve ROG fanlarından oluşan üç takım bir Overwatch maçı yapacak. Ayrıca en yeni ROG oyuncu ürünleri de ziyaretçileri bekliyor olacak. Join the Republic: Outshine the Competition canlı yayını http://bit.ly/join_the_republic adresinden 1 Nisan 2017 Türkiye saati ile 16.00’da izlenebilecek.