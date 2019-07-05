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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus ROG Phone 2’nin tanıtım tarihi açıklandı

Asus’un oyuncu odaklı telefonu ROG Phone yenilenmeye hazırlanıyor. Firma, ROG Phone 2 modeli için Çin’de yapılacak etkinliğin tarihini resmen açıkladı. Detaylar haberimizde.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Asus ROG Phone 2’nin tanıtım tarihi açıklandı
Son yıllarda pek çok akıllı telefon üreticisinin oyuncu odaklı modellerini görme şansı yakaladık. Ancak oyuncu kelimesini aralarından en çok hak eden hiç şüphesiz Asus ROG Phone modeliydi. Geçtiğimiz sene tanıtılan Asus ROG Phone teknik özellikleri ve tasarımına ek olarak birbirinden ilginç aksesuarlarıyla oyun severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Bugün ise firmanın bir süredir adı duyulmaya başlayan ROG Phone 2 modelinin tanıtım tarihi açıklandı.

23 Temmuz’da tanıtılıyor

Etkinlik için paylaşılan posterde Asus ROG Phone 2’nin 23 Temmuz tarihinde tanıtılacağını görebiliyoruz. ROG logolu bu posterde dikkat çeken bir diğer nokta Tencent logosu. Hatırlarsanız Asus’un yeni modeli için Tencent ile iş birliği yapacağını sizlere aktarmıştık. Başta PUBG olmak üzere birçok oyunda hissesi bulunan Tencent’in, ROG Phone 2’ye oyun optimizasyonu noktasında yardım edeceği düşünülüyor. Yani yalnızca donanımda değil, yazılım kısmında da oyuncu telefonu isminin karşılığı kullanıcılara verilecek.

Asus ROG Phone 2’nin tanıtım tarihi açıklandı
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Asus, akıllı telefon pazarında eskisi kadar kendini gösteremiyor. Ancak ROG Phone modeli gerçekten ilgi çekiciydi. ROG Phone 2’nin de öyle olacağı şimdiden belli. Tabii ki ilk ROG Phone’dan hatırlayacağınız gibi uygun fiyat beklemek doğru olmayacaktır. Üst düzey özellikler kendisini yüksek fiyat etiketiyle hissettiriyor. Özellikle yanında sunulan aksesuarları da almak istediğiniz zaman ödeyeceğiniz rakam çok daha yukarı çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "39 TL değerindeki Overcooked, Epic Games Store'da ücretsiz"

Asus ROG Phone 2 için elimizdeki bilgiler şimdilik oldukça kısıtlı. Sadece 120 Hz tazeleme hızında ekran ile geleceğini biliyoruz. Henüz sızıntı veya açıklama olmasa da Android tarafındaki en güçlü yonga seti olan Snapdragon 855’ten gücünü alacağını da söyleyebiliriz. Tanıtım tarihi yaklaştıkça cihaz hakkında daha fazla bilginin elimize ulaşması mümkün.


https://www.gsmarena.com/asus_rog_phone_2_launch_date-news-37956.php Yorum Yaz
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mangalyurekli 1 gün
Artık pcde mmorpg oyunları bitti gibi. Mobil tarafında ise herkesin cebinde bir telefon olduğu için mmorpg oyunlar çok kalabalık ve keyifli oluyor. Sırf telefon için alınmaz. Bu telefon alınsa alınsa mouse fare ile oynanmak için alınır.
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FantomİçinF 2 gün
son kullanıcı için gereksiz ancak deneysel olarak bakılırsa güzel telefon. kimsenin tutup buna 7 bin tl vereceğini sanmıyorum oyun oynamak için, 5 bine pc yanına da 2 bine telefon alınır krallar gibi kullanılır. en olmadı ps4pro alınır exc oyunların tadına varılır. pubg mobile'yi 120hzde oynamak için 7 bin tl ve hatta üstü aptallıktır
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Ozanerdal34 2 gün
ilk telefon 7000 tl civarında 2. nin fiyatı ne olur bilinmez ama bana kalırsa bukadar para verilip alınabilecek bir telefon olduğunu sanmıyorum. 7000 tl'lere oyun telefonu yerine çok güzel sistemler toplayabilirsin kanımca
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