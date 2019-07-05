Asus ROG Phone 2’nin tanıtım tarihi açıklandı

Son yıllarda pek çok akıllı telefon üreticisinin oyuncu odaklı modellerini görme şansı yakaladık. Ancak oyuncu kelimesini aralarından en çok hak eden hiç şüphesiz Asus ROG Phone modeliydi. Geçtiğimiz sene tanıtılan Asus ROG Phone teknik özellikleri ve tasarımına ek olarak birbirinden ilginç aksesuarlarıyla oyun severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Bugün ise firmanın bir süredir adı duyulmaya başlayan ROG Phone 2 modelinin tanıtım tarihi açıklandı.

23 Temmuz’da tanıtılıyor

Etkinlik için paylaşılan posterde Asus ROG Phone 2’nin 23 Temmuz tarihinde tanıtılacağını görebiliyoruz. ROG logolu bu posterde dikkat çeken bir diğer nokta Tencent logosu. Hatırlarsanız Asus’un yeni modeli için Tencent ile iş birliği yapacağını sizlere aktarmıştık. Başta PUBG olmak üzere birçok oyunda hissesi bulunan Tencent’in, ROG Phone 2’ye oyun optimizasyonu noktasında yardım edeceği düşünülüyor. Yani yalnızca donanımda değil, yazılım kısmında da oyuncu telefonu isminin karşılığı kullanıcılara verilecek.

Asus, akıllı telefon pazarında eskisi kadar kendini gösteremiyor. Ancak ROG Phone modeli gerçekten ilgi çekiciydi. ROG Phone 2’nin de öyle olacağı şimdiden belli. Tabii ki ilk ROG Phone’dan hatırlayacağınız gibi uygun fiyat beklemek doğru olmayacaktır. Üst düzey özellikler kendisini yüksek fiyat etiketiyle hissettiriyor. Özellikle yanında sunulan aksesuarları da almak istediğiniz zaman ödeyeceğiniz rakam çok daha yukarı çıkıyor.

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Asus ROG Phone 2 için elimizdeki bilgiler şimdilik oldukça kısıtlı. Sadece 120 Hz tazeleme hızında ekran ile geleceğini biliyoruz. Henüz sızıntı veya açıklama olmasa da Android tarafındaki en güçlü yonga seti olan Snapdragon 855’ten gücünü alacağını da söyleyebiliriz. Tanıtım tarihi yaklaştıkça cihaz hakkında daha fazla bilginin elimize ulaşması mümkün.

https://www.gsmarena.com/asus_rog_phone_2_launch_date-news-37956.php