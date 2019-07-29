Asus ROG Phone 2 rekor sayıda ön sipariş aldı

Tayvanlı teknoloji şirketi Asus'un oyuncu odaklı son akıllı telefonu Asus ROG Phone 2, geçtiğimiz hafta tanıtılmasının ardından Çin'de ön siparişe açıldı. Yapılan açıklamalar, cihazın pazara etkileyici bir şekilde giriş yaptığını gösteriyor.

Eylül ayında diğer pazarlara sunulacak

Raporlara göre 510 dolarlık fiyat etiketiyle şimdilik Çin'de ön siparişe açılan cihaz, 2 milyon ön sipariş almış durumda. Asus ROG Phone 2'nin sadece Çin pazarında olduğu ve önümüzdeki haftalarda diğer pazarlarda da satışa sunulacağı düşünülünce bu rakamın katlanarak artması bekleniyor. Kullanıcılardan gelen aşırı talebin ana sebebi ise Tencent Games Edition adıyla piyasaya sürülen akıllı telefonun, rakipleriyle karşılaştırılınca 510 dolarlık makul fiyatı olarak gösteriliyor.

https://www.androidcentral.com/asus-rog-phone-ii-racks-2-million-pre-orders-china

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Buna ek olarak bu başarıda Asus ROG Phone 2'in+ yonga setiyle çalışan ilk akıllı telefon olmasının da önemi büyük. Telefonun diğer pazarlara iseayından itibaren girmesi bekleniyor. Cihazınversiyonu 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan varyantının fiyatı iseolarak belirlenmiş durumda.