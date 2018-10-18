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Asus ZenFone Lite L1 ve ZenFone Max M1 duyuruldu

Özellikle Asya kıtasındaki giriş seviye segmentine olan ilgiden yararlanmaya çalışan Asus operatör kampanyasıyla 50$’a kadar inen yeni akıllı telefonlarını duyurdu.
7 ay
10,2b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yavaş yavaş altıncı nesil ZenFone telefon serisine geçiş yapması beklenen Tayvanlı Asus giriş seviyesine yönelik telefonlarına devam ediyor. Hindistan’da ZenFone Lite L1 ve ZenFone Max M1 adında iki yeni model duyuruldu.

Asus ZenFone Lite L1 özellikleri ve fiyatı

Polikarbonat bir gövdeye sahip olan Asus ZenFone Lite L1 modelinde 5.45 inçlik ekran 1440x720 piksel çözünürlük sunuyor. Görece olarak ince diyebileceğimiz çerçevelere sahip ekran sayesinde kompakt bir yapı elde edilmiş.

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Snapdragon 430 yonga setinden gücünü alan modelde 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alıyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera LED flaş ile desteklenmiş.

3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Asus ZenFone Lite L1 modeli kısa bir süreliğine 81$ seviyesinden satılıyor. Ayrıca Reliance Jio aboneleri 30$ hediye çeki de alıyor. Yani telefon 50$’a gelmiş oluyor. Normalde ise 95$ gibi etkileyici bir fiyata sahip.

 

Asus ZenFone Lite L1 ve ZenFone Max M1 duyuruldu
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ZenFone Max M1 özellikleri ve fiyatı

ZenFone Max M1 modeli ekran ve işlemci açısından aynı. Bununla birlikte daha büyük bir batarya ve diğer bazı bileşenlerdeki iyileştirmeler göze çarpıyor.

Telefonun arka kısmı polikarbonat kaplama ve metal alaşım desteği sunuyor. Ön cam ise 2.5D kaplama ile Premium hissiyatı arttırıyor. Ayrıca 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde 5 katmanlı arka kamera, 8MP çözünürlüğünde LED flaşlı kamera da öne çıkıyor.

4000mAh kapasiteli batarya bir günü rahatlıkla çıkarırken diğer cihazları da şarj edebiliyor. Bu model için kısa süreli 100$ fiyat etiketi mevcut. Yine Reliance Jio aboneleri 30$ hediye çeki alıyor. Normal fiyat ise 122$ olacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/10/17/asus-zenfone-lite-l1-zenfone-max-m1-india/ Yorum Yaz
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Xtrud 7 ay en beğenilen
Harika bir haber yazmış yine eko. Max M1 işlemci bellek ve ekran açısından aynı diyor sonra 32 GB ve 3 GB ram diye sıralamış. Çok iyi ya.
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nightsoldier 7 ay
Ortalik telefondan gecilmiyor. Kim aliyor bu kadar telefonu, aklim almiyor. Cinli markalar her saat yeni model duyuruyor neredeyse. Eskiden samsunga kizardik surekli yeni model cikartiyor diye, Çinliler, maşallah tam gaz gidiyor
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Sphenis 7 ay
Sayın ekrem71, bundaki devrim nedir? Onu yazmamışsınız...
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Xtrud 7 ay en beğenilen
Harika bir haber yazmış yine eko. Max M1 işlemci bellek ve ekran açısından aynı diyor sonra 32 GB ve 3 GB ram diye sıralamış. Çok iyi ya.
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Tengrist 7 ay Xtrud
1 gb ram de benden olsun hafızaya da 16 yetmez demiş bolluk bereket olsun piyasa şenlensin demiş




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Whippoorwill 7 ay
Fiyatlar güzel. Tabi buralara uğrar mi bilinmez. Gelirse zaten 650-700 lira garanti taban fiyatı olur.
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MS4343 7 ay Whippoorwill
650-700 TL olursa yine iyi...1000 TL+ de bayağı!
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