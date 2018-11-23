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Asus ZenFone Max Pro M2'nin tasarımı tamamen açığa çıktı

Asus'un önümüzdeki ay Endonezya'da düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı yeni akıllı telefonun tasarımı açığa çıktı. İşte karşınızda ZenFone Max Pro M2'nin internete düşen yeni görselleri.
5 ay
8,3b
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5
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Asus ZenFone Max Pro M2, 11 Aralık tarihinde Endonezya'da resmen tanıtılacak. Akıllı telefonla ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde cihazın ilk resmi görseli yayınlanmıştı. Şimdi ise tasarımını açıkça gözler önüne seren yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Yeni ZenFone Max Pro M2 görselleri cihazın çentikli bir ekrana sahip olduğunu bir kez daha görmemizi sağlıyor. Sadece alt çerçevesinin çentik kadar kalın olduğunu görüyoruz. Ayrıca cihazın f/2.0 diyaframlı 13 megapiksel selfie kamerasına sahip olacağı söyleniyor.
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Asus'un yeni telefonu Full HD+ çözünürlüğü destekleyen 6.26 inç ekran ile gelecek. Telefonun hem ön hem de arka panelinin Corning Gorilla Glass korumalı olacağı belirtiliyor. Kısa süre önce yayınlanan "yanıltıcı teaser" cihazın üç arka kamera ile gelebileceğini ima etmişti ancak gerçekte durumun farklı olduğunu görüyoruz. Zira akıllı telefonun arka kısmında muhtemelen 12 MP + 5 MP sensöre ev sahipliği yapacak çift kamera var.

Saf Android deneyimi sunabilir

ZenFone Max Pro M2'nin parmak izi tarayıcısı ise arka panele yerleştirilmiş durumda. Hemen altında ise şirketin logosu bulunuyor. Bunun dışında cihazın 5.000 mAh pile sahip olacağına dair haberler var. Hızlı şarjı destekleyip desteklemediğini ise bilmiyoruz.
Telefonun ekranında bulunan simgeler, saf Android deneyimi sunabileceğini düşündürüyor. ZenFone Max Pro M2 gücünü ise Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti ve 4 GB RAM'den alacak. Ayrıca 64 GB ve 128 GB dahili depolama seçenekleri ile sunulması bekleniyor. Cihazın fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi yok.

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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Tasarımın açığa çıkmasına gerek yokmuş ki. Zaten son zamanlarda çıkan telefonların neredeyse tamamı bu tasarıma sahip. Önde çentik, arkada 2 kamera, 1 tane yuvarlak parmak izi okuyucu. Hepsi iPhone kopyası gibi duruyor...
Çıkan 99 cihazın %90 ı neredeyse aynı görünüyor. Birkaç tanesi farklı sadece...
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Tasarımın açığa çıkmasına gerek yokmuş ki. Zaten son zamanlarda çıkan telefonların neredeyse tamamı bu tasarıma sahip. Önde çentik, arkada 2 kamera, 1 tane yuva...
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atilasat 5 ay
bu nasıl bir isimlendirmedir böyle? asus uzunkavakaltındayatıpuyurkenrüyagörmezoğlu yapsaydın keşke.
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Ray Kurzweil 5 ay
Bu ne menem şekilsiz bir çentiktir böyle.
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OverClocK1ng 5 ay en beğenilen
Tasarımın açığa çıkmasına gerek yokmuş ki. Zaten son zamanlarda çıkan telefonların neredeyse tamamı bu tasarıma sahip. Önde çentik, arkada 2 kamera, 1 tane yuvarlak parmak izi okuyucu. Hepsi iPhone kopyası gibi duruyor...
Çıkan 99 cihazın %90 ı neredeyse aynı görünüyor. Birkaç tanesi farklı sadece...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +5
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TearsForFears 5 ay
M1 baya dandikti telefonun bataryası değil bataryanın telefonu var gibiydi. Bu sefer tam tersi olacak gibi gözüküyor. Fakat yeni çıkacak bir telefona neden snapdragon 660 koyarsın? Koy 710 fiyatı biraz yükselt. Kameraları poco f1 deki gibi iyi koy, snapdragon 710, metal kasa 5000 batarya yapıştır 250-300 dolar fiyatı ver android one programını herkes alır.
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intel7mix 5 ay TearsForFears
Neden dandikti, ne sorununu gördünüz ?
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