Asus ZenFone Max Pro M2'nin tasarımı tamamen açığa çıktı

Asus ZenFone Max Pro M2, 11 Aralık tarihinde Endonezya'da resmen tanıtılacak. Akıllı telefonla ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde cihazın ilk resmi görseli yayınlanmıştı. Şimdi ise tasarımını açıkça gözler önüne seren yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yeni ZenFone Max Pro M2 görselleri cihazın çentikli bir ekrana sahip olduğunu bir kez daha görmemizi sağlıyor. Sadece alt çerçevesinin çentik kadar kalın olduğunu görüyoruz. Ayrıca cihazın f/2.0 diyaframlı 13 megapiksel selfie kamerasına sahip olacağı söyleniyor.

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Asus'un yeni telefonu Full HD+ çözünürlüğü destekleyen 6.26 inç ekran ile gelecek. Telefonun hem ön hem de arka panelinin Corning Gorilla Glass korumalı olacağı belirtiliyor. Kısa süre önce yayınlanan "yanıltıcı teaser" cihazın üç arka kamera ile gelebileceğini ima etmişti ancak gerçekte durumun farklı olduğunu görüyoruz. Zira akıllı telefonun arka kısmında muhtemelen 12 MP + 5 MP sensöre ev sahipliği yapacak çift kamera var.

Saf Android deneyimi sunabilir

ZenFone Max Pro M2'nin parmak izi tarayıcısı ise arka panele yerleştirilmiş durumda. Hemen altında ise şirketin logosu bulunuyor. Bunun dışında cihazın 5.000 mAh pile sahip olacağına dair haberler var. Hızlı şarjı destekleyip desteklemediğini ise bilmiyoruz.

Telefonun ekranında bulunan simgeler, saf Android deneyimi sunabileceğini düşündürüyor. ZenFone Max Pro M2 gücünü ise Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti ve 4 GB RAM'den alacak. Ayrıca 64 GB ve 128 GB dahili depolama seçenekleri ile sunulması bekleniyor. Cihazın fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi yok.