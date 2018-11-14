Asus ZenFone Max Pro(M2) ve ZenFone Max M2’nin teknik özellikleri sızdırıldı

Tayvanlı bilgisayar ve mobil cihaz üreticisi Asus, yakın gelecekte iki yeni akıllı telefon modeli ZenFone Max Pro(M2) ve ZenFone Max M2’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazlarla ilgili şu ana kadar ortaya çıkmış olan pek fazla detay yoktu. Ancak isabetli tahminleri ve yaptığı sızıntılarla ün salmış olan Roland Quandt’ın Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile her iki cihazın da teknik özellikleri ortaya çıkmış oldu.

Yalnız belirtmekte fayda var, sızıntıyı gerçekleştiren Roland Quandt, her iki cihazın da RAM kapasiteleri, işlemcileri ve sahip oldukları kamera sensörü sayıları konusunda emin olduğunu, ancak diğer detaylar konusunda çok da emin olmadığını belirtiyor.

Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazların teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, ZB631KL model numarasına sahip ZenFone Max Pro (M2), 6 inç genişliğinde Full HD + ekranla karşımıza çıkacak. 4 GB’lık bir RAM’e ve 64 GB/128 GB’lık iki farklı depolama alanı seçeneğine sahip olan cihaz, gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alacak. 3 adet kamera sensörüne sahip olacağı iddia edilen cihazda, 13 MP çözünürlüğünde bir adet ön kamera sensörü bulunacak.

ZB633KL model numarası ile ZenFone Max M2’ye gelecek olursak, cihaz 6 inç genişliğinde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkıyor. 4 GB’lık bir RAM’e ve 32GB / 64GB’lık iki adet dahili depolama seçeneğine sahip olan cihaz, gücünü Snapdragon 636 yonga setinden alacak. Tıpkı Zenfone Max Pro(M2) gibi 3 adet kamera sensörüne sahip olacağı iddia edilen cihazda, 13 MP çözünürlüğünde bir adet ön kamera sensörü bulunacak.

https://www.gizmochina.com/2018/11/14/asus-zenfone-max-pro-m2-and-zenfone-max-m2-specs-leaked/

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Cihazların ne zaman piyasaya sürülecekleri, ne civarda fiyat etiketlerine sahip olacakları ve hangi ülkelerde alıcı bulacakları ise şu an için büyük bir merak konusu.