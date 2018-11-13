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Vivo Y95 tanıtıldı!

Su damlası çentiği, 4.030 mAh gücündeki bataryası ve Snapdragon 439 yonga seti ile Vivo Y95 tanıtıldı. Cihazın teknik özellikleri ve detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
6 ay
3,7b
1
4
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Çinli mobil cihaz üreticisi Vivo, bütçe dostu, orta segment cihazı Vivo Y95’i tanıttı. Su damlası çentiği, 4.030 mAh gücündeki bataryası ve 263 dolarlık fiyat etiketi ile fiyat/performans konusunda oldukça iddialı olan cihaz, ilk olarak Filipinler’de piyasaya sürüldü.
Cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak, Y95, 720 x 1520 çözünürlüğünde ve 6.22 inç genişliğinde HD+ bir ekranla karşımıza çıkıyor. Gücünü Snapdragon 439 yonga setinden alan cihaz, 4 GB’lık bir RAM’e ve 64 GB’lık dahili depolama alanına sahip.
13 + 2 MP çözünürlüğünde 2 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihazda, 20 MP çözünürlüğünde, yapay zeka destekli bir adet de ön kamera sensörü bulunuyor. 4030 mAh gücünde bir batarya ile gelecek olan cihaz, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkacak.
Cihazın tasarımından da biraz söz edecek olursak; Y95, tıpkı selefi Y93 gibi su damlası biçiminde bir çentiğe sahip. Yatay olarak konumlandırılmış 2 adet arka kamera sensörüne sahip olan cihazın arka kamera sensörlerinin altında bir adet de parmak izi okuyucu yer alıyor. Cihaz, Starry Black(ışıltılı siyah) ve Aurora Red(aurora kırmızısı) olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile alıcı bulacak.
263 dolarlık bir başlangıç fiyatı ile Filipinler’de satışa sunulan cihazın başka pazarlarda satışa sunulup, sunulmayacağı şu an için büyük bir merak konusu.

Cihaz Özellikleri

• Ekran: 6.22 inç IPS LCD, HD+
• İşlemci: Snapdragon 439
• RAM: 4 GB
• Depolama: 64 GB
• Arka Kamera: 13+ 2 MP
• Ön Kamera: 20 MP
• Batarya: 4.030 mAh
• Renk Seçenekleri: Işıltılı siyah ve Aurora kırmızısı
https://www.91mobiles.com/hub/vivo-y95-launched-halo-notch-display-beefy-battery-price-features-specifications/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maxmania 6 ay
insanlara snapdragon 4xx serisinin orta seviye olduğunu mu inandırmaya çalışıyorsunuz? 4xx serisi her zaman giriş seviyesi işlemcisi oldu, fiyatların artmış olması o işlemci serisini orta seviyeye çekmez. 2xx serisini giriş seviyesi olarak alacaksanız, onun çıkış amacı akıllı saatlerde daha düşük enerji ile sadece telefonla bağlantı kurarak temel işlemlerde aracı olacak işlem gücünü sağlamak.
editörlerin bu kadar bariz olan konuları bilmesini ve habere yorum eklerken göz önüne almalarını beklerdim.
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okan_cehapelioglu 6 ay
telefon fiyatıyla direk ölü doğmuş
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Kayrabey 6 ay
Çok pahalı ama...
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interwap 6 ay
Oppo K1 daha mantıklı. Daha iyi donanım yakın fiyat. Ekrana gömülü parmak izi dahil.
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