Asus ZenFone Max Pro satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Asus’un Hindistan’a özel olarak Zenfone Max Pro M1 adıyla hazırladığı ve sonrasında global pazara çıkarma kararı aldığı ZenFone Max Pro ülkemizde de satışa başlıyor.

Zenfone Max Pro özellikleri ve fiyatı

Zenfone Max Pro modeli 6 inçlik ekranında 18:9 görüntü oranı sunuyor ve 5.5 inçlik bir telefonun kasasına sığacak kadar kompakt hale geliyor. Ekran çözünürlüğü 2160x1080 piksel ve çentik tasarımından uzakta tutulmuş.

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Özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 636 yonga seti ile gelen model sınıfında öne çıkmayı başarıyor. Ülkemizde model 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile satılacak.

5000mAh kapasiteli batarya 2 güne kadar kullanım süresi sunarken hızlı şarj ile 2 saat 40 dakikada doluyor. Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde çift kamera ve parmak izi okuyucu yer alırken ön kısımda da yüz tanıma yapabilen 16MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası konumlanmış.

Ses tarafında ise 5 mıknatıslı hoparlör ve özel bir NXP amplifikatör kullanılmış. Stok Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile gelen telefon için 2399TL fiyat etiketi belirlenmiş. Ön siparişler Hepsiburada üzerinde başladı.