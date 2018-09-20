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Asus ZenFone Max Pro satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

5000mAh kapasiteli batarya ile iki güne kadar kullanım süresi sunan Asus ZenFone Max Pro ülkemizde ön siparişe başladı. Zenfone Max Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
8 ay
6,6b
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13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus’un Hindistan’a özel olarak Zenfone Max Pro M1 adıyla hazırladığı ve sonrasında global pazara çıkarma kararı aldığı ZenFone Max Pro ülkemizde de satışa başlıyor.  

Zenfone Max Pro özellikleri ve fiyatı

Zenfone Max Pro modeli 6 inçlik ekranında 18:9 görüntü oranı sunuyor ve 5.5 inçlik bir telefonun kasasına sığacak kadar kompakt hale geliyor. Ekran çözünürlüğü 2160x1080 piksel ve çentik tasarımından uzakta tutulmuş.

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Özelleştirilmiş çekirdeklere sahip Snapdragon 636 yonga seti ile gelen model sınıfında öne çıkmayı başarıyor. Ülkemizde model 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile satılacak.

5000mAh kapasiteli batarya 2 güne kadar kullanım süresi sunarken hızlı şarj ile 2 saat 40 dakikada doluyor. Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde çift kamera ve parmak izi okuyucu yer alırken ön kısımda da yüz tanıma yapabilen 16MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası konumlanmış.

Ses tarafında ise 5 mıknatıslı hoparlör ve özel bir NXP amplifikatör kullanılmış. Stok Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile gelen telefon için 2399TL fiyat etiketi belirlenmiş. Ön siparişler Hepsiburada üzerinde başladı.

 

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skoca 7 ay
Hepsiburada kafamı karıştırdı. Resimli tanıtımlarda 6 gb ram olan versiyonunun özelliklerini yazmışlar ama alt kısmındaki tanıtımında düşük özellikli versiyonun bilgileri verilmiş. Hangi versiyonunu satıyorlar acaba?
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Curb 8 ay
Redmi Note 5 Pro ile aynı fiyat hemen hemen. Hangisi alınır arkadaşlar?
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nediyonlasen 8 ay
max 3 3200 tlden satısta 2399 tl kaçırılmayacak fırsat gibi olmus tam phtablet
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muammer816 8 ay
çok çok pahalıya çıkıyor.çok üzücü.6gb 16 mp modeli bu fiyata olsa tmm ama bu cihaza bu fiyat çok bence.max.2000 tl olmalıydı.bu cihazı bekliyordum 2-3 aydır,üzüldüm.lenovo vibe p1 den bu cihaza geçecektim ! neyse hayırlısı olsun bakalım.
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cryzboy43 8 ay
2 ay once 1800 den satıcaz dedıler agustosda gelıcek dedıler -
glmedı- sonra bu basarızlıgı mıllete fıyat artısı olarak yansıt
yazık- ayıp-
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Cengiz55 8 ay
çentik nerde alow
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Johan Elmander 8 ay
Giriş seviyesi F/P olmuş 2400 lira.
6/64 gelseydi bari. Ön artık arka kamera farklı. Bunun kamerası arkada 13/5 önde 8mp. 16mp değil.
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maaammmi 8 ay

Johan Elmander
Giriş seviyesi F/P olmuş 2400 lira.
6/64 gelseydi bari. Ön artık arka kamera farklı. Bunun kamerası arkada 13/5 önde 8mp. 16mp değil.

Resmi sitesinde böyle bir bilgi yok nereden öğrendiniz acaba
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a_y_k_u_t 8 ay
Forumdaki arkadaşlardan xiaomi redmi 5 pro almak daha mantıklı özellikler neredeyse aynı :)
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astegon 8 ay
Lansman fiyatı iyiymiş.
Honor Play ile kafa kafaya takılırlar.
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Whippoorwill 8 ay
Şu halde en iyi birkaç F/P cihazdan biri.
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