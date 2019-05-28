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Asus ZenScreen Touch taşınabilir monitör duyuruldu

Taşınabilir bilgisayardan ziyade taşınabilir bir monitör tercih ediyorsanız Asus ZenScreen Touch tam size göre. Computex 2019 fuarında tanıtılan Asus ZenScreen Touch özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus ZenScreen Touch taşınabilir monitör duyuruldu

Computex 2019 fuarında Asus’un ağırlık verdiği alanlardan birisi taşınabilir oyuncu monitörleri oldu. Asus ROG Strix XG17 taşınabilir oyuncu monitöründen sonra ZenScreen Touch taşınabilir standart monitör de sahneye çıktı.

Asus ZenScreen Touch özellikleri ve fiyatı

Asus ZenScreen Touch 15.6 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Çoklu dokunmatik özelliği sayesinde masa üstü bilgisayarınızı sabit bir tablete dönüştürebiliyorsunuz. Veya dizüstü bilgisayarınız da bir dokunmatik ekrana kavuşabiliyor. Ayrıca mobil cihazlar için de ideal bir büyük ekran deneyimi yaşatıyor. Asus ZenScreen Touch kullanıcı ara yüzü Android 6.0 ve üzeri cihazlar için devreye girerek özel bir yerleşim hazırlıyor.

Ayrıca Bkz. "Asus trackpad modülünü daha yenilikçi hale getiriyor"

Monitörde 7800mAh kapasiteli bir batarya mevcut ve maksimum parlaklıkta 4 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Yine Quick Charge 3.0 ile bataryayı hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Çift stereo hoparlör iyi bir ses deneyimi vadediyor. USB C, USB A ve micro-HDMI girişleri olan Asus ZenScreen Touch modeli 400$ fiyat etiketi ile Temmuz ayında satışta olacak.

 

Computex 2019 fuarında Asus’un ağırlık verdiği alanlardan birisi taşınabilir oyuncu monitörleri oldu. Asus ROG Strix XG17 taşınabilir oyuncu monitöründen sonra ZenScreen Touch taşınabilir standart monitör de sahneye çıktı. Asus ZenScreen Touch özellikleri ve fiyatı Asus ZenScreen Touch 15.6 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Çoklu dokunmatik özelliği sayesinde masa üstü bilgisayarınızı Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 hf.
Cep telefonlarinda var 5 amper pil
En az 20 amper pil koymaları lazımmış fiyata gelince uçuk olmuş
Türkiye'de bayağı bir satar
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DH Misafiri 2 hf.
$400 tam donanım laptop fiyatı napıyonuz siz ne çekiyonuz da bu kafaya varıyonuz asus siz ucuz marka değil miydiniz çinliler ambargo yedi diye totonuz mu kalktı hayırdır...
1 Yanıt Yanıtla +2
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AREryilmaz 2 hf. DH Misafiri
asus hiçbir zaman ucuz marka değildi. Sen muhtemelen sadece cep telefonlarından biliyorsun asusu.
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