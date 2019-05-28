Asus ZenScreen Touch taşınabilir monitör duyuruldu

Computex 2019 fuarında Asus’un ağırlık verdiği alanlardan birisi taşınabilir oyuncu monitörleri oldu. Asus ROG Strix XG17 taşınabilir oyuncu monitöründen sonra ZenScreen Touch taşınabilir standart monitör de sahneye çıktı.

Asus ZenScreen Touch özellikleri ve fiyatı

Asus ZenScreen Touch 15.6 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Çoklu dokunmatik özelliği sayesinde masa üstü bilgisayarınızı sabit bir tablete dönüştürebiliyorsunuz. Veya dizüstü bilgisayarınız da bir dokunmatik ekrana kavuşabiliyor. Ayrıca mobil cihazlar için de ideal bir büyük ekran deneyimi yaşatıyor. Asus ZenScreen Touch kullanıcı ara yüzü Android 6.0 ve üzeri cihazlar için devreye girerek özel bir yerleşim hazırlıyor.

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Monitörde 7800mAh kapasiteli bir batarya mevcut ve maksimum parlaklıkta 4 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Yine Quick Charge 3.0 ile bataryayı hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Çift stereo hoparlör iyi bir ses deneyimi vadediyor. USB C, USB A ve micro-HDMI girişleri olan Asus ZenScreen Touch modeli 400$ fiyat etiketi ile Temmuz ayında satışta olacak.